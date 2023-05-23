В Стэнфорде разработали порошок, который очищает даже очень грязную воду за 60 секунд

И перекись, и радикалы крайне опасны для живой материи, они разрушают мембраны клеток и уничтожают микробов. Но эти вещества нестабильны и быстро распадаются, поэтому для очистки воды необходим постоянный доступ к солнечному свету. Но совсем немного – для очистки 200 мл жидкости с содержанием бактерий кишечной палочки 1 млн штук на 1 миллилитр потребовалась щепотка порошка и 60 секунд времени, после чего живых бактерий в контейнере не осталось.



Ключевой компонент смеси – железо, так как оно позволяет после очистки извлечь порошок из жидкости при помощи обычного магнита. Смесь можно повторно использовать до 30 раз, плюс ее состав и объем легко масштабировать в зависимости от текущих целей. Ученые надеются, что их изобретение поможет решить проблему дефицита питьевой воды во многих уголках мира.