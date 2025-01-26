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Китай к Новому году утонул в очередях и пробках

Китай к Новому году утонул в очередях и пробках

Автор:
26 января 2025 13:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Китай   Новый Год   очереди   поезда   пробки   
3378
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Бесит, когда стоишь в пробке или когда очередь большая. Но вы только представьте, каково это — оказаться в Китае в преддверии их Нового года. Он, кстати, в этом году отмечается 29 января. Что уж говорить, мероприятие серьезное, и завершится оно только 16 февраля.

В это время по старой доброй традиции вся страна, которая и до этого напоминает гигантский муравейник, начинает просто чудовищную миграцию населения туда-сюда.


Всем надо съездить к родственникам, навестить старых друзей, вернуться на родину. А если учесть, что население Китая сейчас примерно около 1,408 млрд человек, вы представляете, какой кошмар там происходит. Скорее всего, не представляете, поэтому смотрите.


Период массовых миграций прозвали «Чуньюнь». Только за первый день «Чуньюня» железные дороги перевезли рекордные 10,4 млн пассажиров. В итоге в течение всех праздничных дней совершится до 3 млрд поездок, что делает этот период крупнейшим ежегодным перемещением людей в мире.


Накануне китайского Нового года продано более 200 миллионов билетов на поезда. Для удовлетворения высокого спроса в Китае дополнительно запущено ещё 862 поезда.


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Метки: Видео   Китай   Новый Год   очереди   поезда   пробки   
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16  комментариев
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30k
Alex 6 часов назад
Ресурсов и так мало, а узкоглазые плодятся как тараканы, даже муслимы не столь плодовиты походу, хотя их тоже больше чем дофуя.
Борется Природа с этим говном ( человеком) а толку мало, их всё больше и больше
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1k
Elnur Agaverdiyev 2 часа назад
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24k
Robin Hood 3 часа назад
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92
Иван Охолбыстин 3 часа назад
А похоже на утреннею очередь на на маршрутку в Мурино....)))
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4k
Daimos 4 часа назад
Не мешайте им. Они так отмечают. Может быть в пробке стоять, это такая атмосфера праздника.
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2k
Сергей 4 часа назад
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−29
Александр Степанов 5 часов назад
Представляю Как Ух них проходит Мёртвый полк , а ни как оказывается.
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 5 часов назад
Для китайцев понятия "личное пространство" не существует, стоять впритык, в тесноте, как селедки в банке, для них с рождения вполне нормально.
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