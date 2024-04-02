FISHKINET
Сообщество Криминал 2823 поста • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Загадочная смерть Нетты Форнарио

Загадочная смерть Нетты Форнарио

Автор:
02 апреля 2024 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: Айона   Загадка   Нетта   Нора Эмили Форнарио   криминал   оккультизм   остров   призрак   смерть   шотландия   
840
7

Если какой-то знакомый скажет, что его преследуют злобные призраки, желающие его убить, то нам останется только покрутить у виска или, в крайнем случае, предложить помощь с поиском врача соответствующего профиля.

А с героиней этой истории, случившейся почти век назад, не всё так просто и однозначно. Мистическое дело о смерти Нетты Форнарио на острове Айона в  Шотландии так и не было раскрыто. Хотя обстоятельства её смерти не подтверждены и не могут быть проверены из-за недостатка данных, это, тем не менее, очень интересная история.

×
×

В конце лета 1929 года женщина в возрасте около 30 лет – та самая Нетта Форнарио, отправилась из Лондона на небольшой шотландский остров, известный своими фольклорными произведениями и богатой историей. Для того времени она не была обычной женщиной. Нетта входила в состав общества «Альфа и Омега» – организации, отколовшейся от знаменитого магического ордена – Герметического ордена Золотой зари. И, предположительно, Нетта питала сильный интерес к феям.

Неясно, почему она отправилась в эту поездку. Однако женщина собрала солидный багаж, явно намереваясь остаться на острове надолго.

Оказавшись на острове, Нетта Форнарио поселилась у местной женщины – миссис Макрей, которая брала на постой гостей. Эти дамы представляли собой странную пару – скромная провинциалка и столичный оккультный практик. Но между ними возникло некое подобие пусть странной, но дружбы.

Большую часть дня Нетта проводила в одиночестве, гуляя по крошечному клочку земли, а ночи посвящала сверхъестественным практикам.

В течение долгих дней всё шло без проблем. Но по мере того, как солнечные летние деньки сменила осенняя прохлада, что-то изменилось.

Первым признаком того, что что-то не так, стало загадочное сообщение, которое Нетта отправила своей лондонской экономке. В нём говорилось, что она пока не будет выходить на связь, поскольку ей нужно поработать над «ужасным случаем исцеления».

Очевидное расстройство Нетты нарастало до утра 17 ноября, когда Макрей встала и обнаружила Нетту за яростными сборами. Постоялица сообщила хозяйке, что ей необходимо незамедлительно уехать в Лондон, поскольку несколько человек атакуют её телепатически. Макрей только что пальцем  у виска не повертела. Она не находила ничего странного во внешности Нетты, пока не заметила, что серебряные украшения той буквально за ночь почернели.

Макрей сказала Нетте, что в этот день уехать не получится – лодка на материк просто не ходит по воскресеньям. Нетта разозлилась и ушла в свою комнату. Через несколько часов она вернулась и уже спокойно объявила хозяйке, что пока останется на острове. Затем она отправилась на одну из своих обычных ежедневных прогулок.

Макрей привыкла, что Нетта уходит одна и подолгу гуляет. Поэтому не сразу встревожилась, когда молодая женщина не вернулась днём. Однако с приходом темноты хозяйка подняла тревогу. Ночь была слишком холодной и ветреной, чтобы кто-то мог бродить по острову.

Несмотря на то, что Айона – небольшой островок, на поиски тела Нетты ушло два дня. Место смерти было, мягко говоря, необычным. В дёрне кинжалом, который был обнаружен неподалёку, был аккуратно вырезан крест, на котором лежало тело Нетты. Из одежды на бедняжке  был только тонкий плащ чёрного цвета.

Врач, осмотревший тело, не смог точно установить дату и время смерти. Поэтому он заявил, что женщина могла погибнуть в любое время в промежутке с 17-го по 19-е ноября. Медик также не смог определить причину смерти. Поэтому он перебрал все варианты и остановился на воздействии стихии и сердечном приступе. Ни то, ни другое не объяснило странные свежие глубокие царапины на теле Нетты и на ступнях. Может, она от чего-то убегала?

Возможно, это действительно случай, когда молодая женщина, не знающая о смертоносном воздействии сильного ветра и низких температур, заблудилась и растерялась тёмной ночью на дальнем шотландском острове с довольно суровой природой.

Однако её коллеги по магическим искусствам были убеждены, что Нетта Форнарио погибла в результате телепатической атаки, организованной кем-то за много километров от неё.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Айона   Загадка   Нетта   Нора Эмили Форнарио   криминал   оккультизм   остров   призрак   смерть   шотландия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2308 постов (2047 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113294



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от 21-го века?
Предсказания Йохана Галтунга о России, США и о человечестве в целом. Чего ждать от...
Набирающие популярность в сообществах
Знаете, сколько лет этим часам? И почему у них такой циферблат (он не для водителей)
Знаете, сколько лет этим часам? И почему у них такой циферблат (он не для водителей)
Частный Канарский остров
Частный Канарский остров
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#аварии#Юмор#Прикол#кот#люди#удивительно#Индия#новости
#машина#автомир#ДТП#в мире#история#интересно#позитив#Автовсячина#истории#улыбнуло
#автомобили#забавно#авто аварии#факты#интересное#кино#СССР#красота#милота#война
Смерть среди пирамид: странная история гибели красавицы Магдалены Смерть среди пирамид: странная история гибели красавицы Магдалены "Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!" "Я променяла жизнь в городе на самый красивый остров на Земле!" Обитель проклятых – жуткий остров Повелья Обитель проклятых – жуткий остров Повелья Коварная убийца или несчастная мать? Неоднозначный случай Патрисии Столлингс Коварная убийца или несчастная мать? Неоднозначный случай Патрисии Столлингс Повелья: мрачный остров Венецианской лагуны Повелья: мрачный остров Венецианской лагуны

На что жалуетесь?

Вернуться