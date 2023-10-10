Самый сложный на планете народный танец

Вы когда-нибудь видели "лунную походку" в сторону?
На африканском Берегу Слоновой Кости (Кот Д'ивуар) существует уникальный народный танец - Заули́.
Танец исполняется мужчиной под аккомпанемент народных инструментов - барабанов и духовых.
Костюм изображает молодую красивую девушку и является танцем соблазнения.
Танец начинается с того, что вступает оркестр музыкантов. После этого танцор начинает двигаться в такт музыке. Танцор входит в транс и танцует одними только ногами - туловище должно оставаться неподвижным. Большая часть танца - импровизация. Фрагменты не должны повторяться. Танцор входит в ритм в начале танца, а потом музыканты начинают следовать за танцором.
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Кто-то верит, что в танцора, после того как он входит в транс, вселяется дух, который и создаёт импровизацию танца.
Также неоднократно указывалось на сходство лунной походки Майкла Джексона с Заули́.
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