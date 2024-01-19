Женщина нашла в купленном винтажном платье таинственную записку

Однако некоторые энтузиасты продолжали искать разгадку кода. В 2018 году Уэйн Чан, исследователь из Университета Манитобы в Канаде, наткнулся на код в интернете. Он перебрал 170 книг о шифровке, но не нашел ключа. Через несколько месяцев он сдался, но спустя несколько лет начал исследовать эпоху телеграфа, в том числе коды погоды, использовавшиеся в то время в Северной Америке. Благодаря этим знаниям в начале 2023 года Чан совершил прорыв. Он понял, что закодированные сообщения на самом деле были прогнозом погоды. Прогноз был зашифрован не ради секретности, а потому что это позволяло синоптикам сокращать сводки погоды до нескольких слов.

В эпоху телеграфа такая стенография была дешевле, чем отправка сообщения с большим количеством слов и показаний температуры. Каждое слово представляло метеорологические переменные, такие как температура, скорость ветра и атмосферное давление в определенном месте и в определенное время суток. Чан выяснил, что в записке был зашифрован прогноз на 27 мая для железнодорожной станции Бисмарк.