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Лучше нет подарочка, чем жена татарочка

Лучше нет подарочка, чем жена татарочка

Автор:
19 октября 2023 19:38
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   татарский язык   татары   
4951
16
Пост собственно не только про татарочек... Здесь ещё будут татары, татарский язык, чак-чак и, конечно, эчпочмак. Стереотипный пост. Ну вы поняли про кого...
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Метки: Прикол   Юмор   интересное   подборка   татарский язык   татары   
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24  комментария
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19k
Андрей 2 часа назад
Мда, весело с ним будет.

Ссылка youtu.be
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50k
Сергей 2 минуты назад
У нас в Елюзани говорят - зачем овчарка, если жена татарка.
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
Как всегда, о главном - молчок. Запретная тема!
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3k
Юлия Ч Полчаса назад
Мой муж татарин. Но он уфимский татарин, т.е. адекват. Казанские татары другие. Крымские татары вообще не пойми что. В общем, татары это разные народы.
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172
Миха Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Ни чего не могу сказать про казанскиз татар, а крымских невавижу. Есть. правда, и среди них люди. но в массе своей как были их деды (из 160 000 населения включая енщин стариков и детей) 20 000 предателей (дезертиров Красной Армии и принявших пресягу гитлеровцам) , так, примерно, и нынче. Что не умаляет подвиги таких как Амет-Хан Султан и сотен натоящих геровев, но... В массе своей крымско-татарское население, мягко говоря.,сомнительного качества. Слава Богу.,что их в Крыму сильно менее 10 процентов от общего населения.
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455
0ptimist 36 минут назад
А мне интересно, за что татары монголов кинули?
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35k
АнтонПолднев 38 минут назад
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6k
sumrаknn 47 минут назад
была у меня коллега татарка, мордашка в точ-точ как на первой картинке, реально хоть фоторобот делать. и вот года полтора в соседних кабинетах, все дни рождения за одним столом и тд и вот через 1,5 года выезжаю с работы, впереди еле плетется машина, выхожу на обгон, она ускоряется, я тапку в пол - она тоже, я сигналю, она не пускает, впереди уже машина. я торможу, обгоняемая машина тормозит. я оттормаживаюсь резко и ухажу за нее. говорю коллеге, которую везу - щас буду физдить мразь. А соседка по машине, которую подвозил -так это наша татарка... я через 2 недели сменил работу, из мести только рассказал коллегам. они сказали что татарки такое могут
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19k
Дмитрий 54 минуты назад
Ни разу не был в Татарстане (...надо бы исправить это досадное недоразумение
), но все татары, с которыми меня так или иначе сводила жизнь, начиная от сослуживцев в армии и заканчивая коллегами на работе, были людьми на редкость приятными.
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22k
Альберт 57 минут назад
Предлагаю поговорку "Незваный гость хуже татарина" - запретить, как оскорбляющую честь и достоинство татарского народа.
Или изменить её смысл на противоположный:
"Незваный гость ЛУЧШЕ татарина".
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3k
Вячеслав Час назад
Хочешь завести овчарку женись на татарке
. У самого такая дома живет.
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82k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
S__D Час назад
Комментарий к фото
"Развернулся - и алга!" ))
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62k
doker 2 часа назад
Самая лучшая свадьба в фильме... татарская!
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