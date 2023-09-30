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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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5.
Лучший друг детей Сергей Супонев.
«Звёздный час» — российская детская телепрограмма, выходившая в эфир по понедельникам на 1-м канале Останкино, позже на ОРТ с 19 октября 1992 по 28 декабря 2001 года. Проводилась в формате интеллектуальной игры. Проект Владислава Листьева. Изначально планировалось назвать программу «Галактика», однако позже было решено дать ей название «Звёздный час». Первым ведущим программы был актёр Алексей Якубов, но вскоре его сменил Владимир Большов. Первые несколько месяцев 1993 года ведущими были Игорь Бушмелёв и Елена Шмелёва (Игорь и Лена), с апреля 1993 года и до своей гибели — 8 декабря 2001 — Сергей Супонев, ставший руководителем программы. Была закрыта в связи с его трагической гибелью на снегоходе.
8.
Наперсточник на улице, 1990–е годы, Россия.
Такая незамысловатая уличная безвыигрышная игра была широко распространена во второй половине 1980–х годов и первой половине 1990–х годов.
21.
Монетоприемник турникета Московского метрополитена, 1991 год, Москва.
2 апреля 1991 года цена проезда в Московском метрополитене повысилась с пяти до пятнадцати копеек. Часть турникетов оборудовали монетоприемником для пятнадцатикопеечных монет, а в остальные турникеты (как на фотографии) нужно было помещать три пятикопеечные монеты.
26.
Вывеска сетевого магазина компьютеров «Партия», 1990–е годы, Москва.
Сеть магазинов «Партия» была создана в 1992 году, и она, действительно, в соответствии со своим рекламным слоганом была вне конкуренции, поскольку в 1990–х годах компьютер себе могли купить только богатые люди. В 2002–2004 годах, в связи с тотальной компьютеризацией населения, у этой сети появилась конкуренция и в 2005 году она обанкротилась и закрылась. Сеть компьютерных магазинов «Партия» ушла в историю.
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