Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

На протяжении всего процесса инжерены Prada будут работать бок о бок с Axiom Spacе. Скафандр AxEMU предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. В новом скафандре будут системы не только для высадки на луну, а также для её исследования и даже проживания там. На сайте говорится, что новые скафандры дадут возможность исследовать луну дольше и качественнее.