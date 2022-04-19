Камила Валиева стала самой обеспеченной фигуристкой в России

Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России в прошедшем сезоне, суммарно заработав 111 тысяч долларов.

На этапах Гран-при фигуристки получали за 1 место - 18 тысяч, за 2 место - 13 тысяч, а за 3 место - 9 тысяч. Каждая из участниц могла заработать и больше, но в прошлом году ряд соревнований отменили из-за коронавируса.

Помимо этого, фигуристки, не входящие в "большой топ-3" Щербакова-Валиева-Трусова, получили честно заработанные призовые. Суммы приличные и заслуженные. Елизавета Туктамышева заработала 26 тысяч долларов. Алёна Косторная - 22 тысячи долларов, Майя Хромых - 22 тысячи долларов. А вот Ксения Синицына заработала только лишь 5 тысяч доларов.

Если сложить все вознаграждения за все соревнования, то на втором месте после Валиевой стала Анна Щербакова - она стала богаче на 102,9 тысячи долларов, а Александра Трусова на 61,2 тысячи долларов.