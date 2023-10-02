FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7700 постов • 1033 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Уфе приезжие устроили «дискотеку» у пункта скорой помощи

В Уфе приезжие устроили «дискотеку» у пункта скорой помощи

Автор:
02 октября 2023 02:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Уфа   врачи   драка   скороя помощь   фельдшер   
1107
1
1

Их смогли унять только приехавшие силовики.

Что послужило «сигналом» для драки - гости города так и не объяснили.

Одному фельдшеру сломали  лодыжку, в »скорой побили стёкла. Сейчас хулиганов ищут, в ситуации разбираются местные силовики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Уфа   врачи   драка   скороя помощь   фельдшер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Дмитрий Час назад
Весело! Ни х...я не понятно, но весело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA Час назад
В правильном месте дерутся.
Если что и тащить недалеко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
18 кошачьих дурачков, у которых всего один нейрон
Набирающие популярность в сообществах
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Чем кормили солдат во время войны по обе стороны фронта
Художник Сергей Крупский
Художник Сергей Крупский
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#СССР#драка#сарказм#животные#Прикол#Новосибирск
#фото#Юмор#красота#полиция#новости#подборка#кража
#конфликт#история#дети#девушки#США#в мире
iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) iOS 17 уличили в слежке за некоторыми пользователями через GPS (2 фото) В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по... В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой В Ставропольском крае толпа цыган избила мужчину, возмутившегося громкой музыкой «Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников, которые выгуливали своих питомцев возле его дома «Не понимаете по-хорошему - будет по-плохому»: помощник депутата Госдумы избил собачников,...

На что жалуетесь?

Вернуться