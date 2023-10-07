Турист из США разбил "кощунственные" древнеримские статуи в иерусалимском музее

40-летнего американца арестовали в Израиле за то, что он устроил настоящую бойню статуям. Они дескать были «кощунственными» и «противоречащими Торе».

Мужик вооружился палкой и принялся уничтожать культурное наследие древнего Рима, датируемое 2 веком н.э. Охрана задержала буйного американца в музее еще до прибытия полиции.