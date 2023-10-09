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Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках

Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках

Автор:
09 октября 2023 19:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   фетишизм   фетишист   фут-фетишист   
2458
16
Пост мы начнём с футфетишистов, им же и закончим. Сколько есть в мире необычных... увлечений. Кстати, что бы на сие причуды сказал бы старина Фрейд?
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   фетишизм   фетишист   фут-фетишист   
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10  комментариев
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
После "Красотки" с Робертс, экранизация от Тарантино уже не сильно и удивит
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22
Орёл 22 минуты назад
в иранской версии было бы логичнее
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44k
SinigamiRuuk 45 минут назад
Вот кстати без всяких фетишей, мне реально нравятся сейчас как делают ногти девушкам.
Гель лаки таки и рисунки на них классные...
Не будь мужиком сам бы себе такое сделал бы...
А так многие цвета очень классно смотрелись бы на новых авто...
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
Переезжай работать на Саяно-Шушенскую ГЭС. Там мокрого бетона - унюхаться в тряпки
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99k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Про сказку
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203
Желание враг мудрости Татьяна Юсова 12 минут назад
На картинке обманывают. Марфа не выражает свои желания, она требует, причем незаслуженные награды. А это разве правда? Настя ничего не требует, и на вопросы отвечает с излишней скромностью, дабы не тревожить окружающих( Морозко). Марфа - вор, присваивает незаслуженное, чужое, даже время (у окружающих, отвлекая их от дел, дабы они решили ее требования).
То есть аналог Марфы - тот самый дядя из финала фильма "Брат" - вор. Вот ему Даня и поведал, что сила в правде, а не в воровстве.
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
А обоссать то обоссала?
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