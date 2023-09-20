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Факты и мифы о напитке 7 Up

Факты и мифы о напитке 7 Up

Автор:
20 сентября 2023 23:25
Сообщество : Факты
Метки: 7 Up   безалкогольные напитки   интересные факты   факты   
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Рецепт напитка 7 Up был создан в 1929 году Чарльзом Лейпером Григом. Продукт, первоначально называвшийся "Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda" был выпущен за две недели до краха Уолл-стрит.


Кстати, главной фишкой напитка был цитрат лития, входивший в состав напитка. Считалось, что цитрат лития способствует растворению солей мочевой кислоты. 7 Up стал самым известным газированным тоником, который содержал вещества для предотвращения образования уратов. Из-за цитрата лития напиток 7 Up использовался в качестве средства от похмелья.


Цитрат лития (Li3C6H5O7) — литиевая соль лимонной кислоты. Применяется в качестве стабилизатора настроения при лечении маниакальных состояний и биполярных расстройств.

Цитрат лития исключили из рецептуры 7 Up лишь в пятидесятых годах двадцатого века.


Название напитка является отсылкой на атомный вес атома лития (7), хотя официальной версией являлось утверждение, что рецепт состоит из 7 компонентов.


Только в русскоязычной Википедии указано, что первоначально напиток был слабоалкогольным и лишь в 1934 году он стал безалкогольным, что является мифом, поскольку вплоть до 1933 года в США действовал "Сухой закон".


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Британский производитель продуктов питания Britvic утверждает, что название отсылает к бутылкам по семь унций, тогда как Coca-Cola и большинство других безалкогольных напитков разливались в бутылки по шесть унций.


Кувшин со вкусом разливочного напитка середины 20-го века для 7 Up: сиропообразный концентрат не содержал сахара и продавался в ёмкости многоразового использования.


В 1987 году 7 Up представила персонажа Spot — красно-оранжевую точку на логотипе 7 Up, превращенную в талисман. Персонаж широко использовался в рекламе и лицензионных продуктах по всей территории США, включая платформер 1993 года Cool Spot.


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Метки: 7 Up   безалкогольные напитки   интересные факты   факты   
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8  комментариев
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сергей миронов 5 часов назад
эта шипучка хотя бы не красит стенки желудка в разные цвета
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12k
Copycat 2 часа назад
всегда его вместо спрайта беру, больше нравится
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31k
Юрий 3 часа назад
Лития на аккумуляторы не хватает, а тут ещё в газировку добавлять надо...
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22k
Слепой Пью 4 часа назад
Слаще соси- и пепсИ намного. Жажду не утоляет даже в переохлажденном виде. Кака.
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5k
шаурма 5 часов назад
Мой самый любимый напиток в детстве.
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