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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
12 октября 2023 21:48
Метки: СССР   история   фото   
429
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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1  комментарий
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Lexx Полчаса назад
17. Элеонора Беляева была трижды замужем и всех мужей звали Анатолиями.
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