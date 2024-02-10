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Приложение Duolingo призвали заблокировать в России

Приложение Duolingo призвали заблокировать в России

Автор:
10 февраля 2024 08:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Duo   Duolingo   зеленая сова   изучение языков   приложение   экстримизм   
2312
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Практически все, кто хоть раз пытался изучить иностранный язык, помнят суровую зеленую сову из мобильного приложения Duolingo, она всегда строго следит за выполнением заданий и отчитывает за пропуски. Но вот только за игровой манерой обучения скрывается всякое нехорошее.

Группа родителей, внимательно изучив задания в приложении, была несколько озадачена подачей материала. Ученикам предлагали потренировать свое произношение, повторяя разу - «Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре» и вставляя пропущенные слова в предложении типа «У Питера и Макса _ брак».


Остаться в стороне родители не смогли и обратились в Сибирскую правозащитную группу «Радетель», ну а те, в свою очередь, написали запрос в Роскомнадзор, с просьбой заблокировать Duolingo на территории России за ЛГБТ*-пропаганду.

* признано в России экстремистским и запрещено.

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Метки: Duo   Duolingo   зеленая сова   изучение языков   приложение   экстримизм   
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10  комментариев
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620
Нежмисто Живисто Час назад
Какие пронырливые эти п*доры
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34k
Korolev Полчаса назад
Отличная реклама!
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Что это за высер опять!? Каждый день пользуюсь этим приложением уже достаточно длительное время и даже близко ничего подобного не было!
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20k
Вишенка Крокодилова 54 минуты назад
Прошла на Дуолингво полностью курс немецкого, французского и испанского. Ничего подобного не заметила. Может, это только на английском сегменте?
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13k
Copycat 56 минут назад
Ну я дуолинго изучаю английский уже более 2х лет, сейчас Модуль 4 из 10ти темы женитьбы и семьи давно пройдены у меня сейчас "пообщайтесь о работе расскажите о здоровье" "обсудите празднике поговорите о городе" и чет не заметил чего то как в посте, может так как я давно это прошел они уже успели что то обновить

но приложение очень полезное верите нет но я уже в быту могу говорить на английском и когда ко мне на улице подошел парень индус и спросил дорогу жестами, я смог ему объяснить на английском он чего он обрадовался так как тоже его знает, так же уже довольно резво на слух перевожу английские песни когда слушаю

это я к тому что приложение очень хорошо лично меня в изучении языка, если блокировать надо что то своё разработать, по тому что языки знать полезно
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64
Петр 59 минут назад
Пидадротоботы
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9k
Бритва Час назад
изучение вражеского языка всегда сопутствовало погружению в "культуру." так что ничего удивительного. Вопрос: почему так поздно заметили?
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