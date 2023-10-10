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Учитель из Сербии приехал работать в школу Луганска

Учитель из Сербии приехал работать в школу Луганска

Автор:
10 октября 2023 19:51
Метки: луганск   сербия   учитель   
205
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Светислав Стоянович уже больше месяца преподает математику в средней школе № 60 в Луганске.

Свое решение поменять место жительства педагог объясняет желанием помочь новым регионам России. Он говорит, что войну на Донбассе воспринимает как войну против таких же как он.

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Метки: луганск   сербия   учитель   
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5k
Peter Griffin 3 часа назад
Хвала!
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1k
Звёздный князь Час назад
Безусловно дядька молодец.
Но вы заметили, сколько крестиков у него на шее? Три.
Кто знает почему?
В И-нете везде пишут одно и то же, что иметь нательных крестиков можно сколько угодно, но церковники твердят, что носить нужно только один.
Может сербы как-то иначе относятся к церковным канонам?
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12k
Владимир 2 часа назад
Красавчик. Достойный человек.
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15k
жорик 2 часа назад
молодец! полезное дело делает, в отличие от этого вечно бухого серба, который в каждом новом фильме блистает своим якобы актёрским мастерством
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9k
Бритва 3 часа назад
давненько новостей из Сербии не поступало. А судя по нашим официальным "сми", там чуть ли не готовился "израиль".
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