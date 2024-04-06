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Сколько стоит купить настоящую крепость?

Сколько стоит купить настоящую крепость?

Автор:
06 апреля 2024 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Тверская область   крепость   недвижимость   продажа   русь   селигер   
695
7

Спойлер - по цене как средняя "трешка" в люкс-сегменте недвижимости в Москве.

Представим, что вы проснулись и поняли, что негоже боярину в квартирешке жить, просит же душа размаха и простора, романтики старой Руси. Ну раз просит, вот вам шикарное предложение из Тверской области.


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Обща площадь участка - гектар, находится на полуострове озера Селигер. Сам участок обнесен высокой стеной из камня и кирпича с 4 жилыми башнями. Выдержит ли крепость осаду печенегов или половцев, не уточняется, есть ли места для лучников, тоже непонятно.



Из приятных плюшек - на территории крепости находится собственная церковь, банный комплекс, спортзал, гараж на 2 машины и 4 жилых дома.


Осталось найти дракона, который будет охранять эту территорию, ну или богатырей нанять.

Кстати, на Антифишках уже посчитали, как это чудо можно выгодно купить всего за 5000 рублей =))

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Метки: Тверская область   крепость   недвижимость   продажа   русь   селигер   
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2k
Alexander Gorn 6 минут назад
А крепостных-то при ней сколько душ дают за эту цену?
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2k
max Полчаса назад
Хочу
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