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Трёхдневное лечение водкой не спасло москвича от укуса гадюки

Трёхдневное лечение водкой не спасло москвича от укуса гадюки

Автор:
30 июня 2023 18:20
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Москва   больница   водка   гадюка   здоровые   самолечение   укус   
1576
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Мужчина выжил, но последствия самолечения могут стать необратимыми.

Вчера к участковому терапевту Люблинской поликлиники обратился мужчина с жалобами на температуру и плохое самочувствие. Он признался, что обратиться в медучреждение его заставили знакомые. Сам идти не хотел, поскольку с ним произошёл пустяковый инцидент — всего лишь укусила гадюка на даче.


Он рассказал, что когда на него напала ядовитая змея, он решил пить побольше алкоголя, чтобы деактивировать яд. Но такое оригинальное самолечение ему не помогло. Тем не менее он продолжал верить в лечебное свойство спирта даже тогда, когда у него появилась тяжёлая одышка, температура в 39 градусов и сильное потоотделение.


К счастью, один из друзей попросил показать место укуса змеи, где уже начался некроз тканей, и после увиденного пинками сопроводил в больницу.

Оптимизма по поводу самолечения мужчины терапевт не разделил. Он выявил тахикардию, которая свидетельствует, что нейротоксин, содержащийся в яде гадюки, уже негативно подействовал на работу сердечно-сосудистой системы. Мужчине срочно вызвали скорую и отвезли в больницу. Вполне возможно, что тахикардия с ним теперь навсегда.


Отметим, что у гадюки слишком низкая концентрация яда, чтобы её укус стал для человека смертельным. Однако жизнь попортить может. Особенно, если заниматься самолечением.

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Метки: Москва   больница   водка   гадюка   здоровые   самолечение   укус   
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18  комментариев
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459
Звёздный князь 49 минут назад
Детоксикацией в организме человека занимаются:
- иммунная система крови: белки и форменные элементы;
- очищающая система печени;
- система экскреторных органов: желудочно-кишечный тракт, почки, легкие, кожа.
Водка - это то же токсин, поэтому от неё и похмелье. Тем самым мужик только удвоил нагрузку организма на нейтрализацию и очистку от яда.
С тем же успехом от отравления уксусом, можно бензин выпить.
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231
twincam Минуту назад
алкашка в таких случаях не помогает.
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573
Protoss13 7 минут назад
так на первой фотке уж вроде же, не?
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12k
Denissg 9 минут назад
У нас в маленьком городе давно был похожий резонансный случай. Мужика в лесопарковой зоне кусила гадюка, и он жётско забухал. Эффект предсказуем.
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459
Звёздный князь 14 минут назад
Мужик был в двух шагах от премии Дарвина.
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30k
Юрий 18 минут назад
Тут водка не поможет, тут сидр нужен.
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8k
Serjio Полчаса назад
Как нам на курсах обьясняли, у наших змей яд белковый и он на нервную систему не действует, он разрушает ткани. Это больно и не приятно. Естественно важно место укуса.
Так что нейротоксин тут громко сказано.
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40k
Example 6.2.6 36 минут назад
Он наверное не так понял. При укусе гадюки надо пить как можно больше. Имеется в виду жидкости - воды. А он истолковать пить = бухать.
Алкоголь это яд, и ничего хорошего не выйдет, если вы действие одного яда, усугубите действием второго. Ещё тока закурить остаётся и поставить хмурым по вене.
И скорее всего, раз есть некроз, он ещё и жгут себе делал, хотя это киношный штамп. Жгутировать укус не надо. Ибо яд останется в тканях куда был нанесён укус и будет их концентрированно травить (он всё равно растечётся по организму, но поражённая конечность имеет все шансы быть потом ампутированной). Надо по возможности выдавить яд из ранки (больше 30-40% всё равно не удастся изъять), обеспечить человеку покой, и обильного поить его обычной водичкой, чтоб яд растёкся по всему организму и в низкой концентрации подействовал всюду и везде.. а вода поможет разбавить его в крови, и главное, максимально быстро вывести из организма, через мочу, пот, итд. Ну и разумеется лучше сразу обратиться к врачам, у них и таблетки хорошие есть, и физрастворы модные... (сильно поможет, если удастся изловить покусавшую змеюку, по её физиономии легче подобрать нужный антидот). Ну ,если возможности нет, пережидать придётся сидя в тенёчке, попивая водичку. Спиртное пить не надо, организм может и не вывезти двойной нагрузки. Печень или почки откажут, умрёте уже не от укуса, а от того что в организме сбой.
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57k
Опиум для народа Час назад
Умиляют дебилы, лечащие всё водкой. Но такие тоже нужны, чтобы служить плохим примером.)))
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25k
Влад Час назад
Таки яд нужно отсосать, желательно из змеи. И вообще лучше кусать первым.
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117
zas-people Александр Полчаса назад
пошёл на опережение
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1k
Максим Макашев Час назад
Змеюка обиделась на мужика, что с ней бухлом не поделился
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