FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6978 постов • 3076 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

Prada примет участие в создании скафандров для лунной миссии NASA Artemis III

Автор:
05 октября 2023 13:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: NASA   prada   астронавты   интересное   космос   костюм   луна   фото   
811
7

В миссии Artemis III будет участвовать женщина, которая наденет скафандр от Prada.

На сайте Axiom Spacе сообщается, что итальянский дом моды Prada примет участие в создании скафандров для миссии NASA Artemis III. Миссия запланирована на 2025 год, она станет первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972, а также первой высадкой женщины на луну.

×
×

Генеральный директор Axiom Spacе заявил, что технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, а также для обеспечения "столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах".

На протяжении всего процесса инжерены Prada будут работать бок о бок с Axiom Spacе. Скафандр AxEMU предоставит астронавтам расширенные возможности для исследования космоса. В новом скафандре будут системы не только для высадки на луну, а также для её исследования и даже проживания там. На сайте говорится, что новые скафандры дадут возможность исследовать луну дольше и качественнее.

Это ещё один важный шаг в освоении космоса и солнечной системы. Пользователи социальной сети Twitter с юмором отреагировали на эту новость.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: NASA   prada   астронавты   интересное   космос   костюм   луна   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Станислав 51 минуту назад
Только должна быть не просто женщина, а темнокожая женщина-лезбиянка, иначе не канон! А и еще проорал с фразы "первой высадкой на Луну после высадки корабля "Аполлон-17" в декабре 1972" XD Неужели до сих пор получается кормить этим людей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
38k
Вепс 10 минут назад
Нато начинает рекламную кампанию новому фильму?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Звёздный князь 13 минут назад
Что-то сразу вспомнилось название фильма, в котором главный персонаж тоже женщина:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum 18 минут назад
прототип
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Shtoppi 19 минут назад
остается надеяться что участие prada в разработке скафандров действительно расширит их практический функционал, а не просто увеличит и без того "конский" ценник этого изделия, за счет наличия на нем брендового логотипа ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Б.Касторский Полчаса назад
Тему Луны и Лунной про граммы на Фишках лучше не поднимать. Тут расскажут про теории заговоров, о том как снимали посадки (тут им и Леонов не указ). Приведут массу доказательств. Но, как ёмко охарактеризовал космонавтов Леонов, что взять с дурака (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Артур Котовой 39 минут назад
Будет как с батискафом или как первая высадка на "Луну" в повильёне?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
ruslan d Час назад
Вроде по моде
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75191



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Три хаски спасли котенка от гибели и стали его лучшими друзьями
Когда не стесняешься собственной тупости
Когда не стесняешься собственной тупости
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Кэшбэк рублями. За все
Кэшбэк рублями. За все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Разговор в ресторане

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#факты#авто аварии#полиция#подборка#Китай#забавно
#автомобили#автомир#интересно#Прикол#Автовсячина#дети#США#истории#фильм#новости
#в мире#люди#интересное#ДТП#аварии#история#позитив#кино#конфликт#преступление
Одна из пражских улиц уже не будет прежней Одна из пражских улиц уже не будет прежней Nokia запустит сотовую сеть 4G на Луне Nokia запустит сотовую сеть 4G на Луне Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну Никто ничего не знает: неизвестная ракета врезалась в Луну NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль NASA запретило продавать мёртвых тараканов, сожравших лунную пыль Ужасные вещи в жизни астронавтов Ужасные вещи в жизни астронавтов Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов Американцы отправят в космос туалет стоимостью 23 миллиона долларов

На что жалуетесь?

Вернуться