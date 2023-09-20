Факты и мифы о напитке 7 Up

Кстати, главной фишкой напитка был цитрат лития, входивший в состав напитка. Считалось, что цитрат лития способствует растворению солей мочевой кислоты. 7 Up стал самым известным газированным тоником, который содержал вещества для предотвращения образования уратов. Из-за цитрата лития напиток 7 Up использовался в качестве средства от похмелья.

Цитрат лития (Li 3 C 6 H 5 O 7 ) — литиевая соль лимонной кислоты. Применяется в качестве стабилизатора настроения при лечении маниакальных состояний и биполярных расстройств.

Цитрат лития исключили из рецептуры 7 Up лишь в пятидесятых годах двадцатого века.

Название напитка является отсылкой на атомный вес атома лития (7), хотя официальной версией являлось утверждение, что рецепт состоит из 7 компонентов.

Только в русскоязычной Википедии указано, что первоначально напиток был слабоалкогольным и лишь в 1934 году он стал безалкогольным, что является мифом, поскольку вплоть до 1933 года в США действовал "Сухой закон".