Загадочная смерть Нетты Форнарио

Если какой-то знакомый скажет, что его преследуют злобные призраки, желающие его убить, то нам останется только покрутить у виска или, в крайнем случае, предложить помощь с поиском врача соответствующего профиля.
А с героиней этой истории, случившейся почти век назад, не всё так просто и однозначно. Мистическое дело о смерти Нетты Форнарио на острове Айона в Шотландии так и не было раскрыто. Хотя обстоятельства её смерти не подтверждены и не могут быть проверены из-за недостатка данных, это, тем не менее, очень интересная история.
В конце лета 1929 года женщина в возрасте около 30 лет – та самая Нетта Форнарио, отправилась из Лондона на небольшой шотландский остров, известный своими фольклорными произведениями и богатой историей. Для того времени она не была обычной женщиной. Нетта входила в состав общества «Альфа и Омега» – организации, отколовшейся от знаменитого магического ордена – Герметического ордена Золотой зари. И, предположительно, Нетта питала сильный интерес к феям.
Неясно, почему она отправилась в эту поездку. Однако женщина собрала солидный багаж, явно намереваясь остаться на острове надолго.
Оказавшись на острове, Нетта Форнарио поселилась у местной женщины – миссис Макрей, которая брала на постой гостей. Эти дамы представляли собой странную пару – скромная провинциалка и столичный оккультный практик. Но между ними возникло некое подобие пусть странной, но дружбы.
Большую часть дня Нетта проводила в одиночестве, гуляя по крошечному клочку земли, а ночи посвящала сверхъестественным практикам.
В течение долгих дней всё шло без проблем. Но по мере того, как солнечные летние деньки сменила осенняя прохлада, что-то изменилось.
Первым признаком того, что что-то не так, стало загадочное сообщение, которое Нетта отправила своей лондонской экономке. В нём говорилось, что она пока не будет выходить на связь, поскольку ей нужно поработать над «ужасным случаем исцеления».
Очевидное расстройство Нетты нарастало до утра 17 ноября, когда Макрей встала и обнаружила Нетту за яростными сборами. Постоялица сообщила хозяйке, что ей необходимо незамедлительно уехать в Лондон, поскольку несколько человек атакуют её телепатически. Макрей только что пальцем у виска не повертела. Она не находила ничего странного во внешности Нетты, пока не заметила, что серебряные украшения той буквально за ночь почернели.
Макрей сказала Нетте, что в этот день уехать не получится – лодка на материк просто не ходит по воскресеньям. Нетта разозлилась и ушла в свою комнату. Через несколько часов она вернулась и уже спокойно объявила хозяйке, что пока останется на острове. Затем она отправилась на одну из своих обычных ежедневных прогулок.
Макрей привыкла, что Нетта уходит одна и подолгу гуляет. Поэтому не сразу встревожилась, когда молодая женщина не вернулась днём. Однако с приходом темноты хозяйка подняла тревогу. Ночь была слишком холодной и ветреной, чтобы кто-то мог бродить по острову.
Несмотря на то, что Айона – небольшой островок, на поиски тела Нетты ушло два дня. Место смерти было, мягко говоря, необычным. В дёрне кинжалом, который был обнаружен неподалёку, был аккуратно вырезан крест, на котором лежало тело Нетты. Из одежды на бедняжке был только тонкий плащ чёрного цвета.
Врач, осмотревший тело, не смог точно установить дату и время смерти. Поэтому он заявил, что женщина могла погибнуть в любое время в промежутке с 17-го по 19-е ноября. Медик также не смог определить причину смерти. Поэтому он перебрал все варианты и остановился на воздействии стихии и сердечном приступе. Ни то, ни другое не объяснило странные свежие глубокие царапины на теле Нетты и на ступнях. Может, она от чего-то убегала?
Возможно, это действительно случай, когда молодая женщина, не знающая о смертоносном воздействии сильного ветра и низких температур, заблудилась и растерялась тёмной ночью на дальнем шотландском острове с довольно суровой природой.
Однако её коллеги по магическим искусствам были убеждены, что Нетта Форнарио погибла в результате телепатической атаки, организованной кем-то за много километров от неё.
Источник:
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