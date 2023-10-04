Шампуни из 90-х: мы мыли этим голову и не облысели

Тем не менее, все мы иногда вспоминаем с теплотой те времена и те шампуни. Они были нашими верными помощниками, которые делали наши волосы красивыми и здоровыми. И, конечно же, не стоит забывать о том, что они также приносили нам радость и удовольствие от прекрасных ароматов.