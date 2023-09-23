329
30
Подборка фотографий со съёмок популярных советских фильмов.
Интересного вам просмотра!
×
×
12.
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей, реж. Игорь Масленников В кадре
Источник:
Ссылки по теме:
- «Мужики...!»: что стало с актёрами знаменитой советской мелодрамы?
- Warner Bros снимут фильм о Советском Супермене
- Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката
- "Под каменным небом": как в СССР сняли для норвежцев фильм о войне
- 45 витрин и афиш времен СССР
Новости партнёров
реклама