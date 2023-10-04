Смешные картинки с подписями из Страдающего Средневековья

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Кажется, мы стали забывать про "Страдающее Средневековье". Это российский развлекательный и просветительский медиапроект, созданный в 2014 году как сообщество "ВКонтакте". Авторы регулярно находят старинные картинки, чтобы порадовать и повеселить поклонников.
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