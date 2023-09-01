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1 сентября: истории про линейки, мемы и мысли трудящихся

1 сентября: истории про линейки, мемы и мысли трудящихся

Автор:
01 сентября 2023 12:32
Сообщество : Юмор
Метки: 1 сентября   Мемы   истории   линейка   линейка в школе   прикольно   школьная линейка   
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1 сентября традиционно проходят школьные линейки. Кто-то впервые идёт в школу, родители активно готовятся, для остальных это лишь обычный день, когда нужно работать. Давайте посмотрим, как проходят линейки в стране и что думают люди по этому поводу. Сборная солянка из мыслей, историй и мемов.

А как у вас проходит 1 сентября и с чем ассоциируется?

Источник:

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Метки: 1 сентября   Мемы   истории   линейка   линейка в школе   прикольно   школьная линейка   
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5  комментариев
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28k
Lehoia 2 часа назад
Ну, как тут классику не вспомнить!
Ссылка youtu.be
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15k
Женя Полчаса назад
К 4.
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3k
Наталья 2 часа назад
на дальнем востоке свой хогвартс
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22k
Виталий Касандров 2 часа назад
Вбросы от неполживых и с западных сайтов.На хрена тут ?
Чем линейка у нас в РФ отличается от сербской,кроме поднятия флага?
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529
ruslan d 2 часа назад
До сих пор вздрагиваю , школа под окном и каждый год одна и та же музыка ...
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Спелая кукурузинка

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