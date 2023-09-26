В Степанакерте на АЗС взорвалась цистерна с топливом

Есть погибшие и раненые. Пострадало более 200 человек.
Вчера на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт — Аскеран, в Нагорном Карабахе произошёл мощный взрыв. На заправочной станции рванула 100-тонная цистерна с топливом. ЧП случилось около 20.00 по местному времени, и на АЗС было много людей, намеревавшихся уехать в Армению из Карабаха.
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Пострадало около 200 человек - об этом сообщает портал 24News со ссылкой на омбудсмена республики Карабах Гегама Степаняна. Состояние большинства раненых - тяжелое или крайне тяжелое. Ближайшие медучреждения не смогут помочь всем пострадавшим, поэтому омбудсмен заявил о необходимости использовать санавиацию.
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Помощь оказывают и российские военные врачи. Начальник медотряда РМК Павел Суслов сообщил, что "с момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме".
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