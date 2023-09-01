1 сентября: истории про линейки, мемы и мысли трудящихся

1 сентября традиционно проходят школьные линейки. Кто-то впервые идёт в школу, родители активно готовятся, для остальных это лишь обычный день, когда нужно работать. Давайте посмотрим, как проходят линейки в стране и что думают люди по этому поводу. Сборная солянка из мыслей, историй и мемов.