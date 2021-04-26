По факту опубликованного в соцсетях видео, на котором пьяные медсестры унижают и наносят удары престарелой пациентке, Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.





Ролик появился в соцсетях в воскресенье днем. По словам очевидицы, которая и засняла вопиющий "профессионализм" столичных медсестер, работницы медучреждения не только напились сами, но и пригласили в женское отделение мужчин. Но прекрасный субботний вечер медсестрам с кавалерами испортила престарелая пациентка, которая не хотела укладываться спать и жаловалась на плохое самочувствие.