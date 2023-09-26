Вот это поворот: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в советской мультипликации

Такие известные актеры как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер знакомы многим из нас еще с самого детства. Трудно забыть такие культовые боевики как "Терминатор" и "Рэмбо: Первая кровь". А знаете ли вы, что эти две голливудские "глыбы" в свое время снялись в советском мультфильме?
Да, было и такое. Нет, конечно сами они не снимались, но персонажи были срисованы именно с них. В общем, без долгих слов. Поехали!
Вампиры Геоны
В 1991 году вышел мультфильм "Вампиры Геоны", снятый по рассказу Геннадия Тищенко.
По сюжету мультфильма некий инспектор Янин отправляется на планету Геона, чтобы выяснить, почему местное население (вампиры) нападают на исследовательскую экспедицию.
Прибыв на планету инспектор Янин сам подвергается нападению вампиров, но его спасают американские коллеги в специальных скафандрах.
И когда эти самые американские исследователи снимают свои скафандры, мы видим тех самых нарисованных Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.
Конечно же, немудрено, что американцев срисовали именно с популярных американских актеров боевиков, ведь в перестроечное время они были очень популярны и у нас в стране.
Но, конечно, особенно забавными были голоса Арни и Слая. Озвучили их с характерным и неестественным американским акцентом. Именно такой акцент частенько звучал в различных опять же перестроечных фильмах, когда нужно было показать американца.
Ну и конечно же нельзя не упомянуть, как мультипликаторы жестко постебались над Сталлоне. Его нарисовали так карикатурно, что при просмотре мультфильма возникало ощущение, что он просто поплывет, а его лицо растает как свечка.
А вы смотрели этот мультфильм?
Источник:
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Скачать, что ли? А то, получается, "просрал юность"
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