Как снимали фильм "Гремлины": кадры со съемок и интересные факты

Фильм "Гремлины" вышел в далеком 1984 году и стал настоящим хитом среди зрителей. Несмотря на то, что фильму "Гремлины" в следующем году исполняется 40 лет, его и по сей день приятно смотреть.
И сегодня мы бы хотели рассказать вам несколько интересных фактов об этом фильме, а также показать кадры со съемок данной ленты.
1. Автором сценария фильма "Гремлины" стал малоизвестный сценарист Крис Коламбус, который до этого написал лишь сценарий к фильму "Бесстрашный". И возможно данный фильм так и не увидел бы свет, если бы сценарий не попал на стол к Стивену Спилбергу, который в итоге стал исполнительным продюсером фильма.
Как вы знаете, позже Крис Коламбус станет известным режиссером, сняв такие культовые фильма как "Один дома" (2 части), "Подарок на Рождество", "Гарри Поттер" (2 части) и др. Вообще, не трудно заметить, что Коламбусу удается снимать фильмы, где так или иначе фигурирует Рождество.
2. Несмотря на то, что сценарий Коламбуса был взят в работу, он подвергся некоторым изменениям, так как в первоначальном варианте фильм должен был быть более мрачным. Так, например, по изначальной задумке гремлины должны были убить собаку и мать Билли, а Гизмо должен был превратиться в гремлина, став предводителем всех тварей.
3. Также, Спилберг хотел убрать из сценария историю Кейт, которая рассказывала, что ее отец погиб, когда спускался по трубе в костюме Санта Клауса. Но режиссер Джо Данте настоял на том, что эта сцена должна присутствовать в фильме, и Спилберг все же уступил.
4. Фильм "Назад в будущее" был снят в той же локации, что и "Гремлины", вышедшие годом ранее. Речь идет о площади и городской ратуше с часами.
5. Гремлины вели себя не по сценарию. Для них не было прописано каких-либо движений и диалогов во время статичных сцен. Поэтому, кукловоды просто двигали куклы, а актеры озвучания импровизировали.
6. Ходят слухи, что изначально гремлинов должны были играть обезьяны в масках. Но они сильно испугались, когда на них надели маски гремлинов, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Не знаю, насколько это правда, так как никаких подтверждений этому нет. Все только со слов некоторых людей, причастных к созданию фильма.
7. Несмотря на жесткую конкуренцию, фильм "Гремлины" собрал неплохую кассу, заработав 153 миллиона долларов при бюджете в 11 миллионов. А ведь одновременно с ним вышли "Охотники за приведениями".
8. До появления фильма "Гремлины" в американской системе возрастных рейтингов не было рейтинга PG-13 (не желательно смотреть детям до 13 лет), поэтому картина, несмотря на наличие жестких сцен, получила рейтинг PG (детям рекомендуется смотреть с родителями), так как для рейтинга R (рекомендуется просмотр с 17 лет) фильм был слабоват.
По этой же причине рейтинг PG получил фильм "Индиана Джонс и Храм судьбы", который вышел в том же 1984 году. Именно по этой причине Спилберг предложил киноассоциации придумать новый рейтинг, который будет являться золотой серединой между PG и R. Так и появился рейтинг PG-13.
9. Кстати, как говорил Крис Коламбус, идеей написать сценарий про гремлинов ему подали крысы, которые жили у него на чердаке. В то время было довольно жутко слышать, как наверху кто-то топает маленькими лапами, поэтому он и посчитал, что фильм про странных существ, которые нагоняют жуть, будет отличной идеей.
10. Фиби Кейтс, сыгравшая Кейт, на самом деле боялась гремлинов, поэтому при любой возможности она старалась держаться подальше от кукол.
11. Сцены драки Билли и Страйпа (лидера гремлинов), где последний напал на главного героя с бензопилой, изначально не было в сценарии. Ее придумали режиссер Джо Данте и исполнитель главной роли Зак Гэллиган, сделав отсылку на любимый многими фильм "Техасская резня бензопилой".
12. Огромную часть бюджета фильма "съели" аниматронные куклы гремлинов, ведь в то время компьютерная графика была довольно слабой. Поэтому, после окончания съемочного дня служба безопасности проверяла багажники автомобилей актеров и членов съемочной группы, чтобы никто не уволок себе дорогущую куклу на память.
13. Изначально, актрису Фиби Кейтс не хотели брать на роль Кейт, так как до этого ее знали по фильму "Беспечные времена в Риджомд-Хай", где она сняла купальник, показав...ну вы поняли. Многие посчитали, что для по сути подросткового фильма эту актрису брать не стоит. Но в итоге ей все равно досталась эта роль.
14. На роль Билли претендовали многие актеры, которые уже закрепились в кино, но Спилберг выбрал на эту роль малоизвестного Зака Гэллигана, так как он увидел химию между ним и Фиби Кейтс.
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