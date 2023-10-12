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Парашютист врезался в посетителей фестиваля

Парашютист врезался в посетителей фестиваля

Автор:
12 октября 2023 08:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   Видео   в мире   инцидент   парашют   парашютист   происшествие   трагедия   
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В Бразилии прыжок парашютиста обернулся трагедией. Мужчина врезался в нескольких посетителей аэромузыкального фестиваля.

Инцидент произошел в городе Итаполис. После группового прыжка один из парашютистов совершил ошибку и влетел в людей, которые наблюдали за шоу. В результате происшествия один человек получил травму головы и скончался, еще троих посетителей доставили в больницу.

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Метки: Бразилия   Видео   в мире   инцидент   парашют   парашютист   происшествие   трагедия   
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2  комментария
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Бывалый 13 минут назад
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Alexandr 6 минут назад
Я конечно хреновый парапланерист, но с таким запасом скорости легко на высоту уйти. А там плавненько на посадку.
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