Сколько стоит купить настоящую крепость?

Спойлер - по цене как средняя "трешка" в люкс-сегменте недвижимости в Москве.
Представим, что вы проснулись и поняли, что негоже боярину в квартирешке жить, просит же душа размаха и простора, романтики старой Руси. Ну раз просит, вот вам шикарное предложение из Тверской области.
Обща площадь участка - гектар, находится на полуострове озера Селигер. Сам участок обнесен высокой стеной из камня и кирпича с 4 жилыми башнями. Выдержит ли крепость осаду печенегов или половцев, не уточняется, есть ли места для лучников, тоже непонятно.
Из приятных плюшек - на территории крепости находится собственная церковь, банный комплекс, спортзал, гараж на 2 машины и 4 жилых дома.
Осталось найти дракона, который будет охранять эту территорию, ну или богатырей нанять.
Источник:
- Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов
- Россияне требуют лишить Софию Ротару роскошной виллы на набережной в Ялте
- Экс-вице-президент нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун распродает имущество в России
- Что на Руси нельзя было продавать ни в коем случае
- Крутые коттеджи, которые никто не хочет покупать