В китайских поющих дюнах появились пробки из верблюдов

Во время национальных праздников в Китае очень многолюдно. Сами китайцы обожают путешествовать, да и заграничные туристы им в этом не уступают. Посмотреть в стране действительно есть на что. Так, одним из самых привлекательных туристических локаций является город Дуньхуан, расположенный ‌на северо-западе провинции Ганьсу.