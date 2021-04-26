Просто старушка постоянными жалобами мешала медсестрам-собутыльницам расслабиться. Вот они и решили ее избить и унизить.
По факту опубликованного в соцсетях видео, на котором пьяные медсестры унижают и наносят удары престарелой пациентке, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ролик появился в соцсетях в воскресенье днем. По словам очевидицы, которая и засняла вопиющий "профессионализм" столичных медсестер, работницы медучреждения не только напились сами, но и пригласили в женское отделение мужчин. Но прекрасный субботний вечер медсестрам с кавалерами испортила престарелая пациентка, которая не хотела укладываться спать и жаловалась на плохое самочувствие.
"Слышь ты, уродина, я тебе вырву, бл**ь ногу, убью на **й.— baza (@bazabazon) April 25, 2021
Чтоб ты сдохла на **й. В морг тебе надо, чучело, да только посмотри на неё, не хочу её даже трогать. Ты поняла меня, ты в морг сейчас уедешь!"
Это видео с участием нетрезвой медсестры было снято в больнице в Москве. pic.twitter.com/lE8hqe755M
«Началось все с того, что мы с соседками по палате слушали пьяные оры. Я сначала не поняла, спросила, что это такое, почему какие-то мужики ходят у нас по этажу по женскому отделению. Они разгуливали по женскому отделению и орали. Мне девчонки говорят, что медсестры там все уже поддали, все выпили. Я была в шоке, конечно. Потом происходит следующая ситуация: к нам в палату вваливается пьяная медсестра, покачивается, говорит, что уже пора спать, отбой. Я достала телефон и стала снимать», - рассказала автор ролика, пациентка Лея Леонова.
По словам Леи, после публикации ролика руководство больницы хотело ее "подкупить" бесплатным лечением и более комфортной палатой. Девушка отказалась
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Лея Леонова самолично направила запись инцидента в Роспотребнадзор, Минздрав и руководству больницы. В Департаменте здравоохранения оперативно отреагировали на ситуацию и направили в медучреждение специальных инспекторов, а главврача вызвали для объяснений. Однако эта запись гораздо оперативней распространилась по соцсетям, вызвав общественный резонанс.
О судьбе медсестер не сообщается. Но очевидно, работу они уже потеряли. И это только начало их приключений.
автор видео может постоять за себя против пьяных чучел— Alexander Berger (@thehugonote) April 25, 2021
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Такие люди здесь, такие врачи, такие менты, такие чиновники, такие комментаторы на фишках.
Реальный мир, а не сопли гебельсовско-песковской пропаганды.
Самому пришлось с ковидной пневмонией полтора месяца в больнице проваляться...
Пациенты разные были, в том числе и скандальные... Но медперсонал всегда был на высоте - от главврача до уборщиц.. А тут как другая планета.....
Да и медсестры, если их не посадят, найдут работу не хуже, очень и очень быстро. Не по той же причине что и глав врач, а просто потому что низкоквалифицированной работы = горы.
Я 6 лет тому назад "погастролировал" по разным больничкам и видел, как сильно отличается профессионализм и качество работы медицинских работников от больницы к больницы в пределах как одного, так и нескольких городов. Хороших сотрудников жалко, плохих хотелось придушить...
у нас в Питере медицина просто пизнец!
" +7-931-28XXXXX
+1.2 отлично
Посетили врача Март 2021
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Комментарий
Попала с улицы, перелом лодыжки сложный. Собрали ногу по частям. Хочу сказать огромное спасибо медперсоналу отделения 1 травма. В рамках общего мед. полиса все необходимые услуги были предоставлены. Операция и материалы бесплатно. Все чуткие, внимательные и аккуратные. Благодарю. "
" +7-937-12XXXXX
-0.8 плохо
Посетили врача Март 2021
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Очень вежливый персонал, знающие своё дело. Отзывчивые, дружелюбные врачи, которые могут успокоить и назначить правильное лечение, которое помогает!
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Больничная еда - ужас, [...], очень бедно выглядит больница.
Комментарий
Спасибо за работу врачам БИТРа, отделение 1 неврологии, а именно, Селетиной Елизавете Владимировне, очень поддержала и быстро принимала грамотные решения о моем лечении. Благодаря ей и медсестрам мое лечение было удачным. Также хочу высказать спасибо врачу ЛФК, логопеду и психологу, специалисты были очень внимательные. Я быстро пошла на поправку и вскоре выписалась. Спасибо от всего сердца. "
" +7-953-34XXXXX
+1.0 хорошо
Посетили врача Апрель 2021
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Все, кроме гардеробщицы.
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Гардеробщица.
Комментарий
Гардеробщица в поликлинике больницы Вавиловых хамит, делает замечания, в след бубнит какие-то гадости. При приеме одежды осматривает с головы до ног, взгляд недобрый. Мнит себя директором, который вправе нагрубить пациентам. "
Ну сегодня понятное дело. Оценку медицины в стране надо производить по гардеробщице в Елизаветинской больнице Питера.
Директор виноват, что петрович с иванычем алкаши?
Как же подобные Вам утомили делать обобщения абсолютно не соответствующие реалиям.
Всегда и везде в любом ведомстве будут идиоты. Глава ведомства никак не может следить за всеми ними.
Я не оправдыаю Голикову, я знать ее не знаю лично, хоть и сам врач.
Но то, что Вы пишите полный безосновательный бред.
И тому подтверждение реакция и МинЗдрава и самой больницы.
В его голове видимо, что такое абсолютно везде происходит. Вернее не происходит, а постоянно так во всех медучереждениях.