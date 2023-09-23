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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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4.
Покушение на известного певца и композитора Владимира Мигулю в 1994 году. В результате взрыва погиб его водитель, а сам Мигуля чудом остался жив
16.
Орнелла Мути представляет в России ювелирные украшения из чёрных бриллиантов итальянской фирмы «Де Грисогоно». Москва, 9 декабря 1998 года.
18.
Сотрудники спецназа задержали рэкетиров возле гостиницы «Белград» после того, как они получили деньги от шантажируемого бизнесмена. 1994 год.
29.
Михаил Евдокимов и космонавт Георгий Гречко на съёмках фильма «Не послать ли нам… гонца?», 1998 год.
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