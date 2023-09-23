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Сегодня мы перенесёмся ровно на 40 лет назад - в 1983 год: страной первый и последний полный год правит Андропов, в моде группа "Земляне" с их знаменитым хитом "Трава у дома", а в Северной столице проходит первый фестиваль некогда опального Ленинградского рок-клуба.
Давайте вместе посмотрим, как столица СССР прожила тот год!
Интересного вам просмотра!
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3.
Автобусная колонна из 677 "Лиазов" везёт детей в пионерлагеря. Снимок сделан рядом с метро "Профсоюзная".
8.
Строительство жилого микрорайона на ныне несуществующей площади имени Брежнева в Черёмушках.
Располагалась она на перекрёстке улиц Профсоюзной и Гарибальди.
18.
В СССР приехала американская школьница Саманта Смит.
Весной 83-го 10-летняя американская школьница из штата Мэн отправляет письмо советскому руководителю Юрию Андропову: «Вы за войну или нет? Если вы против, то, пожалуйста, скажите мне, как вы собираетесь не допустить войны?». Андропов отвечает: "Мне кажется, — я сужу по письму, — что ты смелая и честная девочка, похожая на Беки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена». Помимо ответа Андропов приглашает Саманту в Москву. На фото - Саманта Смит перед театром кукол вместе с родителями.
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