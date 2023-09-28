FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6954 поста • 3075 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Автор:
28 сентября 2023 20:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Видео   Дерево   вандализм   робин гуд   фото   
2641
6
1

Речь идёт о так называемом дереве Робин Гуда.

В национальном парке Нортумберленд на севере Англии вандал спилил многовековой платан, росший в живописном месте рядом с Валом Адриана, построенным римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах. Дерево считалось самым знаменитым и фотографируемым в Англии.


"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", — сообщили в полиции графства Нортумберленд.

Срубленный в ночь со среды на четверг платан стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в главных ролях.

В полиции сообщили, что уже задержали вандала. Им оказался 16-летний подросток. О его мотивах пока не сообщается. Также неизвестно, какое ждёт его наказание.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Британия   Видео   Дерево   вандализм   робин гуд   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу Час назад
каким придурком нужно быть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
76
ruslan d 2 минуты назад
Капец , идиот ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
zu4ara 5 минут назад
збс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 9 минут назад
Послать к вандалу сына Кадырова чтобы он в своей манере его наказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Deniss 11 минут назад
XAAXAXAXXAXAXA
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
americos 19 минут назад
Слава Герострата не даёт покоя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
olianik 20 минут назад
мне одному интересно, как 16летний подросток МОГ спилить такое большое дерево??
по мне так там явно ОЧЕНЬ крутой профи работал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA 24 минуты назад
Подождите, вроде же недавно был пост про дуб Робина Гуда? Или у него была куча деревьев разных пород?

А фильмов про Робина Гуда было снято столько..... Если все деревья из считать знаменитыми и неприкосновенными....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
добрыйдух Полчаса назад
англобритты столько всего повзрывали в мире, что пора уже чему-то взорваться и у них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
kolobok263 39 минут назад
ну там его гвоздями и прибить к пню.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Oleg SC 43 минуты назад
Дерево конечно жалко. Но какая у него ценность? Заставить щегла посадить 10 деревьев и 10 лет их поливать. Дать издюлей и отпустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мочи свиней! 43 минуты назад
Если бы его не спилили, многие бы так и не узнали об этом ЗНАМЕНИТОМ дереве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Александр 51 минуту назад
Впервые слышу про это дерево.
Англичанам не впервой разрушать разные реликвии по всему миру, а тут вдруг трагедия

Это наверно другое, тут же дерево, а никакие-то заграничные храмы, города и прочие памятники с гробницами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 56 минут назад
Только недавно были посты про дуб Робин Гада, совершенно другое дерево и в совершенно в другом месте. А это киношное, никакой исторической ценности не имеющее. Разве что старое. Расходимся, нас опять нае..вают. Фейк, короче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Uganda Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
serega57_ Час назад
Нортумберлендская резня бензопилой ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Платан был в фильме. А реальный дуб в Шервурдском лесу целехонек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Да, интересно, какой триггер сыграл.
Намеренно переть туда бензопилу...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
zu4ara Мистер Фикс 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Андрей Ма-С 2 часа назад
кто ставит на черное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

174888



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
Российскую феминистку, которая боролась с домашним насилием, убил в Турции её жених
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и ушёл по своим делам
В Иркутской области мужик перегородил дорогу «скорой помощи», обложил врачей матом и...
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Парк «Долгие пруды» в Москве после благоустройства⁠⁠
Парк «Долгие пруды» в Москве после благоустройства⁠⁠
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#люди#аварии#позитив#история#истории#сарказм#Ynews#полиция
#машина#Юмор#Прикол#ДТП#авто аварии#забавно#Россия#США#Разное#воры
#автомобили#интересное#животные#интересно#Автовсячина#факты#девушки#улыбнуло#подборка#дети
Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Блогер проверил, сколько на самом деле титана в корпусе iPhone 15 Pro Max (2 фото + видео) Пожарная команда спасает кота и его владельца с дерева Пожарная команда спасает кота и его владельца с дерева Я не трус, но я боюсь: медвежонок спрятался на дереве от тигров Я не трус, но я боюсь: медвежонок спрятался на дереве от тигров 10 самых высоких деревьев в мире 10 самых высоких деревьев в мире Вот почему гиены не должны лазить по деревьям Вот почему гиены не должны лазить по деревьям Французский креатив: дерево насквозь пронзило машину Французский креатив: дерево насквозь пронзило машину

На что жалуетесь?

Вернуться