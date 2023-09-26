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Вот это поворот: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в советской мультипликации

Вот это поворот: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в советской мультипликации

Автор:
26 сентября 2023 09:32
Сообщество : Кино
Метки: Арнольд Шварценеггер   Сильвестр Сталлоне   мультик   советская мультипликация   факты   фото   
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Такие известные актеры как Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер знакомы многим из нас еще с самого детства. Трудно забыть такие культовые боевики как "Терминатор" и "Рэмбо: Первая кровь". А знаете ли вы, что эти две голливудские "глыбы" в свое время снялись в советском мультфильме?

Да, было и такое. Нет, конечно сами они не снимались, но персонажи были срисованы именно с них. В общем, без долгих слов. Поехали!


Вампиры Геоны

В 1991 году вышел мультфильм "Вампиры Геоны", снятый по рассказу Геннадия Тищенко.

По сюжету мультфильма некий инспектор Янин отправляется на планету Геона, чтобы выяснить, почему местное население (вампиры) нападают на исследовательскую экспедицию.

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Прибыв на планету инспектор Янин сам подвергается нападению вампиров, но его спасают американские коллеги в специальных скафандрах.

И когда эти самые американские исследователи снимают свои скафандры, мы видим тех самых нарисованных Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.

Конечно же, немудрено, что американцев срисовали именно с популярных американских актеров боевиков, ведь в перестроечное время они были очень популярны и у нас в стране.

Но, конечно, особенно забавными были голоса Арни и Слая. Озвучили их с характерным и неестественным американским акцентом. Именно такой акцент частенько звучал в различных опять же перестроечных фильмах, когда нужно было показать американца.

Ну и конечно же нельзя не упомянуть, как мультипликаторы жестко постебались над Сталлоне. Его нарисовали так карикатурно, что при просмотре мультфильма возникало ощущение, что он просто поплывет, а его лицо растает как свечка.


А вы смотрели этот мультфильм?

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Сильвестр Сталлоне   мультик   советская мультипликация   факты   фото   
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15  комментариев
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26k
Сталкер 2 часа назад
А кроме того, вампиры там нападали именно из-за пиндосов.
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2k
Vergüenza Ajena 11 минут назад
Ну-ка, расскажи мне, мил человек, КАК ИМЕННО актёры СНИМАЮТСЯ в МУЛЬТФИЛЬМАХ?

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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
не видал такого - но какая-то ностальгия окунула в те книжки и мульты с такими картинками - спасибо!
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89
ruslan d 58 минут назад
Давно собирался посмотреть , спасибо что напомнили )))
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2k
Инженер 58 минут назад
кроме того что там их нарисовали сам сюжет из книжки Гарри Гаррисона, Неукротимая планета, эх было же время, клали на всяких правообладателей...
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15k
Женя Час назад
Бородатый не Чак случаем?
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35k
Андрей Иванов Час назад
Этот мульт как то мимо прошёл. Наверное, потому что в это время в армии кантовался
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