Парашютист врезался в посетителей фестиваля

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В Бразилии прыжок парашютиста обернулся трагедией. Мужчина врезался в нескольких посетителей аэромузыкального фестиваля.
Инцидент произошел в городе Итаполис. После группового прыжка один из парашютистов совершил ошибку и влетел в людей, которые наблюдали за шоу. В результате происшествия один человек получил травму головы и скончался, еще троих посетителей доставили в больницу.
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