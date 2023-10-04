Шампуни из 90-х: мы мыли этим голову и не облысели

А, помните, какие у нас были шампуни в 90-х годах? Как мы мыли голову в те прекрасные, но немного безумные времена. Да, это были настоящие косметические шедевры, которые сейчас вызывают улыбку на лицах многих. Давайте вспомним, какие шампуни были популярны в то время и как они отличались от современных.
Первым шампунем, который приходит на ум - "Ромашка". Его выпускали болгарские производители. Это был настоящий хит 90-х. Многие девушки и женщины использовали его для ухода за волосами.
Этот шампунь обещал придать волосам блеск, сделать их мягкими и шелковистыми. И, знаете, он действительно работал! Волосы после его использования становились невероятно гладкими и блестящими. К тому же, запах ромашки создавал ощущение свежести и чистоты.
Кстати хорош был не только ромашковый шампунь. Еще в продаже можно было найти составы: «Крапива», «Роза», «Береза», «Лесной» и многие другие.
Еще одними популярными шампунями того времени был «Желтковый» и «Яблоневый цвет» от фабрики «Свобода». В 90-е годы многие девушки мечтали о таких волосах, чтобы они были длинными, густыми и блестящими. И этот шампунь обещал сделать их именно такими. Он содержал масла и витамины, которые питали волосы и делали их более увлажненными.
Одними из самых популярных в 90-е также были шампуни в пластиковой бутылке «Селена». Чтобы хорошо промыть волосы его приходилось выливать горстями. Благо бутылка была большая, поэтому шампуня хватало на долго.
Конечно же, нельзя не упомянуть и о таких шампунях таких марок, как Видал Сасун, Сан Силк, Гарньер. О них мы узнали в середине 90-х, когда зарубежная реклама заполонила наши экраны.
Эти шампуни обещали сохранить яркость окрашенных волос и уменьшить жирность кожи головы. И, судя по отзывам, они действительно выполняли свои обещания.
Но, конечно же, сейчас косметическая индустрия шагнула далеко вперед и предлагает нам шампуни совершенно иного уровня. Они содержат более современные и эффективные компоненты, которые помогают улучшить состояние волос и кожи головы. Такие шампуни обещают не только сделать волосы красивыми, но и укрепить их, защитить от вредного воздействия окружающей среды и сохранить цвет.
Тем не менее, все мы иногда вспоминаем с теплотой те времена и те шампуни. Они были нашими верными помощниками, которые делали наши волосы красивыми и здоровыми. И, конечно же, не стоит забывать о том, что они также приносили нам радость и удовольствие от прекрасных ароматов.
Источник:
- Редкие фотографии советской аудиотехники
- История в чёрно-белых фото: уникальные снимки, говорящие сами за себя
- 6 советских привычек, над которыми смеялись, а теперь так делает вся Европа
- Численник, он же — советский отрывной календарь
- Популярные чит-коды от старых игр, которые сохранились в нашей памяти спустя более 20 лет