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Сегодня к нас по плану 1985 год.
Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!
Интересного вам просмотра!
1.
На Садовой около Гостиного двора идёт ремонт трамвайных рельс, по которым неспешно ползёт один из последних ЛМ-57 в городе.
1985 год стал последним, когда "Стиляги" выходили на маршруты в Ленинграде.
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5.
Фонтанка зимой. Обратите внимание, в каких масштабах раньше скидывали снег со всего города прямо в реки.
8.
У входа в парк Челюскинцев (ныне - Удельный). У парка много входов, поэтому уточняю - вход тот, что рядом со Светлановской площадью.
9.
Майк Науменко и Виктор Цой у общежития Ленинградского кораблестроительного института по адресу проспект Стачек 88, корпус 2.
11.
Постепенно застраивается север города, вместе с домами неторопливо строят и дороги. На фото - Суздальский проспект.
13.
Не очень качественный, но очень ценный снимок: снос доходного дома купца Бабанина для строительства станции метро "Лиговский проспект".
16.
Произведение армянского автопрома ЕРАЗ-762 во дворах на улице Ярослава Гашека, что в уютном Купчино.
17.
Трамвай ЛМ-68 готовится принять пассажиров на проспекте Газа (ныне - Старо-Петерогофский проспект).
18.
Шедевр советского гаражного автопрома - автомобиль "Лаура" во дворах на Тверской улице.
Выглядела "Лаура" просто великолепно, правда технические характеристики трепета уже не внушали: мотор 1.5 литра на 77 лошадиных сил от вазовской "классики", коробка передач от "Запорожца". Впрочем лёгкий стеклопластиковый корпус весил всего тонну, поэтому "Лаура" даже вполне сносно ехала. Ну по тем временам, само собой.
21.
Двор доходного дома Ратькова-Рожнова. Располагается он на Кирочной улице, которая в те годы была улицей Салтыкова-Щедрина.
25.
Вид на вестибюль станции метро "Ладожская". Ещё нет никаких "Заневских Каскадов" и Ладожского вокзала тоже нет.
27.
Дворцовая площадь. Ещё с парковкой, на которой в углу притаился "Роллс-Ройс" какого-то ну очень важного иностранного гостя.
28.
Идёт строительство знаменитой "Шайбы" - дома культуры объединения "Светлана". До наших дней это фантастическое здание, увы, не дожило.
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