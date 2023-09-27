Отец сибирской геологии

160 лет назад родился Владимир Обручев
Российский и советский геолог и географ, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, академик, писатель и публицист Владимир Афанасьевич Обручев родился 28 сентября 1863 года в имении деда — с. Клепенино (Ржевский уезд Тверской губернии, Российская империя, ныне — Тверская обл., РФ), в семье потомственных военных: 4 поколения его предков служили офицерами. Прадед в екатерининские времена занимался строительством крепостей на западных границах Империи, дед воевал с Наполеоном, дослужился до генерала и в награду за ратные подвиги получил земли в Польше и России.
Его отец, Афанасий Александрович, был пехотным полковником, так что с переездами семье «повезло». Побывав во многих областях Империи, после рождения Владимира, Обручевы наконец-то осели в г. Вильна (а/ц Виленской губ. РИ, с 1918 г. — Вильно, 1922-39 гг. — в составе Польши, с 1939 г. — (под названием Вильнюс) столица Лит. ССР (СССР), ныне — Vilnius , Литва), но каждое лето Володю, его братьев и сестёр (в семье было 3 сына и 3 дочери), отправляли к деду в Клепенино. Воспитанием детей в основном занималась мать — Полина Карловна — немка по национальности, дочь лютеранского пастора из Ревеля. Основной упор она делала на строжайшее соблюдение порядка и уважение к родителям.
Тётя будущего учёного тоже была личностью неординарной. Мария Александровна Обручева — 1-я в России женщина-врач — абсолютно уникальное явление для XIX века. Правда, известна она больше под фамилией мужа — Ивана Михайловича Сеченова, выдающегося учёного физиолога, естествоиспытателя и просветителя. Мария Александровна увлекалась не только медициной, но и другими науками, в частности — геологией. Возможно, именно она повлияла на племянника, привив ему любовь к изучению земли и её недр.
После школы Володя поступил в Вильне в реальное училище. В мальчике уживались такие противоречивые черты характера, как прилежание, усидчивость и упрямство. Но это редкое сочетание никогда не мешало ему в жизни. Он получил хорошее образование. К 17 годам знал 3 языка: у матери выучился французскому и немецкому, а благодаря отцу говорил по-польски (Афанасий Обручев часто ездил по службе в польские губернии Империи, и его сын провёл там куда больше времени, чем на родине). Отличные оценки в училище помогли ему в 1881 году без труда поступить в Петербургский Горный институт (ныне — Санкт-Петербургский горный университет Екатерины II/СПГУ). Обручев рассчитал: их небогатая семья после болезни отца переживала не лучшие времена, а Горный институт был оптимальным выбором по критерию «цена-качество». С другой стороны, таким образом он реализовывал мечту детства — страсть к путешествиям, привитую ещё и книгами Жюля Верна, Майна Рида и Фенимора Купера, писателей, которых он почитал до конца своей жизни.
Институт вместе с необходимым знаниям, дал Обручеву главное — цель в выборе профессии: институт выпускал 2 специальности: «горняки» и «заводчики». Первые направлялись на работы в копи и рудники, вторые — инженерами на горные заводы. И те, и другие получали приличное жалование, место в обществе и спокойную жизнь. Может быть, он и стал бы одним из них, если бы не появившийся на IV курсе новый преподаватель — известный путешественник Иван Васильевич Мушкетов. Его интересные и практические лекции, часто проходившие не в аудитории, а в окрестностях города, не могли не сказаться в выборе жизненного пути 2-х лучших студентов курса — Обручева и его товарища Богдановича. И на последнем курсе Владимир проявил своё упрямство и энергию — быть никем иным, как геологом. Решение это вызвало удивление у ректората, ведь в то время в Империи было всего… 7 (!) штатных геологов, которые составляли так называемый русский Геологический комитет. Геология тогда не представлялась перспективной областью, и потому отношение у правительства к ней было… практически никаким. Но упрямый Обручев твёрдо решает променять заводскую контору на бездорожье и романтику нехоженых троп и горных кряжей. И добился своего. В этом ему помог учитель и, в дальнейшем — друг, Мушкетов, который в 1886 году, после окончания учебного курса направил Обручева и Богдановича в их 1-ю экспедицию в пустыню Каракумы.
Летом товарищи направились в Туркмению, где тогда велось строительство железной дороги до Самарканда, проходившую через юго-восточную часть Каракумов. И дипломированных специалистов назначили «аспирантами» на постройке дороги, выдали деньги и отправили в городок Кызыл-Арват (ныне — Сердар, Туркменистан).
В студенческие же годы Владимир увлёкся и литературной деятельностью — начал писать стихи (многие из них в последующем посвятив своей любви — Лизе). А 1-й его рассказ «Море шумит» появился в июне 1887 года в газете «Сын отечества». Обручеву нравилось сочинять, тем более что сам редактор солидного журнала «Вестник Европы» историк и публицист Михаил Матвеевич Стасюлевич, по прочтении его поэзии настоятельно посоветовал не бросать литературных поисков. И в 1887-95 гг. рассказы и очерки Владимира неоднократно печатали в петербургских газетах. Обручев даже решил бросить институт ради литературы, и, если бы в нём тогда не появился Мушкетов, может, так и было бы.
В 23 года, после окончания института, Владимир отправился в долгое путешествие: практика на Урале, а после — с десяток экспедиций в регионы, куда нога человека либо не ступала вообще, либо ступала нечасто. За несколько лет он побывал в пустыне Гоби, на Тянь-Шане, в устье р. Лена, в Маньчжурии и во многих других местах.
1887 год становится для Обручева переломным. В феврале, только возвратившись из экспедиции, он женится на своей возлюбленной — Елизавете Исаакиевне Лурье, уже ожидавшей его ребёнка. Начинающий геолог пишет свой 1-ый отчёт о своей 1-ой экспедиции, на всю жизнь влюбившей его в пустынные ландшафты Средней Азии (Обручев не знал, что, проделав затем 3 экспедиции в Закаспийский край, ещё раз он увидит этот район лишь спустя десятилетия).
В следующем году, с женой и грудным ребёнком, Владимир едет работать в Сибирь — в Иркутске открылась штатная должность геолога при Горном управлении, и ему представилась возможность её занять.
А летом 1890 года он отправляется из Иркутска на север, для изучения золотоносного района, расположенного в бассейне рек Витима и Олекмы.
В следующее лето он повторил поездку на Олекмо-Витимские прииски, а затем получил предложение от Русского географического общества принять участие в экспедиции известного путешественника Григория Николаевича Потанина, направляющегося в Китай и Южный Тибет.
Именно в то время Обручев начинает работу, которую вёл затем всю свою жизнь и завершил уже будучи академиком (5-томная «История геологического исследования Сибири» была закончена лишь в 1949 году).
После опубликования серии статей об исследованиях Закаспийской области, Владимир получает несколько наград и избирается действительным членом РГО. А после 2-годичного (1892-94) геологического путешествия в Китай и Южный Тибет (общая протяжённость маршрута — 13 625 км!), в ходе которой молодому геологу довелось увидеть живописную Цайдамскую котловину — тектоническую впадину на севере Китая, исследовать горную систему Наньшань, где он открыл и описал несколько хребтов. Собранная им коллекция минералов вместила 7 тыс. образцов, около 1200 отпечатков ископаемых животных и растений. Владимир становится довольно известен в научном мире России. В музее археологии и этнографии Томского госуниверситета до сих пор хранится привезённый геологом из экспедиции веер династии Цин. Именно в Китае он и начал изучать одну из главных тем своей жизни — лёссы (вид суглинисто-супесчаной горной породы).
Огромный вклад внёс Владимир и в изучение месторождений золота, различных минералов и нефтеносности Сибири. По его инициативе было начато исследование и разведочное бурение на нефть в Восточной Сибири. В июле 1902 года газета «Нефтяное дело» писала, что учёные выехали к Байкалу для проверки территории на наличие нефти: «Экспедиция обследует иркутский берег Байкала и проверит сделанные там заявки на нефть, затем переправится через озеро и пройдёт через среднюю часть забайкальского берега, включая Святой Нос».
Энергичный учёный обратил на себя внимание сибирских губернаторов. К нему стали обращаться за помощью при организации крупных строительств. Так Обручев попал на Транссибирскую магистраль. Как геолог он отвечал за исследование почвы и делал заключение — пригоден ли участок для прокладки путей. Надо сказать, что железнодорожники упрямого и преданного интересам науки учёного не слишком любили. Обручев несколько раз срывал перспективное строительство, указывая на высокий риск крушения поездов. Однажды от увольнения его спасло лишь личное заступничество самого Министра путей сообщений Сергея Юльевича Витте.
К началу ХХ века учёный подошёл, имея в своём багаже десяток опубликованных работ, репутацию известного путешественника и исследователя Сибири, Средней Азии и Китая. А с 1901 по 1912 гг. — место преподавателя геологии и декана горного отделения в Томском технологическом институте Императора Николая II (ныне — Томский политехнический университет/ТПУ) — устав от дрязг с чиновниками, Владимир решил занялся преподаванием.
Как декан факультета, он с удовольствием участвовал в жизни студентов и был на их стороне во время студенческих волнений. При нём в число студентов начали принимать девушек (в результате, в 1906 году 23 женщины стали вольнослушательницами института), а богословие признали необязательным для изучения технологами. А выпускник созданного Обручевым отделения Николай Урванцев, в ходе экспедиции 1919-26 гг., открыл уникальное норильское медно-никелевое месторождение, став у истоков основания в 1935 году г. Норильск (Красноярский край, до 1951 г. — пос. Норильск («Нулевой пикет»)).
После Февральской революции 1905 года Обручев стал главой Томского комитета Конституционно-демократической партии («Партия Народной Свободы»). В эти же годы, под псевдонимом «Ш. Ерш» (shersh — «ищи», франц.), в местной газете он начал публиковать дерзкие фельетоны и статьи, направленные против тогдашнего руководства города и института.
А затем Обручеву пришлось преподавание оставить. И основная причина была даже не связана с наукой. Царские чиновники устали от его упрямства и оппозиционности, так что за дело взялся сам Министр народного просвещения Лев Кассо. Он, правда, не уволил его напрямую, а настоятельно предложил перейти на работу в другое учебное заведение, прекрасно зная, что ни в одном другом томском институте нет кафедры геологии. Так в 49 лет учёный оказался без работы. Но внезапно открыл в себе литературный талант.
После выхода Обручева в отставку, его семья могла довольно сносно жить на его пенсию в 250 рублей. И, не имя уже возможности участвовать в экспедициях, Владимир Афанасьевич начинает приводить в порядок материал, накопленный им за предыдущие 25 лет. Он пишет много статей, трудов, книг по геологии. Уже к началу I Мировой увидели свет около 150 его монографий, статей и карт, опубликованных в различных журналах, учёных ежегодниках и «Известиях» разных институтов.
В 1914 году в журнале «Природа» Обручев начинает публиковать научно-популярные статьи по геологии, рассчитанных на массового читателя. С помощью этих эссе он хочет привлечь молодёжь к романтике своей профессии.
И тогда же он начинает писать 2 своих самых известных научно-фантастических романа — «Плутония» и «Земля Санникова», которые, правда, были опубликованы лишь десятилетие спустя — в 1924 году. Идея «Плутонии», персонажи которой исследовали Арктику в поисках нового материка, а угодили во внутреннюю полость планеты, где наткнулись на динозавров, пещерных людей и прочие чудеса, родилась у Обручева после прочтения «Путешествия к центру Земли»/Voyage au centre de la Terre (1864) Жюля Верна и «Затерянного мира»/The Lost World (1912) Артура Конана Дойла. Занимательное повествование и француза, и англичанина было основано на полных, с научной точки зрения, несуразностях, и Владимир Афанасьевич решил написать для молодых читателей книгу на той же основе, но без всех этих вольных допущений, хотя сам и не верил в гипотезу о полой Земле.
Обручев считал, что хороший НФ-роман должен быть правдоподобен и внушать читателю убеждение, что описываемые события при известных условиях могут иметь место, что в них нет ничего сверхъестественного и чудесного. В противном случае это будет просто детская сказка.
И уже «Земля Санникова» была основана на научной гипотезе, представляющейся учёному вполне реальной. Поводом же к созданию романа вновь послужило недовольство: чешский писатель Карел Глоух в романе «Заколдованная земля»/Zakletá země (1910) поместил оазис с мамонтами и первобытными людьми в Гренландии, чего быть не могло, поскольку ледники там движутся. Обручев же сюжетом избрал поиск таинственного острова в море Лаптевых. Многие тогда спорили, землю или плавающий остров-призрак из легенд жителей Крайнего Севера с якобы тёплым климатом, расположенный в арктических широтах увидел в 1811 году русский купец Яков Санников, а после него — учёный-геолог, географ и арктический исследователь Эдуард Толль. Учёные, в конце концов, пришли к выводу, что речь шла об исчезающих полярных островах, состоящих из ископаемого льда, покрытого песком и грунтом.
Снятый в 1973 году режиссёрами Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым х/ф «Земля Санникова» с Владиславом Дворжецким, Олегом Далем, Георгием Вициным и музыкой Александра Зацепина, несомненно, способствовал росту популярности одноимённого романа, но всё же является весьма вольной экранизацией книги знаменитого геолога.
Кстати, цитату из этого фильма: «Эх, человек, человек… Чего тебе дома не сидится? Зачем по земле идёшь, человек? Зачем вся жизнь твоя в дороге?» — в полной мере можно отнести и к автору романа.
Когда свершилась Октябрьская революция 1917 года, Обручеву было уже за 50. Но его труды заинтересовали и новую власть. Геологов советское правительство ценило. Разведка недр в поисках полезных ископаемых, особенно золота — важное дело для государства, которое собиралось строить коммунизм во всём мире. Вот только возглавить экспедицию по поиску золота геолог отказался.
Но, несмотря на это Владимир Афанасьевич всё же был обласкан советской властью. Так летом 1918 года он поступил на службу в Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ) Российской Советской Республики, принимал участие во многих международных форумах, представляя на них советское государство.
А в 1918-19 гг. он занял кафедру геологии в Таврическом университете Симферополя (ныне — Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского/ТНУ), где читал лекции по физической и исторической геологии, и где 6 февраля 1919 года ему было присвоена степень доктора наук «honoris causa», т.е. — без защиты диссертации.
Затем, в 1921 году, Обручев вернулся в Москву, стал профессором Московской горной академии, где до 1929 года читал лекции по рудным месторождениям, полевой геологии и руководил дипломным проектированием.
«Весной 1922 года на годичном собрании Московской горной академии по поводу 3-летия её существования я сделал доклад об ископаемых богатствах России и их утилизации для войны… Доклад подводил краткий итог состоянию горного дела при старом режиме… На этом собрании присутствовал М.И. Калинин, которому И.М. Губкин [тоже геолог] представил меня… Это первое знакомство с крупнейшим представителем советского правительства оставило во мне самое приятное впечатление…» (из воспоминаний В.А. Обручева).
В 1929 году Владимир Афанасьевич становится академиком АН СССР. А в следующем году Обручева назначили руководителем комиссии по изучению вечной мерзлоты.
О признании заслуг Владимира Афанасьевича перед наукой говорят его многочисленные награды, к которым добавились уже и советские звания, награды и премии. Коллекция наград у учёного просто удивительна. В ней как российские, так и советские ордена. Людей, которые были бы одновременно кавалерами Ордена Св. Владимира и Ордена Ленина, в принципе, не очень много. Он же был удостоен целых 5-и орденов Ленина, Премии им. В.И. Ленина и 2-х Премий им.И.В. Сталина — высших форм поощрения а СССР. Учёный входил в состав многих зарубежных академий, был почётным президентом Русского географического и Минералогического обществ, директором геологического института, членом-корреспондентом Академии наук и Китайского геологического общества/中国地理学会 (Пекин, КНР), почётным членом Гамбургского географического общества/Geographische Gesellschaft in Hamburg, GGH.
А 10 июня 1945 года за выдающиеся заслуги в деле подготовки научных кадров и достижения в области геологии Обручеву было присвоено звание Герой Социалистического Труда.
Романы «Плутония» и «Земля Санникова» были не единственными НФ-произведениями Обручева. В 1910-е гг. он начал писать, так и оставшуюся незаконченной, утопическую повесть «Тепловая шахта», действие которой происходит в начале ХХ века в Петербурге и в «экстерриториальном» городе Безмятежном, расположившемся на русско-китайско-корейской границе.
Кроме геолого-географических произведений, Обручев написал так же повесть «Путешествие в прошлое и будущее», которой он хотел продолжить «Машину времени»/The Time Machine (1895) Герберта Уэллса (подробнее — здесь: Борьба его миров).
А над своей фантастической повестью «Коралловый остров» автор работал по вечерам в Свердловске, куда был эвакуирован во время Великой Отечественной вместе с рядом московских учёных. Там он вошёл в состав Комиссии по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны. Обручев разработал подробный план первоочередных геологических работ и исследований в регионе. Его прогнозы о залегании руд и неметаллических ископаемых на севере Урала привели к открытию новых месторождений и очень помогли металлургическим заводам страны, лишённым необходимого сырья в связи с оккупацией Донецкого, Криворожского и Никольского бассейнов.
Практически все его фантастические произведения малой формы: «Солнце гаснет» (1946), «Загадочная находка» (1947), «Видение в Гоби» (1947), «Коралловый остров» (1947), «Полёт по планетам» (1950) и др., были изданы в сборнике «Путешествие в прошлое и будущее» (1961).
А после смерти учёного среди его рукописей были найдены: психологически-бытовой роман «Лик многогранный», неизданный роман «Наташа», пьеса из греческой жизни «Остров блаженных», написанная под влиянием «бельгийского Шекспира» Мориса Метерлинка, повесть «На Столбах» (опубликована только в конце 1980-х гг. в книге «За тайнами Плутона»), несколько законченных рассказов, а также наброски рассказов, планы пьес и главы задуманных романов.
Знаменитый геолог из старинного дворянского рода пережил царя, революцию, I Мировую и Великую Отечественную, сталинские репрессии. Но все эти социальные и политические потрясения практически не затронули его: ему прощали и симпатии к левым до революции, и дворянское происхождение после — учёный, независимо от идеологических предпочтений современных ему властей, оставался уважаемым и востребованным специалистом.
Скончался Владимир Афанасьевич Обручев 19 июня 1956 года в своей квартире на Кузнецком мосту в Москве в возрасте 92 года, будучи знаменитым учёным с мировым именем, внесшим свой вклад в геологию, палеонтологию, другие смежные науки. Похоронен геолог на Новодевичьем кладбище (уч.№1, 30 ряд).
Некролог по поводу его кончины опубликовал журнал «Nature», где упомянул не только невероятную плодовитость научной карьеры, но и ценность его как коммуникатора науки. А для мальчишек он был, прежде всего, автором 2-х увлекательных романов, вошедших в сокровищницу советской НФ.
Его 3 сына пошли по стопам отца: старший стал географом, средний — геологом, а младший — палеонтологом.
Сыновья унаследовали также и литературные способности и влечение к иностранным языкам. К примеру, Сергей овладел 11 языками, в числе которых значились и такие как латынь и эсперанто. Естественными науками занимаются также жены сыновей и внуки Владимира Афанасьевича.
В ходе своих путешествий Обручев открыл ряд хребтов в горах Няньшань, хребты Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье Бэйшань. Основные труды учёного — изучение геологического строения Сибири, её полезных ископаемых, тектоника, неотектоника, мерзлотоведение. Он был официально утверждён 1-м в истории штатным геологом Сибири. Результатом многих лет его исследований явился фундаментальный научный труд — «История геологических исследований Сибири» в 5 тт. (1931-49).
Сегодня Отделением геологии, геофизики, геохимии и горных наук РАН присуждается учреждённая в 1938 году академическая Премия им. В.А. Обручева — за выдающиеся научные работы по геологии Азии и Сибири.
Его именем названы многочисленные географические объекты: горный хребет в Каа-Хемском районе Республики Тыва; гора в верховьях Витима в Восточной Сибири; степь в Туркменистане между реками Мургаб и Амударья; самый крупный ледник Буордахского горного массива в Якутии; потухший вулкан, расположенный в 108 км на юго-восток от Читы; подводная возвышенность в Тихом океане у берегов Камчатки; река в бассейне р. Бахты, притока Енисея в Красноярском крае; оазис в Антарктиде между выводными ледниками Денмена и Скотта, в восточной части Земли Королевы Мэри (Восточная Антарктида) — цепь холмистых участков (высота 250-300 м), свободных от ледникового покрова, протяжённостью около 30 км (открыт Австралийской антарктической экспедицией 1911-14 гг., более подробно обследован и нанесён на карту Советской антарктической экспедицией в 1956 г.); минеральный источник; кратер Обручев (Obruchev) — древний большой (диаметр 72,23 км) ударный кратер в области южного побережья Моря Мечты на обратной стороне Луны (до официального присвоения в 1970 г. МАС названия, был известен, как кратер 426); астероид Обручев (Obruchev)/1979 FJ2 (3128) в Главном поясе астероидов (открыт 23.03.1979 г. астрономом Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории); экспедиционное судно Института океанологии АН СССР «Академик Обручев»; научно-исследовательское судно «Владимир Обручев» и другие объекты.
А в Москве, в Юго-Западном округе, есть улица и район «Обручевский», названные в честь учёного. Есть улицы Обручева в Санкт-Петербурге, Томске и Иркутске. Существует и обручевит (оксииттропирохлор) — редкий сверхпрочный минерал, впервые обнаруженный в Мурманской области в 1945 году: гидратированная ураноиттриевая разновидность в группе пирохлора надгруппы пирохлора (от пирохлора отличается более высоким содержанием иттрия и урана) — чему учёный-геолог был бы рад больше всего.
27 июня 1986 год по инициативе и на средства иркутских геологов был открыт памятник В.А. Обручеву в Иркутске, а также мемориальные доски в его честь на доме, где он жил и на здании, где он работал.
9 сентября 2010 года в Томске, в начале Аллеи Геологов, идущей вдоль проспекта им. Кирова от Горного корпуса ТПУ, был установлен бюст, посвящённый В.А. Обручеву.
Награды и премии:
1894 — премия им. Н.М. Пржевальского Императорского Русского Географического Общества — вручается ИРГО с 1891 года за труды по картографии, геодезии, математической географии, геоморфологии, военной географии или за важные по научным результатам путешествия в малоизвестные или вовсе неизвестные местности — За исследования Центральной Азии;
1895 — Орден Святого Владимира IV степени — орден Российской империи, учреждённый в 1782 г., вручался подданным Империи за военные отличия и гражданские заслуги;
1896 — Медаль «В память царствования императора Александра III» — учреждена 26.02.1896 г. Николаем II в память 51-й годовщины со дня рождения Александра III для награждения чинов, состоявших на действительной государственной службе во времена его царствования;
1896 — Диплом I степени Всероссийской промышленной и художественной выставки — за коллекцию горных пород Восточной Сибири;
Премия им. П.А. Чихачёва/Prix Tchihatchef — премия, названная в честь известного учёного, путешественника, естествоиспытателя и географа, члена многих учёных обществ и учреждений, действительного члена РГО П.А. Чихачёва (1808-1890), вручается с 1893 г. Парижской академией наук/Académie des sciences за выдающиеся географические исследования:
1898 — за исследования Центральной Азии,
1925 — за исследования Сибири;
1900 — Константиновская медаль Императорского Русского географического общества — учреждённая в 1846 году 1-м председателем ИРГО, Великим князем Константином Николаевичем за полезные труды по географии: путешественнику, отличившемуся важностью своих открытий и изысканий, или же автору лучшего сочинения по части географии, этнографии и статистики России — За труды по геологии Азии;
1926 — Премия им. В.И. Ленина (Ленинская премия) — высшая форма поощрения граждан СССР, вручалась в 1926-35 гг. и в 1957-91 гг. за выдающиеся и крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры — За книгу «Geologie von Sibirien» (Berlin, 1926);
1927 — звание Заслуженный деятель науки РСФСР;
1938 — Орден Трудового Красного Знамени — общегражданская награда СССР, учреждённая 7.09.1928 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР, вручавшаяся за трудовые заслуги;
Сталинская премия I степени — вручавшаяся в 1940-55 гг. одна из высших форм поощрения граждан СССР за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства. С 1966 г. — Государственная премия СССР :
1941 — за 3-томную научную работу «Геология Сибири» (1935-38),
1950 — за 5-томный научный труд «История геологического исследования Сибири» (1931-49);
Орден Ленина — высшая государственная награда СССР, учреждённая 6.04.1930 г. Президиумом ЦИК СССР для награждения граждан СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом:
1943 — за выдающиеся общественную и научную деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения,
1948 — за выдающуюся общественную и научную деятельность,
1953 — за выслугу лет;
Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» — учреждена 6.06.1945 г. Указом Президиума ВС СССР для награждения граждан, обеспечивших доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне: 1945 и 1946 гг.;
1945 — Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина — государственная награда СССР, присуждаемая в 1938-91 гг. как высшая степень отличия за труд — За выдающиеся заслуги в деле подготовки научных кадров и достижения в области геологии;
1946 — Медаль «25 лет Монгольской народной революции» — учреждена 14.02.1946 г. руководством МНР, медалью награждались активные участники Народной революции 1921 г., а также рабочие, скотоводы, военнослужащих МНРА и МВД за вклад в расцвет МНР и граждане СССР, плодотворно трудившиеся на дело социалистического строительства МНР;
1947 — Золотая медаль им. А.П. Карпинского — медаль и премия РАН (в 1947-91 гг. АН СССР), присуждаемая российским учёным за выдающиеся научные работы в области геологии, стратиграфии, петрологии и полезных ископаемых;
1947 — Медаль им. Лайша Лочи Венгерского географического общества/Prix Lóczy Lajos Magyar foldrajzi tarsasag — вручается венгерским и зарубежным учёным в память о выдающемся геологе, географе и путешественнике;
1948 — Орден Трудового Красного Знамени Монгольской Народной Республики/Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон — государственная награда МНР, учреждённая 16.05.1941 г. Постановлением Президиума Малого Хурала и Совета Министров МНР, которой награждаются трудящиеся, служащие и прочие граждане, добившиеся честным трудом достижений в деле развития животноводства, промышленности, культуры, здравоохранения и других отраслей народного хозяйства страны;
1948 — Медаль «В память 800-летия Москвы» — 1-я советская медаль, посвящённая юбилею города, учреждена 20.09.1947 г. Указом Президиума ВС СССР, вручались отличившимся гражданам, проживавшим на территории Москвы и Московской обл. не менее 5 лет.
Библиография В. Обручева:
Романы: «Плутония (Необычайное путешествие в недра Земли)» (1915, издан 1924), «Земля Санникова» («Земля Санникова, или Последние онкилоны») (1926), «Рудник «Убогий» (1926), «Золотоискатели в пустыне» (1949)
Повести: «Коралловый остров» (1947), «В дебрях Центральной Азии (записки кладоискателя)» (1951), «Бодайбо — река золотая» (1958), «Тепловая шахта» («Тепло земных недр») (неоконченный роман, 1961), «На Столбах» (1986).
Рассказы: «Море шумит» (1888), «Пустоцвет (китайская быль)» (1907), «Происшествие в Нескучном саду» («Событие в Нескучном саду») (1940), «Путешествие в прошлое и будущее» (отрывок из неоконченной повести, 1940), «Солнце гаснет» (отрывок из неоконченной повести, 1946), «Видение в Гоби» (1947), «Загадочная находка» (1947), «Полёт по планетам» (1950), «Завоевание тундры» (отрывок из неоконченной повести, 1961).
Документальные произведения: «Эдуард Зюсс» (соавтор: Мария Зотина, 1937), «Путешествия Потанина» (1947), «За тайнами Плутона» (сборник воспоминаний и статей, 1986).
Как подсчитал его сын Сергей, за свою жизнь Обручев написал в общей совокупности более 70 томов по 550 страниц в каждом, напечатал 3872 работы (не считая переизданий и переводов).
Фильмография: «Земля Санникова» (к/с «Мосфильм», реж.: А. Мкртчян, Л. Попов, 1973).
Источник:
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А Высоцкому и Влади на афише делать совсем уж нечего... Похоже, эту афишу сочинили еще задолго до выхода, да и съемок явно там почти не было...
"Первоначально к участию в фильме планировалось привлечь Владимира Высоцкого (на роль Крестовского) и Марину Влади (на роль невесты Ильина). Высоцкий был очень вдохновлён сюжетом и написал к фильму три песни: «Белое безмолвие», «Баллада о брошенном корабле» и «Кони привередливые». Однако на радио «Немецкая волна» прошла передача с записями песен В. Высоцкого. В контексте этой передачи Высоцкий был представлен бунтарём и диссидентом. Дорога к съёмкам в «Земле Санникова» Высоцкому и Влади была закрыта (песня «Белое безмолвие» впоследствии вошла в фильм «Семьдесят два градуса ниже нуля»)."