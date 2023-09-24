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Подборка фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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4.
Эдита Пьеха во время раздачи автографов на II Всемирном форуме солидарности студентов и молодежи в Кремлевском Дворце съездов, 1964 год
10.
Нина Дробышева с ежегодным дипломом журнала «Советский экран», полученным за создание роли Сашеньки в кинофильме «Чистое небо», 1960-е годы
12.
Кинорежиссер Станислав Ростоцкий вместе с актрисами Маягозель Аймедовой и Ниной Меньшиковой на V съезде кинематографистов СССР, 1986 год
24.
Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин, Герман Титов и Павел Попович во время встречи с артистом Аркадием Райкиным, 1963 год
26.
Ирина Мирошниченко и Геннадий Хазанов в Киноконцертном зале «Россия» во время телемоста, 1990 год
27.
Артисты Государственного академического Малого театра
Людмила Щербинина, Алла Евдокимова, Виктор Коршунов, Элина Быстрицкая, Роман Филиппов, Елена Гоголева, Эдуард Марцевич, Сергей Маркушев, Александр Назаров, Нелли Корниенко, 1984 год
29.
Андрей Миронов в роли Дон Жуана в спектакле Театра Сатиры «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», 1970 год
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