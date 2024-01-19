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Женщина нашла в купленном винтажном платье таинственную записку

Женщина нашла в купленном винтажном платье таинственную записку

Автор:
19 января 2024 07:44
Метки: в мире   записка   интересно   история   код   находка   платье   
1592
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Жительница США нашла в винтажном платье XIX века спрятанную в потайном кармане записку. Две страницы бумаги содержали некий секретный код.

Коллекционер исторической одежды Сара Риверс Кофилд в 2013 году купила в антикварном магазине острова Мэн платье, которое она примерно датировала 1880-ми годами. Наряд прекрасно сохранился, несмотря на возраст: серый шелк, кружево и металлические пуговицы были в полном порядке. Кофилд отдала за платье 100 долларов.

Спустя некоторое время женщина обнаружила возле лифа платья секретный карман. Рядом была пришита бирка с фамилией владелицы — Беннетт, — а внутри лежало две страницы бумаги, исписанные странным набором слов.

«Бисмарк, опустить, листву, доллар, банку, Калгари, Куба, снять охрану, опровергнуть, утка, Фэган», — значилось в первых строчках. Кофилд поняла, что имеет дело с шифром. Не сумев расшифровать его самостоятельно, женщина завела блог, в котором вместе с читателями пыталась понять, что значит загадочный набор слов. Вскоре она, потеряв надежду найти ответ, оставила попытки.

Однако некоторые энтузиасты продолжали искать разгадку кода. В 2018 году Уэйн Чан, исследователь из Университета Манитобы в Канаде, наткнулся на код в интернете. Он перебрал 170 книг о шифровке, но не нашел ключа. Через несколько месяцев он сдался, но спустя несколько лет начал исследовать эпоху телеграфа, в том числе коды погоды, использовавшиеся в то время в Северной Америке. Благодаря этим знаниям в начале 2023 года Чан совершил прорыв. Он понял, что закодированные сообщения на самом деле были прогнозом погоды. Прогноз был зашифрован не ради секретности, а потому что это позволяло синоптикам сокращать сводки погоды до нескольких слов.

В эпоху телеграфа такая стенография была дешевле, чем отправка сообщения с большим количеством слов и показаний температуры. Каждое слово представляло метеорологические переменные, такие как температура, скорость ветра и атмосферное давление в определенном месте и в определенное время суток. Чан выяснил, что в записке был зашифрован прогноз на 27 мая для железнодорожной станции Бисмарк.

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Метки: в мире   записка   интересно   история   код   находка   платье   
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2  комментария
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alexis Час назад
"Грузите апельсины бочках Братья Карамазовы"
Ну хоть примерную расшифровку можно было бы предоставить.
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Fidel

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