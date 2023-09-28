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13 историй от людей, которые просто хотели сдать на права, но что-то пошло не так

13 историй от людей, которые просто хотели сдать на права, но что-то пошло не так

Автор:
28 сентября 2023 09:44
Сообщество : Истории
Метки: автоинструктор   в автошколе   гаи   из жизни   инструктор по вождению   интересно   истории   права   
1954
14

Почти две трети россиян имеют водительское удостоверение. Мы собрали истории от пользователей, которые запомнились им во время обучения. Кто-то сдал не с первого раза, другие просто не могли спокойно смотреть на инструктора по вождению.....

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А вы помните, как сдавали на права?

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Метки: автоинструктор   в автошколе   гаи   из жизни   инструктор по вождению   интересно   истории   права   
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14  комментариев
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5k
Тамара Час назад
Ничего не поняла.
Ей посигналил какой-то левый мужик и она из-за этого не сдала на ВУ?
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3k
lekha-fil 17 секунд назад
КАМАЗу сломать бампер легковушкой? Бред.
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403
VladL 5 минут назад
Я сам работал инструктором и уверенно вам скажу. Нет таких нормативов, по которым невозможно сдать.
Сложно приходится упёртым, которые лучше знают, как их должны учить. Или те, кто знает всё лучше инструктора. Многие говорят: "А вот мне муж/брат/сват сказал, что ты неправильно учишь, надо вот так". И естественно на экзамене делают так. И 100 % заваливаются. Кто слушает инструктора, даже деревянные по пояс сдают если не с первого, то со второго раза.
Таким баранам я всегда объяснял. Я учу, как должно быть и по тем правилам, по которым вы будете сдавать. Как получите права, так хоть сразу об столб бейтесь. Как неправильно сделать вы сами придумаете. Я учу как правильно.
До кого доходит - тот исправляется и сдаёт. Остальные по пять-десять раз сдают, многие забирают документы и уходят самостоятельно сдавать. И в открытую говорят, что лучше купят чем будут по правилам учиться.
А потом такие слёзки плакают.
У меня за всё время один человек ушёл без прав. И то потому, что там урюк был настолько дремучий, что пипец просто. По русски ни бельмеса, зато бибикал по сто раз за поездку и орал на окружающих, что они ему ездить мешают.
Так что кто хочет учиться, те учатся. Кто не хочет, тот назначает виноватого.
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11k
Сергей Попов 12 минут назад
У меня жена пошла сама учиться в автошколу. Я ей сразу сказал, чтобы на меня не рассчитывала, так как у меня нервов на её обучение не хватит :)
В общем, когда в автошколе началось вождение, через пару недель мне позвонил директор автошколы и попросил, чтобы жена отчислилась из автошколы. Причем, все уплаченные деньги он обещал вернуть. Но я был непреклонен: взяли в автошколу, вот теперь и учите, как хотите! Инструкторы выли, но продолжали её обучение. И ничего! Сдала ведь все по честному. Я даже просил инспекторов (благо, все знакомые были), чтобы они по честному и без каких-либо поблажек принимали экзамен.
Зато сейчас уже с учетом мои замечаний очень даже не плохо ездит. И даже по крупным незнакомым городам. Но сам я бы такой подвиг с её обучением не осилил. Спасибо всем сотрудникам автошколы! :))
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6k
livaneth 39 минут назад
На экзамене я ехал по главной, а со второстепенной мне наперерез выскочила машина. Экзаменатор ударил по тормозам. Этот, который нарушил дальше поехал а я на пересдачу.
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56k
dima423 44 минуты назад
Комментарий к фото
О чем речь? что за "задание по нормативам"? Я сам сдавал на права, без проблем все сдал, теорию со второго раза (что лень зубрить было), вождение с первого))
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16k
Мистер Фикс 49 минут назад
Я помню, как сдавал, в 96 году.
Теория - 1 неверный ответ.
Практика - -1 балл за не включенный поворотник.
А сейчас читаешь все это, и думаешь, хз как бы сейчас сдавал...
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9k
Гомерчик Час назад
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710
Шурман Час назад
Я как то загремел на полную пересдачу , так получилось , сам виноват ехал бухой после корпоратива . Сажусь за комп и отвечаю на вопросы это 4 варианта за 6 секунд на каждый билет , итог был печальный типа вы не добрали один бал а вопрос был тупой у какой линии вы должны остановиться и линии не подписаны а просто выбор у первой или второй ну вторая линия ближе к мне а первая это первая , корче оказалось что первая это которая ближе к мне а вторая это дальняя , потом начался скандал и оказалось все на этом вопросе прогорают . Экзамен мне засчитали , в этот же день и вождение сдал и через неделю мне права вернули правда с штрафом в 4950 евро .
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