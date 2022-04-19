Камила Валиева стала самой обеспеченной фигуристкой в России

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Недавно журнал Forbes.ru написал про нее: "Камила - абсолютный уникум фигурного катания". И это, пожалуй, правда.
Камила, несмотря на все происходящее на недавних международных Олимпийских играх, справилась и отлично откатала все элементы. Сложно представить, как бы другие справлялись в таком сложном психологическом прессе. А ведь это был первый взрослый сезон Камилы Валиевой, несмотря на то, что она практически еще ребёнок. И заработанные деньги помогут хоть как-то компенсировать то невероятное давление, что на неё оказывали на этих соревнованиях.
Эксперты уверены, что проблемы со здоровьем и выгорание - это то, что приходится платить за победы. Камила расплатилась сполна: "То есть я радуюсь, но при этом я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья, наверное, и небольшого огорчения. Но при этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и стараться представлять нашу страну". Так она говорила в эфире Первого канала.
Воспитанницы Тутберидзе регулярно берут олимпийское золото, финалы Гран-при, выигрывают чемпионаты миры. Они становятся настоящими звёздами.
Воспитанницы Тутберидзе регулярно берут олимпийское золото, финалы Гран-при, выигрывают чемпионаты миры. Они становятся настоящими звёздами.
Доходы российских фигуристок в сезоне 2021/2022
Камила Валиева стала самой богатой фигуристкой России в прошедшем сезоне, суммарно заработав 111 тысяч долларов.
На этапах Гран-при фигуристки получали за 1 место - 18 тысяч, за 2 место - 13 тысяч, а за 3 место - 9 тысяч. Каждая из участниц могла заработать и больше, но в прошлом году ряд соревнований отменили из-за коронавируса.
Помимо этого, фигуристки, не входящие в "большой топ-3" Щербакова-Валиева-Трусова, получили честно заработанные призовые. Суммы приличные и заслуженные. Елизавета Туктамышева заработала 26 тысяч долларов. Алёна Косторная - 22 тысячи долларов, Майя Хромых - 22 тысячи долларов. А вот Ксения Синицына заработала только лишь 5 тысяч доларов.
Если сложить все вознаграждения за все соревнования, то на втором месте после Валиевой стала Анна Щербакова - она стала богаче на 102,9 тысячи долларов, а Александра Трусова на 61,2 тысячи долларов.
На этапах Гран-при фигуристки получали за 1 место - 18 тысяч, за 2 место - 13 тысяч, а за 3 место - 9 тысяч. Каждая из участниц могла заработать и больше, но в прошлом году ряд соревнований отменили из-за коронавируса.
Помимо этого, фигуристки, не входящие в "большой топ-3" Щербакова-Валиева-Трусова, получили честно заработанные призовые. Суммы приличные и заслуженные. Елизавета Туктамышева заработала 26 тысяч долларов. Алёна Косторная - 22 тысячи долларов, Майя Хромых - 22 тысячи долларов. А вот Ксения Синицына заработала только лишь 5 тысяч доларов.
Если сложить все вознаграждения за все соревнования, то на втором месте после Валиевой стала Анна Щербакова - она стала богаче на 102,9 тысячи долларов, а Александра Трусова на 61,2 тысячи долларов.
Посмотрите как Камила исполняет каскад из пяти прыжков (включая ойлеры) – четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов-ойлер-тройной сальхов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Их СССР, Россия воспитала и выкорминала, а живут или будут жить в США
А вы тут оставайтесь в говне ...
Алсу мама Валиевой. Не знали что ли?
вот её мама, тоже зовут Алсу
Здравствуйте. Об этом все центральные каналы ТВ говорили, после её неудачи в индифидуальном олимпийском финале. Я так об этом и узнал.
Я с вами совершенно согласен. "Все профессии важны, все профессии нужны"! Это не обсуждается. И водитель так же важен как и все остальные (а может быть даже и важнее). Но выдающиеся люди должны получать больше. А то что она выдающаяся, по-моему, ни у кого не вызывает сомнений.