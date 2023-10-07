27.

Фото сделано на кинофестивале в городе Баку (1974 год), где Василию Шукшину был присуждён главный приз за "Калину красную". Произошла там удивительная история Было два главных претендента на это место: Леонид Быков с фильмом "В бой идут одни старики" и Василий Шукшин с "Калиной красной" И жюри приняло решение отдать приз Леониду Быкову. Председатель жюри Станислав Ростоцкий категорически отказывался отдавать приз Шукшину. Быкову об этом донесли, он наотрез отказался участвовать в закулисных интригах: "В списке, где будет Василий Шукшин на первом месте, я почту за честь быть хоть сотым. Ведь моя картина - это рядовой фильм о войне, а его - это настоящий прорыв в запретную зону, прорыв в сферу, о чём раньше и думать-то не позволялось. Так и передайте мои слова руководителям фестиваля". В результате Шукшин получил Гран-при, а Быков Первую премию. А после награждения Леонид Фёдорович стеснялся подойти к Шукшину и поздравить, попросил кого-то из знакомых. Шукшин встретил Быкова широкой улыбкой, они обнялись, как старые друзья и до конца вечера не отходили друг от друга. Жестикулировали, заразительно смеялись... В конце встречи Быков сказал: "Вася! Если в "Разине" надо будет сыграть табуретку - звони!" А уже когда все разъехались сказал кому-то в сторону: "Какой удивительный мужик этот Шукшин. Человечище!" Это была их первая и последняя встреча. Через полгода Шукшина не станет.