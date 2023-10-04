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Шампуни из 90-х: мы мыли этим голову и не облысели

Шампуни из 90-х: мы мыли этим голову и не облысели

Автор:
04 октября 2023 10:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: косметика   мытье головы   ностальгия   факты   фото   шампунь   
772
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А, помните, какие у нас были шампуни в 90-х годах? Как мы мыли голову в те прекрасные, но немного безумные времена. Да, это были настоящие косметические шедевры, которые сейчас вызывают улыбку на лицах многих. Давайте вспомним, какие шампуни были популярны в то время и как они отличались от современных.

Первым шампунем, который приходит на ум - "Ромашка". Его выпускали болгарские производители. Это был настоящий хит 90-х. Многие девушки и женщины использовали его для ухода за волосами.

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Этот шампунь обещал придать волосам блеск, сделать их мягкими и шелковистыми. И, знаете, он действительно работал! Волосы после его использования становились невероятно гладкими и блестящими. К тому же, запах ромашки создавал ощущение свежести и чистоты.

Кстати хорош был не только ромашковый шампунь. Еще в продаже можно было найти составы: «Крапива», «Роза», «Береза», «Лесной» и многие другие.

Еще одними популярными шампунями того времени был «Желтковый» и «Яблоневый цвет» от фабрики «Свобода». В 90-е годы многие девушки мечтали о таких волосах, чтобы они были длинными, густыми и блестящими. И этот шампунь обещал сделать их именно такими. Он содержал масла и витамины, которые питали волосы и делали их более увлажненными.

Одними из самых популярных в 90-е также были шампуни в пластиковой бутылке «Селена». Чтобы хорошо промыть волосы его приходилось выливать горстями. Благо бутылка была большая, поэтому шампуня хватало на долго.

Конечно же, нельзя не упомянуть и о таких шампунях таких марок, как Видал Сасун, Сан Силк, Гарньер. О них мы узнали в середине 90-х, когда зарубежная реклама заполонила наши экраны.

Эти шампуни обещали сохранить яркость окрашенных волос и уменьшить жирность кожи головы. И, судя по отзывам, они действительно выполняли свои обещания.

Но, конечно же, сейчас косметическая индустрия шагнула далеко вперед и предлагает нам шампуни совершенно иного уровня. Они содержат более современные и эффективные компоненты, которые помогают улучшить состояние волос и кожи головы. Такие шампуни обещают не только сделать волосы красивыми, но и укрепить их, защитить от вредного воздействия окружающей среды и сохранить цвет.

Тем не менее, все мы иногда вспоминаем с теплотой те времена и те шампуни. Они были нашими верными помощниками, которые делали наши волосы красивыми и здоровыми. И, конечно же, не стоит забывать о том, что они также приносили нам радость и удовольствие от прекрасных ароматов.

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Метки: косметика   мытье головы   ностальгия   факты   фото   шампунь   
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7  комментариев
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541
Feto13 42 минуты назад
Б*л*Я буду не забуду
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Сибиряк 4 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
liveevil Полчаса назад
Любимый из детства. От него не щипало глазки.
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
"... и не облысели"
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35k
Андрей Иванов Полчаса назад
"Яблоко" -классный шампунь, но мне больше нравился с крапивой из той же серии
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Котэ 50 минут назад
точно такие же как и сейчас, не лучше и не хуже. другие названия, другие упаковки
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