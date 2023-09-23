Сегодня мы перенесёмся ровно на 40 лет назад - в 1983 год: страной первый и последний полный год правит Андропов, в моде группа "Земляне" с их знаменитым хитом "Трава у дома", а в Северной столице проходит первый фестиваль некогда опального Ленинградского рок-клуба.

Давайте вместе посмотрим, как столица СССР прожила тот год!

Интересного вам просмотра!