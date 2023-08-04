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Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов

Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов

Автор:
04 августа 2023 12:01
Сообщество : Истории
Метки: США   истории   недвижимость   пристройка   продажа   стена   
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В прошлом месяце риэлтор компании Keller Williams Capital Properties разместил объявление о продаже недвижимости в районе Джорджтаун, Вашингтон, всего за $50 тысяч. На снимке был изображен двухэтажный дом в конце квартала. Дома в этом районе стоят более $1,5 млн: здесь и река всего в 10 минутах ходьбы, и модные магазины, и рестораны. Надежды потенциальных покупателей рухнули, когда они поняли, что на продажу выставлена лишь стена...

"Станьте обладателем кусочка Джорджтауна", — гласило заманчивое объявление.

Аллан Бергер является владельцем той самой стены и утверждает, что всерьез занимается продажей. Мужчина рассказал, что у него не заладились отношения с хозяйкой дома, к которому примыкает стена. В 2020 году женщина стала жаловаться, что в ее дом просачивается вода. Оказалось, недостаточный уход за стеной с южной стороны привел к намоканию балок. Не сумев убедить Бергера отремонтировать стену, хозяйка дома обратилась в Департамент строительства, и Аллан получил штраф в размере 1661 доллара.


"Я не могу допустить, чтобы дом рухнул, — пояснила Даниэла Уоллс, владелица недвижимости. - Все работают над решением этой проблемы, и не потому, что они мстят Аллану".

Однако Аллан Бергер считает иначе. Он обвиняет Уоллс в том, что она нанесла ему "удар в спину", и признает, что по этой причине продает стену. Даниэла хотела выкупить стену за $600, но Бергер хочет получить за нее больше. Женщина не может заплатить 50 тысяч за пристройку, которая к тому же требует ремонта на сумму около $25 тыс., а также еще тысячи на страхование и обслуживание.

Покупкой недвижимости интересовались 12 человек, которые хотели разместить там рекламу. Но после того, как они узнали, что им потребуется разрешение администрации, сделка сорвалась.

Аллан унаследовал стену, пристроенную к чужому дому, от отца. Много лет назад мужчина купил ее за гроши, чтобы потом сказать: "Отлично, я владею недвижимостью в Джорджтауне".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   истории   недвижимость   пристройка   продажа   стена   
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2  комментария
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61k
doker 51 минуту назад
В советские времена строили мы с отцом гараж. Земля от организации. Коллега отца с помощью профсоюза "убедил" нас, что он может использовать нашу стену как свою - нам пришлось выводить кирпичи для замка.
Сосед через два года гараж построил, а через пять лет помер.
Сыну гараж не нужен.
И вот 20 лет гараж соседа садится и разрушается - фиг с вывединным кирпичом, обрубили. Но крыша... Мы не можем демонтировать крышу соседа, а с неё затекает вода.
Засада, с такими соседями.
И ничего не сделать - частная собственность.
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19k
сеньор Леонсио 45 минут назад
Выгодное предложение, к такой стене можно торговый центр средних размеров пристроить!
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