Как японские медоносные пчёлы защищаются от шершней

Японская медоносная пчела, возможно, не самая выгодная в разведении. И ухаживать за ней не так-то просто, и продуктивность у нее не самая стахановская. Но японцы свою неправильную пчелку на правильную европейскую не променяют. И правильно сделают.

И дело даже не в том, что именно этот подвид оказался довольно устойчив к клещу, который часто паразитирует на европейских труженицах. Клещ — сущая мелочь по сравнению с другой напастью. Япония не случайно славится своими страшилками, от которых мороз по коже дерет. У них в природе встречается такое, что вполне может вдохновить на написание забористого ужастика. Например, шершень-убийца — самая большая оса в мире.