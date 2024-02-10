Приложение Duolingo призвали заблокировать в России

Практически все, кто хоть раз пытался изучить иностранный язык, помнят суровую зеленую сову из мобильного приложения Duolingo, она всегда строго следит за выполнением заданий и отчитывает за пропуски. Но вот только за игровой манерой обучения скрывается всякое нехорошее.