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Ситуации с коллегами, которые век не забудешь

Ситуации с коллегами, которые век не забудешь

Автор:
21 сентября 2023 10:39
Сообщество : Истории
Метки: здравствуйте коллеги   истории   коллеги   на работе   прикольно   ситуации на работе   
2070
16

Работа в коллективе не всегда доставляет радость. А кто-то наоборот не хочет увольняться только из-за окружения. Перед вами такие разные истории от работников, которые и с радостью, и с разочарованием вспоминают о своих коллегах.

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Метки: здравствуйте коллеги   истории   коллеги   на работе   прикольно   ситуации на работе   
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5  комментариев
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56k
dima423 Час назад
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Зато слежка прекратилась)
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11k
DumDum 4 минуты назад
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Выключать-включать, перезагружать пробовали? Важен порядок загрузки!
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256
Fil Полчаса назад
На нашей конторе коллега тоже приносит иногда выпечку собственного производства. Просто так, без всякого повода. Всегда очень вкусно.
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258
Александр Шевченко 39 минут назад
13 живите сегодня

Ссылка youtu.be
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56k
dima423 Час назад
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Нахаркайте ей стакан соплей всем коллективом и угостите))
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