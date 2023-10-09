Не нужно осуждать: самый странный пост на Фишках

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Пост мы начнём с футфетишистов, им же и закончим. Сколько есть в мире необычных... увлечений. Кстати, что бы на сие причуды сказал бы старина Фрейд?
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Не будь мужиком сам бы себе такое сделал бы...
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