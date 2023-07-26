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Как японские медоносные пчёлы защищаются от шершней

Как японские медоносные пчёлы защищаются от шершней

Автор:
26 июля 2023 07:40
Метки: Япония   в мире   защита   интересно   пчела   шершень   
1184
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Шершни – одни из самых серьёзных хищников, угрожающих пчёлам. Японские медоносные пчёлы выработали эффективный способ борьбы с хищниками.

Японская медоносная пчела, возможно, не самая выгодная в разведении. И ухаживать за ней не так-то просто, и продуктивность у нее не самая стахановская. Но японцы свою неправильную пчелку на правильную европейскую не променяют. И правильно сделают.

И дело даже не в том, что именно этот подвид оказался довольно устойчив к клещу, который часто паразитирует на европейских труженицах. Клещ — сущая мелочь по сравнению с другой напастью. Япония не случайно славится своими страшилками, от которых мороз по коже дерет. У них в природе встречается такое, что вполне может вдохновить на написание забористого ужастика. Например, шершень-убийца — самая большая оса в мире.

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При виде такого терминатора даже человеку поневоле захочется с головой укрыться одеялом. А маленькой пчеле каково? Тем более на человеков шершню плевать. А вот личинки пчёл для него — лакомая закуска. Да и сами черно-желтые труженицы могут стать обедом — за одну секунду шершень способен ухайдокать сразу двух насекомых.

Поэтому европейские пчелы, несмотря на все экономические выгоды, в Японии живут до первой и последней встречи с шершнем-ёкаем. А вот японские пчелки стоически держат атаку хищного монстра! Ученые из университета Токио установили, что у японских пчел выработаны особые цепочки нервных клеток, от которых и зависит реакция на нападение шершня. У европейских пчел этих нейронов нет.

И для этого им вовсе не надо шершня-супостата жалить. Вы же в курсе, что происходит с пчелкой после такой атаки? Правильно, каюк с ней происходит. Строить из себя самурая и делать харакири в случае нападения шершня — бессмысленно. Во-первых, жало не пробивает хитиновый покровов осы. А во-вторых, погибшая пчела ничем своим личинкам уже не поможет.

Метод борьбы с шершнями у пчел куда коварнее и изощреннее. Их ответный удар — обнимашки! Стоит крокодилу с крыльями подлететь к улью мирных трудовых пчел для боевой разведки, как рой устремляются ему навстречу и радостно заключают в горячие объятия. Чересчур горячие.

Когда компания таких пчел в 180-300 особей окружает шершня и принимается синхронно аплодировать ему крылышками, внутри этого шара температура повышается до 47°С. Не очень комфортно, верно? Это нам с вами некомфортно. А шершню вообще трындец — температуру выше 46°С он не выносит. Ироничнее всего то, что у самих пчел критическая температура всего на два-три градуса выше, чем у шершня. Поэтому их заобнимать до смерти не получится.

Через несколько минут пылких объятий пчелы размыкаются. На землю падает уже не шершень, а получившаяся из него шаурма. Но она пчел уже не интересует, у них своих забот полно, они красивые редкие орхидеи опыляют.

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Метки: Япония   в мире   защита   интересно   пчела   шершень   
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Александр Ломовицкий Час назад
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paulgr 11 минут назад
Люби врага своего!
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Dobriy drug

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