Лучше нет подарочка, чем жена татарочка

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Пост собственно не только про татарочек... Здесь ещё будут татары, татарский язык, чак-чак и, конечно, эчпочмак. Стереотипный пост. Ну вы поняли про кого...
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Метки: Прикол Юмор интересное подборка татарский язык татары
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У моей жены сестра замужем за таким.
На вопрос чей он по национальности - отвечал:
- Я герой не татарский и не лакский. Я Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?"
Но, потом я женился.
Или изменить её смысл на противоположный:
"Незваный гость ЛУЧШЕ татарина".
Можно сожрать, что он привез, а потом лопнуть от того, что он приготовил с покупных продуктов!
Татарин - лучший незваный гость!
За оскорбление вымерших? ну такое...
Хорошо помню, что у неё значило "попить чайку".
Когда Грозный пришёл к Казани и сказал татарам: "Отдайте тех, кто иго организовал". Татары ответили: "Да закончились давно. Пару десятков найдём. Нормально?"
Иван: "Нормально. А кто они?"
Татары: "Фиг знает, но азу у них вкусное."
Так мы и "взяли" Казань.