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"Городу нужны люди". Канал Аl Jazeera показал репортаж из оставленного армянами Степанокерта

"Городу нужны люди". Канал Аl Jazeera показал репортаж из оставленного армянами Степанокерта

Автор:
03 октября 2023 23:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Аl Jazeera   Город-призрак   Нагорный Карабах   армяне   брошеный   конфликт   
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Журналисты арабского телеканала Al Jazeera сняли репортаж в Степанакерте, который ещё недавно был столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Регион покинуло более 80% этнических армян. Сейчас, по словам журналистов, в городе почти нет людей, а на улицах лежат брошенные вещи.

Жуткое зрелище. Степанокерт превратился в «город-призрак». Здесь царит полная тишина, на главной площади разбросаны вещи, которые оставили люди, торопившиеся уехать - стулья, детские коляски, чемоданы.

Такое впечатление, что все просто встали и ушли.

Тишину нарушают только бездомные собаки и лошади.

По словам репортера, на въезде в Степанакерт осталось несколько КПП, в самом городе есть группы российских миротворцев и небольшое число военных.

Из местного населения решили остаться только единицы. В Армению уехало около 120 тысяч человек. По данным телеканала, перевозят даже трупы, потому что сотрудники местного морга уже разъехались.

По данным Al Jazeera, власти Азербайджана подключили город к электричеству и предоставили машины скорой помощи. Но, по словам тех, кто остался, газ, электричество и вода остаются насущными проблемами для местных жителей.

Напомним, что 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. К этому времени будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их подчинении.

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Метки: Аl Jazeera   Город-призрак   Нагорный Карабах   армяне   брошеный   конфликт   
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6  комментариев
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20k
Александр Полчаса назад
Помнят армяне ходжалинскую резню, вот и тикают.
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3k
Мочи свиней! Полчаса назад
А гордые горбоносые армянские шлюхи обоих полов соснули и сглотнули. Им не привыкать. Лишь в интернетах гневно и патриотично пердят, а защищать - неееее, они ж армяне!
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34k
albedo 41 минуту назад
Хорошо, что Россия не приняла ничью сторону в этом конфликте.
Пусть карабахские армяне сами решают свою судьбу.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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