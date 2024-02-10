Приложение Duolingo призвали заблокировать в России

Практически все, кто хоть раз пытался изучить иностранный язык, помнят суровую зеленую сову из мобильного приложения Duolingo, она всегда строго следит за выполнением заданий и отчитывает за пропуски. Но вот только за игровой манерой обучения скрывается всякое нехорошее.
Группа родителей, внимательно изучив задания в приложении, была несколько озадачена подачей материала. Ученикам предлагали потренировать свое произношение, повторяя разу - «Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре» и вставляя пропущенные слова в предложении типа «У Питера и Макса _ брак».
Остаться в стороне родители не смогли и обратились в Сибирскую правозащитную группу «Радетель», ну а те, в свою очередь, написали запрос в Роскомнадзор, с просьбой заблокировать Duolingo на территории России за ЛГБТ*-пропаганду.
* признано в России экстремистским и запрещено.
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но приложение очень полезное верите нет но я уже в быту могу говорить на английском и когда ко мне на улице подошел парень индус и спросил дорогу жестами, я смог ему объяснить на английском он чего он обрадовался так как тоже его знает, так же уже довольно резво на слух перевожу английские песни когда слушаю
это я к тому что приложение очень хорошо лично меня в изучении языка, если блокировать надо что то своё разработать, по тому что языки знать полезно