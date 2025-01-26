Китай к Новому году утонул в очередях и пробках

Бесит, когда стоишь в пробке или когда очередь большая. Но вы только представьте, каково это — оказаться в Китае в преддверии их Нового года. Он, кстати, в этом году отмечается 29 января. Что уж говорить, мероприятие серьезное, и завершится оно только 16 февраля.