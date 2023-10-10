Учитель из Сербии приехал работать в школу Луганска

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Светислав Стоянович уже больше месяца преподает математику в средней школе № 60 в Луганске.
Свое решение поменять место жительства педагог объясняет желанием помочь новым регионам России. Он говорит, что войну на Донбассе воспринимает как войну против таких же как он.
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Но вы заметили, сколько крестиков у него на шее? Три.
Кто знает почему?
В И-нете везде пишут одно и то же, что иметь нательных крестиков можно сколько угодно, но церковники твердят, что носить нужно только один.
Может сербы как-то иначе относятся к церковным канонам?