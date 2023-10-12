Кто над всем этим стоит

Странные и редкие животные

"Не ношу лифчик": девушки отказались от белья и рассказали, что из...

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 октября

Пост злорадства. Всем обочечникам посвящается

Грубиян пнул подругу и пожалел об этом

Солдат с юмором об очень "нужном и полезном" подарке

Пушистые охотники за работой

Врачи вытащили Николая Дроздова с того света

18 вещей, которые делают жизнь проще

"Это спортсмен, а не чиновник": вратарь сборной России Сафонов не...

Морские миноги: кто они такие с точки зрения биологии?

Игры 1999 года, которые обожали многие геймеры

17 игрушек из СССР, которые вызовут у старшего поколения приступ...

В Москве задержали парня, подложившего свиную голову к памятнику...

Участница марафона пожертвовала медалью ради спасения котёнка

"Верните доллар по 30 рэ - поможем!": россияне потроллили Минфин...

Банда из Южной Кореи, поедавшая богачей