Как деревянная лестница стала символом статус-кво в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

На деле эта лестница крайне важна: если она стоит на своём месте, значит шесть христианских конфессий, владеющих храмом, находятся в мире и соблюдают правило «Статус-кво Святой Земли».

Правило «Статус-кво» было провозглашено в 1757 году султаном Османом III. Он издал указ о равноправии всех шести христианских конфессий, имеющих отношение к храму, чтобы пресечь бесконечные конфликты между ними. Тогда же было запрещено менять что-либо в храме — двигать или ремонтировать — без единогласного одобрения всех участников.

Сейчас различными частями храма владеют Католическая церковь, Греческая православная церковь, Армянская апостольская церковь, Сирийская православная церковь, Эфиопская православная церковь и Коптская православная церковь.

По сути, правило «Статус-кво» стало способом защитить святое место, сохранив его для всех христиан. И обычная деревянная лестница стала символом соблюдения этого правила — ничего не менять и не передвигать, оставить всё в точности как было. Её (и её предшественниц) можно увидеть на старых гравюрах, рисунках, фотографиях. Её не убирают с фасада здания уже третье столетие.