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Бой «на ощупь». Часть вторая: корабли обретают слух

Бой «на ощупь». Часть вторая: корабли обретают слух

Автор:
28 сентября 2023 22:08
Метки: бомба   война   корабли   субмарина   
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Первые корабельные «уши»

Главное достоинство подводных лодок — скрытность. Инженеры всего мира прикладывали максимум усилий к созданию средств их обнаружения. В годы Первой мировой войны для поиска субмарин стали применять гидрофоны.

Первые их варианты представляли собой погруженную в воду полую резиновую грушу или трубку, прикрытую мембраной. От груши или трубки тянулся резиновый шланг, который акустик приставлял к уху. Так он мог слышать звуки подводного мира, что давало ему возможность засечь и шум винтов подлодки.

Излечение кораблей от «глухоты»

Однако гидрофоны позволяли лишь обнаруживать присутствие субмарины поблизости, а определять направление или расстояние до неё они не могли. Поэтому вскоре появились шумопеленгаторы. В первых моделях этих приборов также использовались две резиновые груши, надетые на концы трубчатой Т-образной вращающейся штанги. От них к акустику шли трубки, соединенные с оголовьем. Конструкция в целом напоминала стетоскоп. Акустик вставлял трубки оголовья в уши и поворачивал штангу, так же, как поворачивает голову человек, пытающийся определить, откуда исходит шум. Такой прибор уже позволял определять направление, или пеленг, на источник шумов. Отсюда и появилось его название — шумопеленгатор.

Разобрать шум винтов подводной лодки среди множества естественных морских шумов было подчас крайне сложно. Акустик должен был обладать тончайшим слухом, и потому хорошие акустики были на вес золота. Позже механические шумопеленгаторы заменили электротехническими, но требования к слуху акустиков сохранялись еще очень долго — вплоть до массового внедрения на флоте электронных компонентов и приборов. Это позволило улавливать тончайшие шумы и представлять их в удобном для визуального восприятия виде. После этого требования к слуху акустиков были существенно снижены.

Внедрение шумопеленгаторов завершило эпоху всеобщей «глухоты» на флоте — надводные корабли и подводные лодки получили возможность обнаруживать друг друга, что существенно облегчило применение вооружений. Отныне связка из шумопеленгатора и глубинных бомб на многие годы стала стандартной для противолодочных кораблей. Они засекали шумопеленгаторами направление на цель и начинали методично засеивать глубинными бомбами место предполагаемого нахождения подлодки в надежде поразить её.

Шумопеленгаторы продолжали интенсивно совершенствоваться. Росла дальность обнаружения и точность пеленгования. Но у гидрофонов и шумопеленгаторов был один существенный недостаток — низкая помехозащищённость. Для успешной работы первых образцов требовалась полная остановка двигателей корабля, чтобы их шум не мешал акустикам. Со временем помехозащищённость росла, но не кардинально. Кораблю, производящему поиск подлодки, всё равно требовалось снижать скорость до минимальной.

Улучшение противолодочного вооружения

Глубинные бомбы также совершенствовались. Увеличивалась точность срабатывания взрывателей. По мере роста максимальных глубин погружения подлодок росла и глубина подрыва бомб. В целях оснащения ими самых разнообразных носителей разрабатывались бомбы различных калибров. Противолодочным вооружением обзавелось большинство кораблей — от крейсеров до торпедных катеров. Специальные модели глубинных бомб стала активно применять даже авиация.

В ходе применения цилиндрических бомб выяснился их недостаток — невысокая скорость погружения. Даже если удавалось сбросить бомбы точно над целью, за то время, что они погружались, лодка часто успевала отойти на расстояние, на котором взрывы уже не могли существенно её повредить. Поначалу к бомбам крепили дополнительные утяжелители. Но возить на корабле лишний груз было нерационально. Самый эффективный способ увеличить скорость погружения нашли американцы в годы Второй мировой войны. Они придали бомбам обтекаемую каплевидную форму и снабдили их хвостовым стабилизатором, отчего те стали напоминать обычные авиационные бомбы.

Скорость погружения первой модификации каплевидной бомбы Mk IX примерно вдвое превосходила скорость погружения обычной цилиндрической бомбы. Последующие варианты погружались ещё быстрее. Лопасти хвостового оперения бомбы располагались под наклоном, что позволяло придать ей вращательное движение. В результате она меньше отклонялась от траектории погружения и точнее накрывала цель. Для того, чтобы новую бомбу можно было применять со стандартных бомбосбрасывателей, носовую и хвостовую части окаймляли специальные опорные кольца.

Несмотря на все эти нововведения, эффективность применения глубинных бомб оставляла желать лучшего. В годы Второй мировой войны большинство подлодок было потоплено не единичными удачными попаданиями, а в результате длительных бомбардировок, которые наносили множество мелких повреждений.

Повышать результативность противолодочного вооружения того периода можно было лишь экстенсивными методами. Приходилось размещать на кораблях всё большее количество глубинных бомб. В годы Второй мировой войны их запас на эсминцах исчислялся десятками. Это приводило к чрезмерной перегрузке кормовых частей кораблей, что зачастую вынуждало снимать с них часть артиллерийского и торпедного вооружения.

Рождение бомбомётов

Одним из недостатков бомбосбрасывателей было то, что кораблю для поражения подводной лодки необходимо было проходить прямо над ней. Любое отклонение снижало эффективность бомбометания. Для расширения зоны поражения стали применять бомбомёты. Бомбомёт того периода представлял собой, как правило, небольшую короткоствольную мортиру, в ствол которой вставлялся шток с держателем для стандартной глубинной бомбы, либо сама бомба. Мортира устанавливалась у борта корабля и могла выстреливать бомбы на расстояние около 30 м. Это расширяло зону поражения, но кораблю по-прежнему приходилось проходить вблизи от цели.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

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Метки: бомба   война   корабли   субмарина   
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