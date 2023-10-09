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Скрины из соцсетей&nbsp;

Скрины из соцсетей 

Автор:
09 октября 2023 10:58
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1371
29
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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55  комментариев
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9k
sedoisever 4 часа назад
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Вин до изобретения дизеля...
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17k
Голос Вселенной 18 минут назад
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- Держать п`ротив течсения...
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17k
Голос Вселенной 19 минут назад
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Солнечная система Юрия Лозы...
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23k
Виталий Касандров Полчаса назад
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Тут намедни на госуслугах предложили как предпенсионеру получить на халяву доп образование в сфере IT. Как бы согласился,подал доки , прошел отбор.
А потом решил ,а на хрена оно все это. И прогулял.
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370
Bublic 77 Полчаса назад
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Вин Дроссель
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9k
ишты 45 минут назад
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...гон
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