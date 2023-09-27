Отец сибирской геологии

Награды и премии:

1894 — премия им. Н.М. Пржевальского Императорского Русского Географического Общества — вручается ИРГО с 1891 года за труды по картографии, геодезии, математической географии, геоморфологии, военной географии или за важные по научным результатам путешествия в малоизвестные или вовсе неизвестные местности — За исследования Центральной Азии;

1895 — Орден Святого Владимира IV степени — орден Российской империи, учреждённый в 1782 г., вручался подданным Империи за военные отличия и гражданские заслуги;

1896 — Медаль «В память царствования императора Александра III» — учреждена 26.02.1896 г. Николаем II в память 51-й годовщины со дня рождения Александра III для награждения чинов, состоявших на действительной государственной службе во времена его царствования;

1896 — Диплом I степени Всероссийской промышленной и художественной выставки — за коллекцию горных пород Восточной Сибири;

Премия им. П.А. Чихачёва/Prix Tchihatchef — премия, названная в честь известного учёного, путешественника, естествоиспытателя и географа, члена многих учёных обществ и учреждений, действительного члена РГО П.А. Чихачёва (1808-1890), вручается с 1893 г. Парижской академией наук/Académie des sciences за выдающиеся географические исследования:

1898 — за исследования Центральной Азии,

1925 — за исследования Сибири;

1900 — Константиновская медаль Императорского Русского географического общества — учреждённая в 1846 году 1-м председателем ИРГО, Великим князем Константином Николаевичем за полезные труды по географии: путешественнику, отличившемуся важностью своих открытий и изысканий, или же автору лучшего сочинения по части географии, этнографии и статистики России — За труды по геологии Азии;

1926 — Премия им. В.И. Ленина (Ленинская премия) — высшая форма поощрения граждан СССР, вручалась в 1926-35 гг. и в 1957-91 гг. за выдающиеся и крупные достижения в области науки, техники, литературы, искусства и архитектуры — За книгу «Geologie von Sibirien» (Berlin, 1926);

1927 — звание Заслуженный деятель науки РСФСР;

1938 — Орден Трудового Красного Знамени — общегражданская награда СССР, учреждённая 7.09.1928 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР, вручавшаяся за трудовые заслуги;

Сталинская премия I степени — вручавшаяся в 1940-55 гг. одна из высших форм поощрения граждан СССР за выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и искусства. С 1966 г. — Государственная премия СССР :

1941 — за 3-томную научную работу «Геология Сибири» (1935-38),

1950 — за 5-томный научный труд «История геологического исследования Сибири» (1931-49);

Орден Ленина — высшая государственная награда СССР, учреждённая 6.04.1930 г. Президиумом ЦИК СССР для награждения граждан СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом:

1943 — за выдающиеся общественную и научную деятельность и в связи с 80-летием со дня рождения,

1948 — за выдающуюся общественную и научную деятельность,

1953 — за выслугу лет;

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» — учреждена 6.06.1945 г. Указом Президиума ВС СССР для награждения граждан, обеспечивших доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой Отечественной войне: 1945 и 1946 гг.;

1945 — Герой Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина — государственная награда СССР, присуждаемая в 1938-91 гг. как высшая степень отличия за труд — За выдающиеся заслуги в деле подготовки научных кадров и достижения в области геологии;

1946 — Медаль «25 лет Монгольской народной революции» — учреждена 14.02.1946 г. руководством МНР, медалью награждались активные участники Народной революции 1921 г., а также рабочие, скотоводы, военнослужащих МНРА и МВД за вклад в расцвет МНР и граждане СССР, плодотворно трудившиеся на дело социалистического строительства МНР;

1947 — Золотая медаль им. А.П. Карпинского — медаль и премия РАН (в 1947-91 гг. АН СССР), присуждаемая российским учёным за выдающиеся научные работы в области геологии, стратиграфии, петрологии и полезных ископаемых;

1947 — Медаль им. Лайша Лочи Венгерского географического общества/Prix Lóczy Lajos Magyar foldrajzi tarsasag — вручается венгерским и зарубежным учёным в память о выдающемся геологе, географе и путешественнике;

1948 — Орден Трудового Красного Знамени Монгольской Народной Республики/Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одон — государственная награда МНР, учреждённая 16.05.1941 г. Постановлением Президиума Малого Хурала и Совета Министров МНР, которой награждаются трудящиеся, служащие и прочие граждане, добившиеся честным трудом достижений в деле развития животноводства, промышленности, культуры, здравоохранения и других отраслей народного хозяйства страны;

1948 — Медаль «В память 800-летия Москвы» — 1-я советская медаль, посвящённая юбилею города, учреждена 20.09.1947 г. Указом Президиума ВС СССР, вручались отличившимся гражданам, проживавшим на территории Москвы и Московской обл. не менее 5 лет.