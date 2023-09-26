Вот это поворот: Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне в советской мультипликации

Да, было и такое. Нет, конечно сами они не снимались, но персонажи были срисованы именно с них. В общем, без долгих слов. Поехали!

Вампиры Геоны

В 1991 году вышел мультфильм "Вампиры Геоны", снятый по рассказу Геннадия Тищенко.

По сюжету мультфильма некий инспектор Янин отправляется на планету Геона, чтобы выяснить, почему местное население (вампиры) нападают на исследовательскую экспедицию.