"Городу нужны люди". Канал Аl Jazeera показал репортаж из оставленного армянами Степанокерта

Журналисты арабского телеканала Al Jazeera сняли репортаж в Степанакерте, который ещё недавно был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Регион покинуло более 80% этнических армян. Сейчас, по словам журналистов, в городе почти нет людей, а на улицах лежат брошенные вещи.
Жуткое зрелище. Степанокерт превратился в «город-призрак». Здесь царит полная тишина, на главной площади разбросаны вещи, которые оставили люди, торопившиеся уехать - стулья, детские коляски, чемоданы.
Такое впечатление, что все просто встали и ушли.
Тишину нарушают только бездомные собаки и лошади.
По словам репортера, на въезде в Степанакерт осталось несколько КПП, в самом городе есть группы российских миротворцев и небольшое число военных.
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Из местного населения решили остаться только единицы. В Армению уехало около 120 тысяч человек. По данным телеканала, перевозят даже трупы, потому что сотрудники местного морга уже разъехались.
По данным Al Jazeera, власти Азербайджана подключили город к электричеству и предоставили машины скорой помощи. Но, по словам тех, кто остался, газ, электричество и вода остаются насущными проблемами для местных жителей.
Напомним, что 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их подчинении.
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Пусть карабахские армяне сами решают свою судьбу.