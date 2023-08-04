Житель Вашингтона продает обшарпанную стену за 50 тысяч долларов

Однако Аллан Бергер считает иначе. Он обвиняет Уоллс в том, что она нанесла ему "удар в спину", и признает, что по этой причине продает стену. Даниэла хотела выкупить стену за $600, но Бергер хочет получить за нее больше. Женщина не может заплатить 50 тысяч за пристройку, которая к тому же требует ремонта на сумму около $25 тыс., а также еще тысячи на страхование и обслуживание.