FISHKINET
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Голодный уличный кот преодолел свой страх Голодный уличный кот преодолел свой страх Соблазнение жениха: диковинный обычай в Намибии Соблазнение жениха: диковинный обычай в Намибии 14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с другой стороны 14 красавчиков актёров, которые не побоялись показать себя с... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап Ветеринары подарили вторую жизнь коту, который остался без лап Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами Мужчина с молотком решил проучить пьяных парней, шумевших под окнами Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в больницу Членовредительство: мужчина пытался увеличить свой пенис и попал в... Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть Трактор переехал мужчину, пытавшегося его украсть Навозная муха - насекомое, которое приносит пользу Навозная муха - насекомое, которое приносит пользу Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы поступить в университет Молодой гвинеец проехал на велосипеде 4000 километров, чтобы... Как в Китае делают из канализационных отходов масло Как в Китае делают из канализационных отходов масло В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка В Дагестане двое парней на «Жигулях» намеренно сбили ребёнка Хромой медоед дал отпор леопарду Хромой медоед дал отпор леопарду 11 хороших малобюджетных фильмов 11 хороших малобюджетных фильмов Москвич решил «понтануться» перед друзьями и чуть не сжег свой Mercedes Москвич решил «понтануться» перед друзьями и чуть не сжег свой... Антилопа обратила в бегство гепарда Антилопа обратила в бегство гепарда В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и заставила снять их В Эстонии полиция остановила машины с наклейками «Я - русский» и... Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы Подборка комичных семейных комиксов от российской художницы
Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
24 сентября 2023 21:46
Метки: СССР   история   фото   
292
25

Подборка душевных фотографий разных годов, где не нужны пояснения...

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
211
unclejohn 5 минут назад
11 Уже в то время не рисковал купаться у Метро-моста, сплошная нефть и гавно. Только Серебряный Бор спасал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Matias 4 минуты назад
Торговые повильёны у нас в Латвии! Шикарно. С любовью к РОССИИ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1018920



Другие посты автора
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Популярные теги
#в мире#история#животные#подборка#полиция
#интересно#кино#СССР#Россия#сарказм
#фото#люди#фильм#факты#США
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Гагарин, Жуков, Кастро и другие известные личности глазами "Известий" Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас Фотопутешествие по Москве 1950-х: тогда и сейчас От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться