Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее

Глубоко верующий американец оскорбился старинными античными статуями и устроил погром в музее Израили.
40-летнего американца арестовали в Израиле за то, что он устроил настоящую бойню статуям. Они дескать были «кощунственными» и «противоречащими Торе».
Мужик вооружился палкой и принялся уничтожать культурное наследие древнего Рима, датируемое 2 веком н.э. Охрана задержала буйного американца в музее еще до прибытия полиции.
Эли Эскусидо, глава Израильского управления древностей, заявил:
"Одна статуя представляет собой мраморное изображение богини Афины, найденное при раскопках в Бейт-Шеане в 1960-х годах. На второй было изображено мифологическое существо Грифон, которое было символом божественности в эпоху римского язычества и было найдено в Негеве.
Это шокирующий случай уничтожения культурного наследия. Мы с большой озабоченностью относимся к тому факту, что религиозные экстремисты предпринимают такие действия".
Чудика поместили под арест, расследование продолжается. В четверг он должен предстать перед Иерусалимским магистратским судом. Ну а статуи переданы специалистами для оценки возможности их реставрации.
Музей Израиля является крупнейшим культурным учреждением в государстве Израиль и входит в число ведущих музеев мира по искусству и археологии.
Здесь находятся самые обширные в мире коллекции библейской археологии и археологии Святой Земли.
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Либо просто бы. выставлял качественные репродукции, которые от оригинала, обычный мимокрокодил не отличит. А оригиналы хранил бы в спецхране музей и допускал бы к ним, лишь профессуру и прочих специалистов, у которых не созерцательный интерес, а сугубо научно-исторический.
Да, понятно, через стекло там и блики и цвето-передача страдает и вообще "не то". Но, извините.. вещь одна, редкая и дорогая, поэтому лучше любуйтесь так, чем какой-нить афелок припрётся и повинуясь голосам в голове начнёт рвать и крушить то что в единичных экземплярах сохранилось и дошло до нас сквозь столетия, от давно исчезнувших цивилизаций.
Религиозных, экологических, просто тупых.
Мир был бы чище!
У Израиля сейчас покрупнее проблемы
Это лишь предварительные данные, в МАДА предупреждают, что число жертв будет расти - до сих пор неизвестно, сколько людей убиты в захваченных террористами приграничных кибуцах. В числе убитых - глава регионального совета Шаар а-Негев Офир Либштейн. Обстоятельства его гибели неизвестны, заместитель Либштейна предпочел не рассказывать подробности журналистам.
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