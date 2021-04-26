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«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице

«В морг тебе надо, чучело»: СК возбудил дело после видео с издевательствами над пенсионеркой в больнице (4 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   больница   видео   издевательства   пенсионерка   
1948
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Просто старушка постоянными жалобами мешала медсестрам-собутыльницам расслабиться. Вот они и решили ее избить и унизить.

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Метки: Москва   больница   видео   издевательства   пенсионерка   
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26  комментариев
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А. А. Час назад
Какой же маразм. Ну уволить бестолочей, показать на всю страну, штрафануть. Но причём тут СК и уголовные дела
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20k
Мерзавец... А. А. 59 минут назад
А ни чего что там звучали угрозы убийством??? Тут не штрафовать и увольнять, тут сажать надо!
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12k
Limon 4 минуты назад
Плоды оптимизации....
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9k
harlamov Полчаса назад
Так это ж та Россия, в которой я живу, а не та, которую по телику показывают.
Такие люди здесь, такие врачи, такие менты, такие чиновники, такие комментаторы на фишках.
Реальный мир, а не сопли гебельсовско-песковской пропаганды.
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27k
Кот Баюн harlamov 14 минут назад
Ты, одуванчик, чучело кудрявое, давно в нашей стране не живешь!
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14k
vikklu Кот Баюн Минуту назад
А вот и достойное подтверждение ваших слов, harlamov. Они даже думать уже разучились.
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8k
Шурум-бурум Полчаса назад
а почему у медиков в России не такая система наказаний, как в полиции? сержант накосячил, а всех его начальников е@ут! каков поп, таков и приход...
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7k
djinn 45 минут назад
а что за больничка-то?
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376
Дмитрий djinn Полчаса назад
36 на Партизанской
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11k
Паша Эмильевич 49 минут назад
Сюр какой то... Даже не верится...
Самому пришлось с ковидной пневмонией полтора месяца в больнице проваляться...
Пациенты разные были, в том числе и скандальные... Но медперсонал всегда был на высоте - от главврача до уборщиц.. А тут как другая планета.....
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21k
Батончик с маком Час назад
Главврача надо в первую очередь наказать, разжаловать в санитары. Обязан не только кресло жопой плющить. Иногда должен за персоналом следить.
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1k
Bobbus Батончик с маком 56 минут назад
Главрач не может за каждым санитаром нести ответственность. На это есть зав отделением и зам главрача. Почему сразу Мурашко не снять, из-за этой пьяной пиндени?
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3k
Dikkiy Bobbus 48 минут назад
Ну батенька, так можно любое говно оправдать))) Любому можно найти оправдание!
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1k
Anton Omelyanenko Батончик с маком 16 минут назад
А он не на службе, что б его разжаловать. Уволить вот можно. Но хороший врач всегда себе место найдет.
Да и медсестры, если их не посадят, найдут работу не хуже, очень и очень быстро. Не по той же причине что и глав врач, а просто потому что низкоквалифицированной работы = горы.
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840
Дмитрий Anton Omelyanenko 5 минут назад
Ну в Москве, может быть, работы для медсестры и горы, а в регионах, особенно в маленьких городах совсем не горы при том, что и оплата там совершенно не такая как у героинь сего поста.
Я 6 лет тому назад "погастролировал" по разным больничкам и видел, как сильно отличается профессионализм и качество работы медицинских работников от больницы к больницы в пределах как одного, так и нескольких городов. Хороших сотрудников жалко, плохих хотелось придушить...
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607
Алксандр Шевченко Bobbus 3 минуты назад
Его уже бог наказал. Неоткачала тёщу скорая.
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1k
GUSAR Час назад
Вы ещё не были в Елезаветинской больнице, оттуда каждого третьего больного вынося ВПЕРЁД НОГАМИ!
у нас в Питере медицина просто пизнец!
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13k
Serg2001 GUSAR 51 минуту назад
Зато там охрана на входе. Мышь не проскочит... ))
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54
Glassy GUSAR 50 минут назад
Да, да. Достаточно набрать в яндексе "Елизаветинская больница отзывы" и открыть первую ссылку на сайте "продокторов" (на сегодняшний день вполне себе работающий ресурс"). Там буквально на первой странице видны ужасы нашей медицины:

" +7-931-28XXXXX
+1.2 отлично
Посетили врача Март 2021
Сайт
Комментарий
Попала с улицы, перелом лодыжки сложный. Собрали ногу по частям. Хочу сказать огромное спасибо медперсоналу отделения 1 травма. В рамках общего мед. полиса все необходимые услуги были предоставлены. Операция и материалы бесплатно. Все чуткие, внимательные и аккуратные. Благодарю. "

" +7-937-12XXXXX
-0.8 плохо
Посетили врача Март 2021
Сайт
Понравилось
Очень вежливый персонал, знающие своё дело. Отзывчивые, дружелюбные врачи, которые могут успокоить и назначить правильное лечение, которое помогает!
Не понравилось
Больничная еда - ужас, [...], очень бедно выглядит больница.
Комментарий
Спасибо за работу врачам БИТРа, отделение 1 неврологии, а именно, Селетиной Елизавете Владимировне, очень поддержала и быстро принимала грамотные решения о моем лечении. Благодаря ей и медсестрам мое лечение было удачным. Также хочу высказать спасибо врачу ЛФК, логопеду и психологу, специалисты были очень внимательные. Я быстро пошла на поправку и вскоре выписалась. Спасибо от всего сердца. "

" +7-953-34XXXXX
+1.0 хорошо
Посетили врача Апрель 2021
Сайт
Понравилось
Все, кроме гардеробщицы.
Не понравилось
Гардеробщица.
Комментарий
Гардеробщица в поликлинике больницы Вавиловых хамит, делает замечания, в след бубнит какие-то гадости. При приеме одежды осматривает с головы до ног, взгляд недобрый. Мнит себя директором, который вправе нагрубить пациентам. "

Ну сегодня понятное дело. Оценку медицины в стране надо производить по гардеробщице в Елизаветинской больнице Питера.
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1k
Р Х Час назад
Привет голиковой. И добавить нечего.
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7k
Majul Р Х 59 минут назад
Представляем завод на 1000 работников. Директор не нанимает всех. Младший слесарь петрович вместе с грузчиком иванычем постоянно жрут водку. Весь завод работает нормально.
Директор виноват, что петрович с иванычем алкаши?

Как же подобные Вам утомили делать обобщения абсолютно не соответствующие реалиям.

Всегда и везде в любом ведомстве будут идиоты. Глава ведомства никак не может следить за всеми ними.

Я не оправдыаю Голикову, я знать ее не знаю лично, хоть и сам врач.
Но то, что Вы пишите полный безосновательный бред.
И тому подтверждение реакция и МинЗдрава и самой больницы.
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54
Glassy Р Х 54 минуты назад
А Голикова тут причем?
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7k
Majul Glassy 48 минут назад
Ну, видимо он не знает, что Голикова уже не глава МинЗдрава. Или думает, что Голикова так реорганизовала медицину в РФ, что стали такие медсестры попадаться.

В его голове видимо, что такое абсолютно везде происходит. Вернее не происходит, а постоянно так во всех медучереждениях.
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54
Glassy Majul 47 минут назад
Мне кажется там просто обновления методички не подъехали.
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