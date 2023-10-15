13 полоумных ситуаций, которые вызывают неоднозначные эмоции

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Визуальные эффекты оказывают на нас мощное впечатление. Некоторые поражают или заставляют смеяться, а есть такие изображения, глядя на которые, совсем не хочется, чтобы это произошло где-то рядом. В этом посте вы увидите примеры неприятных моментов, которые вы только можете себе представить.
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