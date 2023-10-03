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Маниакальная сова Duolingo стала маниакальным мемом

Маниакальная сова Duolingo стала маниакальным мемом

Автор:
03 октября 2023 16:59
Сообщество : Юмор
Метки: Duo   Duolingo   Прикол   Юмор   изучение языков   подборка   
1599
20

Навязчивое желание зелёной совы заставить вас изучать иностранные языки может уступить в настойчивости лишь маньяку-психопату, преследующему свою жертву. И, стоит признать, такой метод даёт свои плоды. Если бы учителя иностранных языков были бы такими же психами, все бы уже знали не два, а три или четыре языка.

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Метки: Duo   Duolingo   Прикол   Юмор   изучение языков   подборка   
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5  комментариев
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Ivan 56 минут назад
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17k
Марина 44 минуты назад
Муж начал учить с дуолингво испанский, пару лет назад.
С тез пор, наша самая любимая фраза оттуда: "Извините, я не пингвин"
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8k
Invertor 49 минут назад
Комментарий к фото
Это пять с плюсом!
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56k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
...видимо еще и срет)
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Бернгард Кёне

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