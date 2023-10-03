Маниакальная сова Duolingo стала маниакальным мемом

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

От рояля до скейтборда: полки, созданные из... всего

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября

А ведь раньше таких людей называли дурачками: пост о гуманитариях

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 сентября