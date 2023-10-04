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Смешные картинки с подписями из Страдающего Средневековья

Смешные картинки с подписями из Страдающего Средневековья

Автор:
04 октября 2023 13:17
Сообщество : Юмор
Метки: картинки   подписи   рисунки   смешные кратинки   страдающее средневековье   фото   
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Кажется, мы стали забывать про "Страдающее Средневековье". Это российский развлекательный и просветительский медиапроект, созданный в 2014 году как сообщество "ВКонтакте". Авторы регулярно находят старинные картинки, чтобы порадовать и повеселить поклонников.

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Метки: картинки   подписи   рисунки   смешные кратинки   страдающее средневековье   фото   
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15k
Александр Полчаса назад
Забавно...
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Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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289
Михаил 6 минут назад
На некоторых до слез!
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Демьян 8 минут назад
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34k
ACU900 20 минут назад
А не сыграть ли нам в "Поле чудес"?
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