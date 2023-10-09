Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках

Трать и возвращай

Лютейшего разочарования пост

Дожившим до вторника посвящается: всё о лени и усталости

Всё о колбасе: ни одно животное не пострадало при производстве данного поста

Страдания по денюжкам: приключения [недо]содержанок

От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего