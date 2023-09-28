Вандал спилил самое знаменитое дерево Британии

Речь идёт о так называемом дереве Робин Гуда.
В национальном парке Нортумберленд на севере Англии вандал спилил многовековой платан, росший в живописном месте рядом с Валом Адриана, построенным римлянами при императоре Адриане в 122—128 годах. Дерево считалось самым знаменитым и фотографируемым в Англии.
"Это известная на весь мир достопримечательность. События сегодняшнего дня вызвали огромный шок, печаль и злость среди местного сообщества и не только", — сообщили в полиции графства Нортумберленд.
Срубленный в ночь со среды на четверг платан стал знаменит на весь мир после выхода в 1991 году фильма "Робин Гуд: Принц воров" с Кевином Костнером и Морганом Фрименом в главных ролях.
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В полиции сообщили, что уже задержали вандала. Им оказался 16-летний подросток. О его мотивах пока не сообщается. Также неизвестно, какое ждёт его наказание.
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по мне так там явно ОЧЕНЬ крутой профи работал...
А фильмов про Робина Гуда было снято столько..... Если все деревья из считать знаменитыми и неприкосновенными....
Англичанам не впервой разрушать разные реликвии по всему миру, а тут вдруг трагедия
Это наверно другое, тут же дерево, а никакие-то заграничные храмы, города и прочие памятники с гробницами.
Намеренно переть туда бензопилу...