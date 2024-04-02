Загадочная смерть Нетты Форнарио

Оказавшись на острове, Нетта Форнарио поселилась у местной женщины – миссис Макрей, которая брала на постой гостей. Эти дамы представляли собой странную пару – скромная провинциалка и столичный оккультный практик. Но между ними возникло некое подобие пусть странной, но дружбы.

Большую часть дня Нетта проводила в одиночестве, гуляя по крошечному клочку земли, а ночи посвящала сверхъестественным практикам.

В течение долгих дней всё шло без проблем. Но по мере того, как солнечные летние деньки сменила осенняя прохлада, что-то изменилось.

Первым признаком того, что что-то не так, стало загадочное сообщение, которое Нетта отправила своей лондонской экономке. В нём говорилось, что она пока не будет выходить на связь, поскольку ей нужно поработать над «ужасным случаем исцеления».