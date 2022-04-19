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Камила Валиева стала самой обеспеченной фигуристкой в России

Камила Валиева стала самой обеспеченной фигуристкой в России (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 16:00
Сообщество : RealFishki
Метки: Спорт   деньги   соревнования   тутберидзе   фигуристки   фигурное катание   
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Недавно журнал Forbes.ru написал про нее: "Камила - абсолютный уникум фигурного катания". И это, пожалуй, правда.

Источник:

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Метки: Спорт   деньги   соревнования   тутберидзе   фигуристки   фигурное катание   
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49  комментариев
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28k
Макарыч 9 часов назад
Не надо считать чужие деньги. Сколько бы она не заработала - она заслужила это по праву. Молодец, девочка! Боец! Камила, я горжусь тобой!
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5k
Олег Данилов 45 минут назад
Да да, мы все помним теннеситку Шарапову, хокеиста Овечкина и вот теперь фигуристка
Их СССР, Россия воспитала и выкорминала, а живут или будут жить в США

А вы тут оставайтесь в говне ...
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38k
Бабай 3 часа назад
А вообще - денежку платит кто?
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10k
Dmitry 3 часа назад
Как-то маловато ей отжалели. Тут девочка ТАКОЕ показывает, и ей 111к, а не умеющие попадать по мячу футболисты, не знают куда бабло девать. Мне одному кажется что это несправедливо?
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1k
perekrestok 5 часов назад
Девченки молодцы! Все честно заработали! Про футболистов согласен - даже по зарубежным меркам заработки не заслуженные. Понятно что олигархи содержат футбольные клубы и на своих тусовках меряются яхтами, любовницами, футболистами. Надеюсь сейчас запретят варягов и начнут растить свои кадры. Пусть лет через 5-10 на пьедестал ЧМ поднимутся россияне! А Газпром, Лукойл, РЖД будут содержать только команды с российским участием. Вот пусть равняются на хрупких девчушек, россиянок, которые потом и кровью зарабатывают олимпийские медали но получают в разы меньше футболеров.
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17k
speaktr-st 7 часов назад
После двухчасового совещания по инженерной инфраструктуре ЦОДа прочитал "стала самой обесточенной фигуристкой в России".
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10k
Roy Batty 7 часов назад
В наше непростое время не должна ли она пожертвовать все деньги на помощь нашим воинам на Донбассе? Ну или танк оплатить как Мария Васильевна Октябрьская.
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317
Rom 8 часов назад
Отберите у футболистов, отдайте фигуристкам. Они больше заслужили. А то нашли каких то 100 тыс долл.....
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108
Михаил Linusya 6 часов назад
> "при чём тут Алсу"
Алсу мама Валиевой. Не знали что ли?
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108
Михаил Linusya 5 часов назад
> "читала этот фейк"

Здравствуйте. Об этом все центральные каналы ТВ говорили, после её неудачи в индифидуальном олимпийском финале. Я так об этом и узнал.
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204k
Анкерок 8 часов назад
Желаем здоровья, удачи и многих новых спортивных достижений Камиле Валиевой!
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1k
Дмитрий 8 часов назад
заработала 111 тыщ евро. а кто-то сказал сколько она отдает тренерам и поддержке? так что самой спортсменке остается мб 50%
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701
Голосмордора 9 часов назад
Широко известная в узких кругах.Просто нет, нет, да и напомнят о таких существующих.По факту всем плевать, кроме немногочисленных ахающих и охающих.
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2k
Broscan 9 часов назад
Кажись нашим охреневшим футболдеревоножкам много платят
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45k
dima423 9 часов назад
Так они за одну олимпиаду больше получили)
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1k
Трям 9 часов назад
Больше на какие-то подачки похоже. Отберите у футболистов по одной месячной з/п и отдайте фигуристкам.
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13k
Элитный тигр 9 часов назад
Тут радоваться надо за девчонок, а не их бабки считать. Молодцы, заслужили.
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385
Fisher1979 9 часов назад
111000 доллоров это и не так уже и много когда человек отдаёт всю жизнь чему-то.
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57
eutace Delovaya Kolbasa 8 часов назад
тренеры которые тренируют детей получают с родителей довольно много, у нас родственинки ребенка тренируют, ну так больше для себя, для развития. Суммарно тренеру отдают 10 000 в месяц, а таких в группе человек 5-6
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30k
Fat Lynx 9 часов назад
Заслужила... А кто думает что нет, пусть станет на коньки и откатает произвольную, а потом подискутируем.
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57
eutace anatolis 8 часов назад
я её не защищаю и вас понимаю. Но и вы не встанете на коньки и так не проедете как она.... А почему такие разные зарплаты.... ну наверно что заезжать задом куда-то там на 15-тонном грузовике ни сильно и нужно тем, кто платит деньги...
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