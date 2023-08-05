Как снимали фильм "Гремлины": кадры со съемок и интересные факты

И сегодня мы бы хотели рассказать вам несколько интересных фактов об этом фильме, а также показать кадры со съемок данной ленты.

1. Автором сценария фильма "Гремлины" стал малоизвестный сценарист Крис Коламбус, который до этого написал лишь сценарий к фильму "Бесстрашный". И возможно данный фильм так и не увидел бы свет, если бы сценарий не попал на стол к Стивену Спилбергу, который в итоге стал исполнительным продюсером фильма.