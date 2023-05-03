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Как деревянная лестница стала символом статус-кво в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Как деревянная лестница стала символом статус-кво в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

Автор:
03 мая 2023 15:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   иерусалим   интересно   история   познавательно   статус кво   факты   храм гроба господня   
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В одном из самых святых для христиан мест, Храме Гроба Господня в Иерусалиме, вот уже 266 лет на карнизе второго этажа стоит деревянная лестница, приставленная к окну. Выглядит так, будто её забыли там случайно.

На деле эта лестница крайне важна: если она стоит на своём месте, значит шесть христианских конфессий, владеющих храмом, находятся в мире и соблюдают правило «Статус-кво Святой Земли».


Правило «Статус-кво» было провозглашено в 1757 году султаном Османом III. Он издал указ о равноправии всех шести христианских конфессий, имеющих отношение к храму, чтобы пресечь бесконечные конфликты между ними. Тогда же было запрещено менять что-либо в храме — двигать или ремонтировать — без единогласного одобрения всех участников.


Сейчас различными частями храма владеют Католическая церковь, Греческая православная церковь, Армянская апостольская церковь, Сирийская православная церковь, Эфиопская православная церковь и Коптская православная церковь.


По сути, правило «Статус-кво» стало способом защитить святое место, сохранив его для всех христиан. И обычная деревянная лестница стала символом соблюдения этого правила — ничего не менять и не передвигать, оставить всё в точности как было. Её (и её предшественниц) можно увидеть на старых гравюрах, рисунках, фотографиях. Её не убирают с фасада здания уже третье столетие.


Храм имеет большое значение для христиан всего мира, и люди совершали паломничества к нему начиная с четвертого века. Затем христианство перестало быть единым и раскололось на различные ветви, каждая из которых считала, что их ветвь единственно правильная. Конфликты между конфессиями случались постоянно и нередко доходило до кровопролития.


Относительный мир сохраняется с 1757 года благодаря официальному документу, закрепившему «Статус-кво». Бывает, вспыхивают ссоры и даже драки (совсем недавно, в 2008 году, монахи подрались из-за стула, передвинутого на 20 см и оказавшегося на чужой территории, и 11 человек в результате попали в больницу), но всё же в основном правило работает.


Главное, как вы теперь понимаете, — не двигать лестницу. Во всех смыслах.


Откуда взялась лестница под окном, точно никто сказать не может. То ли её забыл там плотник, то ли поставили армяне (подоконник, на который она опирается, принадлежит Армянской апостольской церкви).


По одной из версий, у них не было возможности беспрепятственно входить и выходить из храма, поэтому они поднимали сюда еду и воду на верёвках. Иначе за вход и выход нужно было платить туркам пошлину. Лестница была нужна для того, чтобы монахи могли выбраться на карниз во время религиозных праздников. Говорят даже, что на этом карнизе выращивали овощи и зелень в горшках.


Рассказывают, что в 1997 году кто-то решил посмеяться над «глупым» правилом и лестница исчезла. Её заменили и огородили место решёткой. Затем, в 2009 году, во время ремонта здания лестницу передвинули к левому окну — это потребовалось для того, чтобы пристроить снаружи строительные леса. Ну а потом, конечно, вернули на место.


Что-то в этом есть! Правило, которое нужно соблюдать, и символ, который наглядно о нём напоминает.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   иерусалим   интересно   история   познавательно   статус кво   факты   храм гроба господня   
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11  комментариев
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3k
Евгений Час назад
передвинули стул на 20 см и 11 человек попали в больницу, вот и всё что нужно знать о рилигиозных фанатиках, которые нам втирают о мире и благодеителе)))
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29k
Е-Лена 11 минут назад
То есть - лестница, как символ статус-кво - это важно для мира и пресечения конфликтов. А вот побоища, невзирая на наличие этого самого символа - чепуха. Ага... ага...
Сапиенти сат.
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74k
Доктор Джонс 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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23k
SolomonA 45 минут назад
То есть для того, чтобы они там друг друга поубивали достаточно уронить лестницу?
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86
Krrsantan 48 минут назад
А де РПЦ конфессия? Или наши сами по себе?)
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57k
Опиум для народа 55 минут назад
"Конфликты между конфессиями случались постоянно и нередко доходило до кровопролития.

Бывает, вспыхивают ссоры и даже драки (совсем недавно, в 2008 году, монахи подрались из-за стула, передвинутого на 20 см и оказавшегося на чужой территории, и 11 человек в результате попали в больницу)." -
- Иисус, наверное, рад такому усердию в вере.)))
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33k
ACU900 Час назад
С трудом вериться что это та же самая лестиница. Со временем дерево загнивает превращается в труху. Особенно в жарком израильском климате материал не может так долго сохраняться. Скорее всего раз в определенное время в местной столярной мастерской изготавливают новую точно такую же лестницу, и втихоря, когда никто не видит, ее подменяют заместо старой...
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