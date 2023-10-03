"Городу нужны люди". Канал Аl Jazeera показал репортаж из оставленного армянами Степанокерта

По данным Al Jazeera, власти Азербайджана подключили город к электричеству и предоставили машины скорой помощи. Но, по словам тех, кто остался, газ, электричество и вода остаются насущными проблемами для местных жителей.

Напомним, что 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их подчинении.