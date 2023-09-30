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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
30 сентября 2023 21:34
Метки: Россия   СССР   история   фото   
963
31

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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4  комментария
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10k
Billi_Bons 3 часа назад
Жаль, что не добили в Вильнюсе ландсбергистскую нечисть.
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Кондратий Собакин Час назад
Прошли через это. Все помним. Дай Бог, чтобы не повторилось.
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23k
ЦСКА Час назад
Жопа!
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61k
Diego Safari 2 часа назад
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