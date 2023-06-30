Трёхдневное лечение водкой не спасло москвича от укуса гадюки

Вчера к участковому терапевту Люблинской поликлиники обратился мужчина с жалобами на температуру и плохое самочувствие. Он признался, что обратиться в медучреждение его заставили знакомые. Сам идти не хотел, поскольку с ним произошёл пустяковый инцидент — всего лишь укусила гадюка на даче.





Он рассказал, что когда на него напала ядовитая змея, он решил пить побольше алкоголя, чтобы деактивировать яд. Но такое оригинальное самолечение ему не помогло. Тем не менее он продолжал верить в лечебное свойство спирта даже тогда, когда у него появилась тяжёлая одышка, температура в 39 градусов и сильное потоотделение.





К счастью, один из друзей попросил показать место укуса змеи, где уже начался некроз тканей, и после увиденного пинками сопроводил в больницу.