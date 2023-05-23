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В Стэнфорде разработали порошок, который очищает даже очень грязную воду за 60 секунд

В Стэнфорде разработали порошок, который очищает даже очень грязную воду за 60 секунд

Автор:
23 мая 2023 09:43
Сообщество : Наука
Метки: в мире   вода   загрязнение   интересно   наука   очистка воды   ученые   фото   
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Ученые из Стэнфордского университета разработали состав для быстрой и дешевой дезинфекции воды, который не требует расхода энергии. За основу взят принцип, который давно существует в природе – при облучении ультрафиолетом микроорганизмы в жидкости погибают. Но этот процесс занимает многие часы, тогда как новая смесь способна очищать воду за считанные минуты.

Смесь состоит из дешевых и доступных компонентов – оксида меди, сульфата молибдена и железа, которые измельчены до частиц нанометрового размера. Полученный порошок засыпается в загрязненную воду, емкость помещают под прямой солнечный свет. Молибден и медь при поглощении фотонов света выделяют свободные электроны, которые запускают химическую реакцию в воде, в результате чего в жидкости образуется перекись водорода и гидроксильные радикалы.

И перекись, и радикалы крайне опасны для живой материи, они разрушают мембраны клеток и уничтожают микробов. Но эти вещества нестабильны и быстро распадаются, поэтому для очистки воды необходим постоянный доступ к солнечному свету. Но совсем немного – для очистки 200 мл жидкости с содержанием бактерий кишечной палочки 1 млн штук на 1 миллилитр потребовалась щепотка порошка и 60 секунд времени, после чего живых бактерий в контейнере не осталось.

Ключевой компонент смеси – железо, так как оно позволяет после очистки извлечь порошок из жидкости при помощи обычного магнита. Смесь можно повторно использовать до 30 раз, плюс ее состав и объем легко масштабировать в зависимости от текущих целей. Ученые надеются, что их изобретение поможет решить проблему дефицита питьевой воды во многих уголках мира.

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Метки: в мире   вода   загрязнение   интересно   наука   очистка воды   ученые   фото   
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10  комментариев
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18k
Bill 2 часа назад
Не очистить воду, а продизенфицировать. Т.е. убить бактерии.
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4k
Артур 16 минут назад
Ультрафиолетом сточные воды дезинфицируют, а тут хрень какую то несут.
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4k
Артур 18 минут назад
Глупость на глупости. УФ убивает бактерии за секунды. Если бы медь или иные металлы от света выделяли электроны, то на свету они за считанные часы превратились бы в окислы без остатка. Даже если предположить такой эффект, каким образом в мутной воде свет проникнет в глубь раствора??? Каким образом свободный электрон превратит воду в перекись и гидроксильный радикал ОН? И почему ОН ион не вступит в реакцию с оксидами меди, железа и молибдена с образованием гидроксидов? Химию учили в школе или нет? А самое главное: Если бы это всё было правдой, то как пить воду, насыщенную радикалами, медью и молибденом? Не статья, а какая то псевдохимическая ахинея. Уж проще перекись водорода залить - и ву-а-ля.
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3k
cnob7 46 минут назад
есть такое средство-аквабриз:
ТТХ:
зинфекция поверхностей по бактериям (исключая туберкулез) 0.015 % / 60 мин.
0.03 % / 30 мин.
Дезинфекция поверхностей по вирусным инфекциям 0.015 % / 60 мин.
0.03 % / 30 мин.
Дезинфекция поверхностей по кандидозу 0.06 % / 60 мин.
0.1 % / 30 мин.
Дезинфекция поверхностей по дерматофитам 0.06 % / 60 мин.
0.1 % / 30 мин.
Дезинфекция поверхностей по туберкулезу 0.06 % / 60 мин.
0.1 % / 30 мин.
Дезинфекция ИМН при бактериальных, вирусных инфекциях и кандидозе 0.06 % / 90 мин.
0.1 % / 60 мин.
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59k
pynh 2 часа назад
а чо, хлор уже не катит? в любом сухпайке =)
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62k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"британские ученые"
в каждом ирп (ну конечно не мгновенное уничтожение бактерий но реально существует и применяется)

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9k
Billi_Bons 2 часа назад
Был уже один такой британский индивидуум. Хлебнул воды из Темзы через «Инновационный фильтр» и стал овощем.
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