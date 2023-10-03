Маниакальная сова Duolingo стала маниакальным мемом

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Навязчивое желание зелёной совы заставить вас изучать иностранные языки может уступить в настойчивости лишь маньяку-психопату, преследующему свою жертву. И, стоит признать, такой метод даёт свои плоды. Если бы учителя иностранных языков были бы такими же психами, все бы уже знали не два, а три или четыре языка.
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