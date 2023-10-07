FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6987 постов • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее

Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее

Автор:
07 октября 2023 12:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Израиль   США   античность   вандал   музей   статуи   
2444
4

Глубоко верующий американец оскорбился старинными античными статуями и устроил погром в музее Израили.

40-летнего американца арестовали в Израиле за то, что он устроил настоящую бойню статуям. Они дескать были «кощунственными» и «противоречащими Торе».


Мужик вооружился палкой и принялся уничтожать культурное наследие древнего Рима, датируемое 2 веком н.э. Охрана задержала буйного американца в музее еще до прибытия полиции.


Эли Эскусидо, глава Израильского управления древностей, заявил:

"Одна статуя представляет собой мраморное изображение богини Афины, найденное при раскопках в Бейт-Шеане в 1960-х годах. На второй было изображено мифологическое существо Грифон, которое было символом божественности в эпоху римского язычества и было найдено в Негеве.

Это шокирующий случай уничтожения культурного наследия. Мы с большой озабоченностью относимся к тому факту, что религиозные экстремисты предпринимают такие действия".


Чудика поместили под арест, расследование продолжается. В четверг он должен предстать перед Иерусалимским магистратским судом. Ну а статуи переданы специалистами для оценки возможности их реставрации.


Музей Израиля является крупнейшим культурным учреждением в государстве Израиль и входит в число ведущих музеев мира по искусству и археологии.

Здесь находятся самые обширные в мире коллекции библейской археологии и археологии Святой Земли.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Израиль   США   античность   вандал   музей   статуи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
Teodor 2 часа назад
Если не прокатит шизофрения или хотя бы временное помешательство - ему до Страшного Суда ущерб выплачивать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
41k
Example 6.2.6 15 минут назад
Всегда было любопытно, почему такие древние (и наверняка дорогие во всех смыслах) экспонаты, выставляют напоказ в прямой досягаемости рук посетителей? Я б всё в стеклянных ящиках из бронестекла (ну либо какой-нить упрочнённый триплекс, который просто так вот не разбить) демонстрировал. Ведь это ж только вопрос времени, когда очередной "не такой как все", "обиженный [мат]", "борец против всего плохого за всё хорошее" - решит что разбить скульптуру, плеснуть краской на полотно, поджечь гобелен итд - превосходная идея, для такого вот яркого индивидуума как он.
Либо просто бы. выставлял качественные репродукции, которые от оригинала, обычный мимокрокодил не отличит. А оригиналы хранил бы в спецхране музей и допускал бы к ним, лишь профессуру и прочих специалистов, у которых не созерцательный интерес, а сугубо научно-исторический.
Да, понятно, через стекло там и блики и цвето-передача страдает и вообще "не то". Но, извините.. вещь одна, редкая и дорогая, поэтому лучше любуйтесь так, чем какой-нить афелок припрётся и повинуясь голосам в голове начнёт рвать и крушить то что в единичных экземплярах сохранилось и дошло до нас сквозь столетия, от давно исчезнувших цивилизаций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ALFIE Полчаса назад
думаю, там сейчас не до этого туриста и его выходки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Olegsky Полчаса назад
Пиндос. Одно слово. Евреи повоняют и утрутся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vergüenza Ajena 39 минут назад
Фанатичная вера + осень = гремучая смесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 40 минут назад
если бы не было этих учений, интересно, с чего бы ехала крыша у подобных этому туристу больных на голову
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Alex 51 минуту назад
В свете последних событий, думается Евреям сейчас не до него
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
91k
7guest 53 минуты назад
Странно, я, прочитав заголовок, подумал, что это очередной муслим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Robin Hood 56 минут назад
Нецензурный комментарий от ярого антисемита
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина 59 минут назад
Ну почему нельзя просто убивать всех экстремистов?
Религиозных, экологических, просто тупых.
Мир был бы чище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Всё – приехали! Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Артём Час назад
Думаю сейчас эта история, волнует израильтян чуть менее чем никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Фрол Час назад
Ну ничё.Израильтяне тоже глубоко верующие.Поймут и простят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Очередная рекламка жидостана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 2 часа назад
задержали? а надо было пристрелить за подобное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Подумаешь статуи.
У Израиля сейчас покрупнее проблемы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа 2 часа назад
Все авраамические религиозные мракобесные мрази одинаковы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kostick 2 часа назад
а талибы, взорвавшие статуи будды? все упоротые фанатики должны быть определены в психбольницы, и перманентно находиться в вегетативном состоянии. а в идеале - отправлены в их собственный рай.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych 2 часа назад
Больше всего возмутились арабы и напали на сам Израиль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37
Вася 2 часа назад
если замес в Израиле не закончится, то евреям будет не до музеев, какое то время!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
makcim76 Вася 51 минуту назад
В полдень пресс-служба "Маген Давид Адом" сообщила, что с начала военных действий убиты не менее 22 израильтян. Сотни машин "скорой помощи" и десятки добровольцев на своих автомобилях везут в больницы раненых. По данным на 11:00, в больницы Южного округа были доставлены 280 раненых, не менее 30 из них в тяжелом состоянии. 136 раненых приняла одна только ашкелонская больница "Барзилай".

Это лишь предварительные данные, в МАДА предупреждают, что число жертв будет расти - до сих пор неизвестно, сколько людей убиты в захваченных террористами приграничных кибуцах. В числе убитых - глава регионального совета Шаар а-Негев Офир Либштейн. Обстоятельства его гибели неизвестны, заместитель Либштейна предпочел не рассказывать подробности журналистам.

Неизвестно также, сколько израильтян боевикам удалось захватить в заложники и вывезти в Газу, используя их в качестве “живого щита”. По данным на 12:30 многие поселки в приграничных районах все еще находятся в руках террористов.

Подобных катастроф Государство Израиль не знало 50 лет. Комментаторы дружно призывают отложить разбирательства до победоносного окончания войны, но не могут удержаться от тяжелых вопросов - как ЦАХАЛ не предотвратил массового прорыва супер-укрепленных пограничных заграждений Газы?

Сотни израильтян примчались в больницы сдавать донорскую кровь для раненых. Спустя короткое время МАДА сообщила, что кровь уже нужна только группы 0 с положительным и отрицательным резус-фактором.

В Иерусалиме приказали открыть общественные бомбоубежища. Раввины отменили молитвы в синагогах и велели прихожанам расходиться по домам.

Минздрав приказал больницам Южного округа перейти на чрезвычайный режим работы и выписать больных, больше не нуждающихся в госпитализации, для продолжения лечения на дому.

В 13:00 министры собрались на заседание оборонно-политического кабинета в штаб-квартире министерства обороны в Тель-Авиве.

ЦАХАЛ сообщил, что “десятки самолетов наносят удары по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. Главари террористических организаций заранее укрылись в подземных бункерах и управляют военными действиями дистанционно через интернет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Анатолий Соколов 2 часа назад
у тупого еврея из штатов при виде мраморных сисек мозги перекосило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87787



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лесная ведьма из Беловежской пущи
Лесная ведьма из Беловежской пущи
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так...
Набирающие популярность в сообществах
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
Загадочный российский электромобиль «Атом» собрал 36 тыс. предзаказов
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#кино#Автовсячина#Китай#фильм#истории#такси
#животные#автомир#в мире#интересное#позитив#аварии#авто аварии#полиция#новости#Фотографии
#люди#Юмор#интересно#факты#США#ДТП#Разное#конфликт#сарказм#шоу бизнес
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать Самые интересные музыкальные музеи мира, о которых вы могли не знать Статуя Девы Марии заплакала ароматными слезами Статуя Девы Марии заплакала ароматными слезами Бунтовщики сбрасывают с пьедесталов статуи рабовладельцев. Линкольн на очереди? Бунтовщики сбрасывают с пьедесталов статуи рабовладельцев. Линкольн на очереди? История самого странного акта вандализма в палеонтологии История самого странного акта вандализма в палеонтологии Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд Американская семья в качестве сувенира пыталась пронести на борт самолёта артиллерийский снаряд

На что жалуетесь?

Вернуться