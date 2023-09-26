В Степанакерте на АЗС взорвалась цистерна с топливом

Вчера на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран, в Нагорном Карабахе произошёл мощный взрыв. На заправочной станции рванула 100-тонная цистерна с топливом. ЧП случилось около 20.00 по местному времени, и на АЗС было много людей, намеревавшихся уехать в Армению из Карабаха.