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За кадром любимых советских фильмов

За кадром любимых советских фильмов

Автор:
23 сентября 2023 21:39
Метки: СССР   кино   фото   
329
30

Подборка фотографий со съёмок популярных советских фильмов.

Интересного вам просмотра!

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Метки: СССР   кино   фото   
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1  комментарий
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Vilks 2 часа назад
Родиной повеяло... Живу в одной прибалтийской дыре, с её фашиками-нациками... Когда же эти юродские дурдом и его вакханалия только закончатся?..
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