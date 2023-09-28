13 историй от людей, которые просто хотели сдать на права, но что-то пошло не так

1954
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Почти две трети россиян имеют водительское удостоверение. Мы собрали истории от пользователей, которые запомнились им во время обучения. Кто-то сдал не с первого раза, другие просто не могли спокойно смотреть на инструктора по вождению.....
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А вы помните, как сдавали на права?
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Ей посигналил какой-то левый мужик и она из-за этого не сдала на ВУ?
Сложно приходится упёртым, которые лучше знают, как их должны учить. Или те, кто знает всё лучше инструктора. Многие говорят: "А вот мне муж/брат/сват сказал, что ты неправильно учишь, надо вот так". И естественно на экзамене делают так. И 100 % заваливаются. Кто слушает инструктора, даже деревянные по пояс сдают если не с первого, то со второго раза.
Таким баранам я всегда объяснял. Я учу, как должно быть и по тем правилам, по которым вы будете сдавать. Как получите права, так хоть сразу об столб бейтесь. Как неправильно сделать вы сами придумаете. Я учу как правильно.
До кого доходит - тот исправляется и сдаёт. Остальные по пять-десять раз сдают, многие забирают документы и уходят самостоятельно сдавать. И в открытую говорят, что лучше купят чем будут по правилам учиться.
А потом такие слёзки плакают.
У меня за всё время один человек ушёл без прав. И то потому, что там урюк был настолько дремучий, что пипец просто. По русски ни бельмеса, зато бибикал по сто раз за поездку и орал на окружающих, что они ему ездить мешают.
Так что кто хочет учиться, те учатся. Кто не хочет, тот назначает виноватого.
В общем, когда в автошколе началось вождение, через пару недель мне позвонил директор автошколы и попросил, чтобы жена отчислилась из автошколы. Причем, все уплаченные деньги он обещал вернуть. Но я был непреклонен: взяли в автошколу, вот теперь и учите, как хотите! Инструкторы выли, но продолжали её обучение. И ничего! Сдала ведь все по честному. Я даже просил инспекторов (благо, все знакомые были), чтобы они по честному и без каких-либо поблажек принимали экзамен.
Зато сейчас уже с учетом мои замечаний очень даже не плохо ездит. И даже по крупным незнакомым городам. Но сам я бы такой подвиг с её обучением не осилил. Спасибо всем сотрудникам автошколы! :))
Теория - 1 неверный ответ.
Практика - -1 балл за не включенный поворотник.
А сейчас читаешь все это, и думаешь, хз как бы сейчас сдавал...