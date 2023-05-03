Как деревянная лестница стала символом статус-кво в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

В одном из самых святых для христиан мест, Храме Гроба Господня в Иерусалиме, вот уже 266 лет на карнизе второго этажа стоит деревянная лестница, приставленная к окну. Выглядит так, будто её забыли там случайно.
На деле эта лестница крайне важна: если она стоит на своём месте, значит шесть христианских конфессий, владеющих храмом, находятся в мире и соблюдают правило «Статус-кво Святой Земли».
Правило «Статус-кво» было провозглашено в 1757 году султаном Османом III. Он издал указ о равноправии всех шести христианских конфессий, имеющих отношение к храму, чтобы пресечь бесконечные конфликты между ними. Тогда же было запрещено менять что-либо в храме — двигать или ремонтировать — без единогласного одобрения всех участников.
Сейчас различными частями храма владеют Католическая церковь, Греческая православная церковь, Армянская апостольская церковь, Сирийская православная церковь, Эфиопская православная церковь и Коптская православная церковь.
По сути, правило «Статус-кво» стало способом защитить святое место, сохранив его для всех христиан. И обычная деревянная лестница стала символом соблюдения этого правила — ничего не менять и не передвигать, оставить всё в точности как было. Её (и её предшественниц) можно увидеть на старых гравюрах, рисунках, фотографиях. Её не убирают с фасада здания уже третье столетие.
Храм имеет большое значение для христиан всего мира, и люди совершали паломничества к нему начиная с четвертого века. Затем христианство перестало быть единым и раскололось на различные ветви, каждая из которых считала, что их ветвь единственно правильная. Конфликты между конфессиями случались постоянно и нередко доходило до кровопролития.
Относительный мир сохраняется с 1757 года благодаря официальному документу, закрепившему «Статус-кво». Бывает, вспыхивают ссоры и даже драки (совсем недавно, в 2008 году, монахи подрались из-за стула, передвинутого на 20 см и оказавшегося на чужой территории, и 11 человек в результате попали в больницу), но всё же в основном правило работает.
Главное, как вы теперь понимаете, — не двигать лестницу. Во всех смыслах.
Откуда взялась лестница под окном, точно никто сказать не может. То ли её забыл там плотник, то ли поставили армяне (подоконник, на который она опирается, принадлежит Армянской апостольской церкви).
По одной из версий, у них не было возможности беспрепятственно входить и выходить из храма, поэтому они поднимали сюда еду и воду на верёвках. Иначе за вход и выход нужно было платить туркам пошлину. Лестница была нужна для того, чтобы монахи могли выбраться на карниз во время религиозных праздников. Говорят даже, что на этом карнизе выращивали овощи и зелень в горшках.
Рассказывают, что в 1997 году кто-то решил посмеяться над «глупым» правилом и лестница исчезла. Её заменили и огородили место решёткой. Затем, в 2009 году, во время ремонта здания лестницу передвинули к левому окну — это потребовалось для того, чтобы пристроить снаружи строительные леса. Ну а потом, конечно, вернули на место.
Что-то в этом есть! Правило, которое нужно соблюдать, и символ, который наглядно о нём напоминает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сапиенти сат.
Бывает, вспыхивают ссоры и даже драки (совсем недавно, в 2008 году, монахи подрались из-за стула, передвинутого на 20 см и оказавшегося на чужой территории, и 11 человек в результате попали в больницу)." -
- Иисус, наверное, рад такому усердию в вере.)))