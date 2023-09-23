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Прогулка по Москве 1983 года

Прогулка по Москве 1983 года

Автор:
23 сентября 2023 21:43
Метки: СССР   история   фото   
279
19

Сегодня мы перенесёмся ровно на 40 лет назад - в 1983 год: страной первый и последний полный год правит Андропов, в моде группа "Земляне" с их знаменитым хитом "Трава у дома", а в Северной столице проходит первый фестиваль некогда опального Ленинградского рок-клуба.

Давайте вместе посмотрим, как столица СССР прожила тот год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   история   фото   
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8  комментариев
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Трям 9 часов назад
А потом пришел оленевод и .нахуярил платных парковок!
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