Трёхдневное лечение водкой не спасло москвича от укуса гадюки

Мужчина выжил, но последствия самолечения могут стать необратимыми.
Вчера к участковому терапевту Люблинской поликлиники обратился мужчина с жалобами на температуру и плохое самочувствие. Он признался, что обратиться в медучреждение его заставили знакомые. Сам идти не хотел, поскольку с ним произошёл пустяковый инцидент — всего лишь укусила гадюка на даче.
Он рассказал, что когда на него напала ядовитая змея, он решил пить побольше алкоголя, чтобы деактивировать яд. Но такое оригинальное самолечение ему не помогло. Тем не менее он продолжал верить в лечебное свойство спирта даже тогда, когда у него появилась тяжёлая одышка, температура в 39 градусов и сильное потоотделение.
К счастью, один из друзей попросил показать место укуса змеи, где уже начался некроз тканей, и после увиденного пинками сопроводил в больницу.
Оптимизма по поводу самолечения мужчины терапевт не разделил. Он выявил тахикардию, которая свидетельствует, что нейротоксин, содержащийся в яде гадюки, уже негативно подействовал на работу сердечно-сосудистой системы. Мужчине срочно вызвали скорую и отвезли в больницу. Вполне возможно, что тахикардия с ним теперь навсегда.
Отметим, что у гадюки слишком низкая концентрация яда, чтобы её укус стал для человека смертельным. Однако жизнь попортить может. Особенно, если заниматься самолечением.
Источник:
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- очищающая система печени;
- система экскреторных органов: желудочно-кишечный тракт, почки, легкие, кожа.
Водка - это то же токсин, поэтому от неё и похмелье. Тем самым мужик только удвоил нагрузку организма на нейтрализацию и очистку от яда.
С тем же успехом от отравления уксусом, можно бензин выпить.
Так что нейротоксин тут громко сказано.
Алкоголь это яд, и ничего хорошего не выйдет, если вы действие одного яда, усугубите действием второго. Ещё тока закурить остаётся и поставить хмурым по вене.
И скорее всего, раз есть некроз, он ещё и жгут себе делал, хотя это киношный штамп. Жгутировать укус не надо. Ибо яд останется в тканях куда был нанесён укус и будет их концентрированно травить (он всё равно растечётся по организму, но поражённая конечность имеет все шансы быть потом ампутированной). Надо по возможности выдавить яд из ранки (больше 30-40% всё равно не удастся изъять), обеспечить человеку покой, и обильного поить его обычной водичкой, чтоб яд растёкся по всему организму и в низкой концентрации подействовал всюду и везде.. а вода поможет разбавить его в крови, и главное, максимально быстро вывести из организма, через мочу, пот, итд. Ну и разумеется лучше сразу обратиться к врачам, у них и таблетки хорошие есть, и физрастворы модные... (сильно поможет, если удастся изловить покусавшую змеюку, по её физиономии легче подобрать нужный антидот). Ну ,если возможности нет, пережидать придётся сидя в тенёчке, попивая водичку. Спиртное пить не надо, организм может и не вывезти двойной нагрузки. Печень или почки откажут, умрёте уже не от укуса, а от того что в организме сбой.