Китай к Новому году утонул в очередях и пробках

Бесит, когда стоишь в пробке или когда очередь большая. Но вы только представьте, каково это — оказаться в Китае в преддверии их Нового года. Он, кстати, в этом году отмечается 29 января. Что уж говорить, мероприятие серьезное, и завершится оно только 16 февраля.
В это время по старой доброй традиции вся страна, которая и до этого напоминает гигантский муравейник, начинает просто чудовищную миграцию населения туда-сюда.
Всем надо съездить к родственникам, навестить старых друзей, вернуться на родину. А если учесть, что население Китая сейчас примерно около 1,408 млрд человек, вы представляете, какой кошмар там происходит. Скорее всего, не представляете, поэтому смотрите.
Период массовых миграций прозвали «Чуньюнь». Только за первый день «Чуньюня» железные дороги перевезли рекордные 10,4 млн пассажиров. В итоге в течение всех праздничных дней совершится до 3 млрд поездок, что делает этот период крупнейшим ежегодным перемещением людей в мире.
Накануне китайского Нового года продано более 200 миллионов билетов на поезда. Для удовлетворения высокого спроса в Китае дополнительно запущено ещё 862 поезда.
Источник:
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Борется Природа с этим говном ( человеком) а толку мало, их всё больше и больше