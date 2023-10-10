FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 612 постов • 77 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Самый сложный на планете народный танец

Самый сложный на планете народный танец

Автор:
10 октября 2023 02:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Заули   Народный танец   берег слоновой кости   лунная походка   
1041
1
1

Вы когда-нибудь видели "лунную походку" в сторону?

На африканском Берегу Слоновой Кости (Кот Д'ивуар) существует уникальный народный танец - Заули́.


Танец исполняется мужчиной под аккомпанемент народных инструментов - барабанов и духовых.

Костюм изображает молодую красивую девушку и является танцем соблазнения.


Танец начинается с того, что вступает оркестр музыкантов. После этого танцор начинает двигаться в такт музыке. Танцор входит в транс и танцует одними только ногами - туловище должно оставаться неподвижным. Большая часть танца - импровизация. Фрагменты не должны повторяться. Танцор входит в ритм в начале танца, а потом музыканты начинают следовать за танцором.


Кто-то верит, что в танцора, после того как он входит в транс, вселяется дух, который и создаёт импровизацию танца.


Также неоднократно указывалось на сходство лунной походки Майкла Джексона с Заули́.


Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Заули   Народный танец   берег слоновой кости   лунная походка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Kostick 4 часа назад
ежелиб баклажаны работали так, как они пляшут..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza Час назад
хардджамп...начало...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Бу Час назад
бомба
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Мутумбе Великий Мудрый Вождь Бог секса Сахарный Кочуган 2 часа назад
Козырной пацан!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 5 часов назад
класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
newegg 8 часов назад
Похоже, у автора размягчение мозгов. Что тут может быть общего?
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Сергей
Homo Quadratus
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15758



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Один день в метро Москвы: фрики, странные девушки и нестандартные ситуации
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 октября
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Пивчики - делаются просто съедаются быстро!
Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео)
Apple iPhone 15 изучили под микроскопом с 7000-кратным приближением (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уровень владения языком

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#автомир#факты#США#Россия#ДТП#позитив#Автовсячина
#машина#Прикол#автомобили#животные#забавно#фильм#аварии#новости#шоу бизнес#ограбление
#люди#в мире#интересно#история#кино#Израиль#дети#палестина#авто аварии#сарказм
Кэшбэк рублями. За все Кэшбэк рублями. За все В Москве двое мужчин отобрали телефон у школьницы прямо средь бела дня: все это попало на видео В Москве двое мужчин отобрали телефон у школьницы прямо средь бела дня: все это попало на видео Хорошая работа оператора⁠⁠ Хорошая работа оператора⁠⁠ Пушистый профессионал за работой Пушистый профессионал за работой В США на автомобиле протаранили генеральное консульство Китая В США на автомобиле протаранили генеральное консульство Китая Гонщице зажало руку между колесом и цепью Гонщице зажало руку между колесом и цепью

На что жалуетесь?

Вернуться