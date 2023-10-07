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Прогулка по Ленинграду 1985 года

Прогулка по Ленинграду 1985 года

Автор:
07 октября 2023 21:51
Метки: СССР   история   фото   
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Сегодня к нас по плану 1985 год.

Давайте вместе посмотрим, каким тогда был город!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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