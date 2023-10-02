В Уфе приезжие устроили «дискотеку» у пункта скорой помощи

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Их смогли унять только приехавшие силовики.
Что послужило «сигналом» для драки - гости города так и не объяснили.
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Одному фельдшеру сломали лодыжку, в »скорой побили стёкла. Сейчас хулиганов ищут, в ситуации разбираются местные силовики.
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Если что и тащить недалеко