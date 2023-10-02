Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 2 октября

3977
20
Сегодня в соцсетях происходило нечто невообразимое: мемоделы решили дать вторую жизнь баянам, немного поиздевались над погодой, студентами, алкоголизмом и политикой компании Netflix... Собственно, всё как обычно.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 сентября
- Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 29 сентября
Новости партнёров
реклама
А очки?
Это набор местного жителя
Яжмать будет штраф платить, когда бомбилу остановят?
Хотя о чём это я?
Там же мозга ноль целых х@й десятых