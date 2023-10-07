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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
2.
Леонид Утесов
Я родился в Одессе... Вы думаете, я хвастаюсь...? Сердце Утесова «Пусть так. Я пою не голосом — я пою сердцем...!» Его, всенародного любимца, не раз упрекали в отсутствии певческого голоса, на что сам Утесов отвечал: «Пусть так. Я пою не голосом — я пою сердцем!» И сегодня одно упоминание его имени рождает добрую улыбку, а в памяти звучат, наплывая одна на другую, мелодии всеми любимых песен.
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4.
Летчик-космонавт Алексей Леонов с дочерью Викой, 1962 год
У известного летчика-космонавта Алексея Леонова, первого вышедшего в открытый космос, в семье были две дочки. Старшая Виктория (что на фото) и младшая Оксана.
6.
Владимир Маслаченко и Лев Яшин во время встречи Пеле в аэропорту Шереметьево, 10 сентября 1988 года.
7.
Лев Яшин и Владимир Маслаченко перед началом товарищеского матча между сборными СССР и Дании 12 июля 1980 года
9.
Юрий Любимов за разучиванием новой роли, 1957 год
Режиссер и вдохновитель знаменитой Таганки времен молодых В. Высоцкого, В. Золотухина, А. Демидовой, В. Смехова и Л. Филатова.
10.
Николай Озеров
Советский теннисист, актёр, спортивный комментатор. Народный артист РСФСР. Лауреат Государственной премии СССР. Заслуженный мастер спорта СССР, 24-кратный чемпион СССР по теннису.
11.
Николай Озеров
Почитайте здесь, очень интересно: http://pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_or=1182624&fclick=1&lenta_type=1&type=185
15.
Зиновий Гердт в Центральном театре кукол. Москва, 1955 год
Центральному театру кукол артист отдал почти 40 лет жизни. Только вот театр Образцова был не первым кукольным театром в творческой биографии Зиновия Гердта. Еще в 1937 он трудился в театре кукол при Московском дворце пионеров.
21.
Марианна Вертинская и Клара Лучко приветствуют английского актера Рекса Харрисона, 1965 год
Снимок был сделан во время 4-го Московского международного кинофестиваля, который проходил с 5 по 20 июля 1965 года.
22.
Певец и композитор Александр Градский на выставке «Мастера культуры за мир» в Центральном выставочном зале, 1986 год
23.
Фрунзик Мкртчян
Однажды тбилисские гаишники остановили автомобиль Фрунзика Мкртчяна на Красном мосту, что на границе Грузии, Азербайджана и Армении. Актер после спектаклей в Тбилиси возвращался домой в Ереван. Фрунзик Мкртчян вышел из машины, чтобы показать свое лицо. Сотрудники ГАИ сделали вид, что не узнают и потребовали права. Заглянув в водительское удостоверение, попросили пройти с ними. Пришлось согласиться, сердце тревожно забилось. Когда гаишники провели «задержанного» под мост, перед ними открылась такая картина: на поляне был накрыт грузинский стол, за которым расположились друзья Фрунзика Мкртчяна – актеры Тбилисского драматического театра имени Руставели. Они встали, держа в руках бокалы с золотистым кахетинским, и над Курой затянули песню: - «Ов, сирун, сирун, инчу мотецар, Сртыс гахтникн инчу имацар…»
25.
Ольга Волкова вместе с сыном Ваней
Иван — сын актрисы театра и кино Ольги Волковой («Небеса обетованные», «Папины дочки», «Вокзал для двоих», «Старые молодые люди») и актера Николая Волкова-мл. («Чёрт с портфелем», «Женщина, которая поёт», «Впервые замужем»).
27.
Василий Шyкшин, Лидия Федоceева-Шyкшина и Лeoнид Быков.
Фото сделано на кинофестивале в городе Баку (1974 год), где Василию Шукшину был присуждён главный приз за "Калину красную". Произошла там удивительная история Было два главных претендента на это место: Леонид Быков с фильмом "В бой идут одни старики" и Василий Шукшин с "Калиной красной" И жюри приняло решение отдать приз Леониду Быкову. Председатель жюри Станислав Ростоцкий категорически отказывался отдавать приз Шукшину. Быкову об этом донесли, он наотрез отказался участвовать в закулисных интригах: "В списке, где будет Василий Шукшин на первом месте, я почту за честь быть хоть сотым. Ведь моя картина - это рядовой фильм о войне, а его - это настоящий прорыв в запретную зону, прорыв в сферу, о чём раньше и думать-то не позволялось. Так и передайте мои слова руководителям фестиваля". В результате Шукшин получил Гран-при, а Быков Первую премию. А после награждения Леонид Фёдорович стеснялся подойти к Шукшину и поздравить, попросил кого-то из знакомых. Шукшин встретил Быкова широкой улыбкой, они обнялись, как старые друзья и до конца вечера не отходили друг от друга. Жестикулировали, заразительно смеялись... В конце встречи Быков сказал: "Вася! Если в "Разине" надо будет сыграть табуретку - звони!" А уже когда все разъехались сказал кому-то в сторону: "Какой удивительный мужик этот Шукшин. Человечище!" Это была их первая и последняя встреча. Через полгода Шукшина не станет.
28.
Спортсмен и постановщик трюков Валерий Леонтьев вместе со своей супругой, киноактрисой Людмилой Хитяевой на прогулке, 1979 год
30.
Великолепная пятёрка и вратарь — хоккеисты сборной СССР. 1978 год.
На фото: Александр Пашков, Геннадий Цыганков, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Владимир Петров и Владислав Третьяк после вручения государственных наград.
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