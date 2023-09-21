Ситуации с коллегами, которые век не забудешь

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Работа в коллективе не всегда доставляет радость. А кто-то наоборот не хочет увольняться только из-за окружения. Перед вами такие разные истории от работников, которые и с радостью, и с разочарованием вспоминают о своих коллегах.
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