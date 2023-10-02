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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября

Автор:
02 октября 2023 19:07
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3977
20
Сегодня в соцсетях происходило нечто невообразимое: мемоделы решили дать вторую жизнь баянам, немного поиздевались над погодой, студентами, алкоголизмом и политикой компании Netflix... Собственно, всё как обычно.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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20  комментариев
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62k
doker Час назад
Лучший экскурсовод по Питеру - немец.
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17k
Alex 20 минут назад
Доктор Айболит уговаривает крокодила отпустить солнышко ."Айболит - версия нетфликс )))"
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7k
Умница-красавица 20 минут назад
А на втором плане кто там? Не Ким Кэтролл?
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2k
friday2009 54 минуты назад
Комментарий к фото
Смотрю на этих черных и 5 минут не мог понять, зачем пробивать Аллаху?
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2k
friday2009 55 минут назад
Комментарий к фото
Причем это одна и та же тачка, через 10 лет просто
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27k
Егор Час назад
Может, это и глупый вопрос, но чем заняты руки в сортире, что понадобился держатель для планшета? В традиционных процессах руки, вроде, не участвуют.
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15k
GROMOZEKA Час назад
Нипонил!
А очки?
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15k
GROMOZEKA Час назад
А мне вот интересно.
Яжмать будет штраф платить, когда бомбилу остановят?
Хотя о чём это я?
Там же мозга ноль целых х@й десятых

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3k
Любушка Час назад
Сильно сказано! Личинусы. Как получилось, что твоя мать такую ничтожную личинку высидела? И она из каких личинок вылупилась?
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