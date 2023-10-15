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В китайских поющих дюнах появились пробки из верблюдов

В китайских поющих дюнах появились пробки из верблюдов

Автор:
15 октября 2023 11:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   КИтай   верблюды   поющие дюны   пробки   светофоры   
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Чего только не увидишь в Китае, даже пробки в пустыне...

Во время национальных праздников в Китае очень многолюдно. Сами китайцы обожают путешествовать, да и заграничные туристы им в этом не уступают. Посмотреть в стране действительно есть на что. Так, одним из самых привлекательных туристических локаций является город Дуньхуан, расположенный ‌на северо-западе провинции Ганьсу.

А вот в нескольких километрах от него находятся "Поющие дюны" в пустыне Кумтаг. Это невероятно интересное природное явление. Из-за частых ветров песок по дюнам постоянно движется и возникает иллюзия, что звучит необычная музыка. Добраться до этого места можно только на верблюдах.

Более 2400 верблюдов, которые ежедневно курсируют туда-обратно по живописному району, полностью “нарушают” движение в живописном районе.

А так как поток туристов очень большой, было принято поставить светофоры для верблюдов на пересечениях пешеходных троп и верблюжьих переходов в живописном районе, чтобы направлять поток людей, транспорт и верблюжьи упряжки для упорядоченного пересечения.


Вот они-то и стали причиной огромных пробок. Так как это единственные в мире верблюжьи светофоры, то туристы считают своим долгом всенепременно с ним сфотографироваться. Тем самым еще больше усугубляя положение в пробке.


Так что если вы устали стоять в пробке в городе, помните, где-то далеко в Китае также стоят грустные верблюды и мысленно ругают туристов.

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Метки: Видео   КИтай   верблюды   поющие дюны   пробки   светофоры   
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