Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

В миссии Artemis III будет участвовать женщина, которая наденет скафандр от Prada.
На сайте Axiom Spacе сообщается, что итальянский дом моды Prada примет участие в создании скафандров для миссии NASA Artemis III. Миссия запланирована на 2025 год, она станет первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972, а также первой высадкой женщины на луну.
Генеральный директор Axiom Spacе заявил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, а также для обеспечения "столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах".
На протяжении всего процесса инжерены Prada будут работать бок о бок с Axiom Spacе. Скафандр AxEMU предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. В новом скафандре будут системы не только для высадки на луну, а также для её исследования и даже проживания там. На сайте говорится, что новые скафандры дадут возможность исследовать луну дольше и качественнее.
Это ещё один важный шаг в освоении космоса и солнечной системы. Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на эту новость.
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