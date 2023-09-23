FISHKINET
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности Люди, возраст которых очень сложно угадать по внешности Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев Депутат показал, чем в Госдуме кормят парламентариев Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4... Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3" Индия потеряла связь с лунной станцией "Чандраян-3" Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин Из-за ДТП в Иркутске на дорогу высыпалась куча гипсовых вагин "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино взорвал свой дом, чтобы защитить от полицейских "территориальную целостность страны" "Вы находитесь на территории Советского Союза": житель Шебекино... Дарите детям хорошие воспоминания Дарите детям хорошие воспоминания 13 подростковых блокбастеров, которые провалились 13 подростковых блокбастеров, которые провалились Как взвешивают разных животных Как взвешивают разных животных 19 грибников, которым улыбнулась удача 19 грибников, которым улыбнулась удача Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы Стая акул проплывает мимо нефтяной платформы Голодные кабаны спешат на огороды в Ленинградской области Голодные кабаны спешат на огороды в Ленинградской области Жадность в радость Жадность в радость Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их Сотрудница аэропорта Манилы украла у пассажира деньги и съела их 20 любопытных дизайнов, которые одновременно гениальны 20 любопытных дизайнов, которые одновременно гениальны В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход В Вологде пьяный парень угнал прогулочный теплоход Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый? Бадд Дуайер – преступник или несправедливо обвинённый?
Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
23 сентября 2023 21:32
Метки: Россия   СССР   история   фото   
961
33

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Alexbux1 Час назад
Тема девяностых не раскрыта, аффтар где понимаешь Салтыкова?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1017980



Другие посты автора
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тайна раскрыта

Популярные теги
#фото#автомобили#машина#СССР#интересное#аварии#Прикол#новости#Россия#дети
#интересно#животные#люди#Юмор#ДТП#сарказм#подборка#Автовсячина#фильм#Еда
#в мире#автомир#позитив#история#кино#авто аварии#Москва#Ynews#полиция#Индия
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку В родном городе Брежнева не нашли денег на снос памятника генсеку При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? При каких правителях Россия присоединила к себе больше всего территорий? От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться