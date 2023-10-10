Учитель из Сербии приехал работать в школу Луганска

Четыре тысячи долларов за отъезд

В Москве репетитор по английскому столкнулась с «чёрным пиаром», лишилась всех учеников и...

Учитель из Подмосковья прошёл из Москвы до Санкт-Петербурга и установил мировой рекорд

Во Владивостоке учитель физкультуры избил школьника на уроке труда

"Пишите, как я сказала!": в подмосковной школе учительницу ложно обвинили в безграмотности из-за...

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