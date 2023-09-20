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Дурацкие причины, из-за которых студентов отчислили из учебных заведений

Дурацкие причины, из-за которых студентов отчислили из учебных заведений

Автор:
20 сентября 2023 12:07
Сообщество : Юмор
Метки: забавно   забавные случаи   из университета   истории   отчислили   про студенчество   
1857
13

Причина может быть не только в неуспеваемости или прогулах. Мы собрали истории от пользователей про студенческие времена - и там много забавного.

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А вас когда-нибудь отчисляли?

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Метки: забавно   забавные случаи   из университета   истории   отчислили   про студенчество   
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12  комментариев
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56k
dima423 38 минут назад
У меня помню как то 12 задолженностей было после сессии)) И ничего...помог кафедре немножко, купил стремянку, картриджи какие то для принтера, дали время сдать хвосты, норм доучился... пересдачи это тоже школа жизни))
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238
Fil 5 минут назад
В нашей группе парень учился.
Платно. Его преподы как могли тянули к диплому. На пятом курсе все-таки отчислили. Он просто забил на учёбу.
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3k
RaiJu 8 минут назад
а меня никогда не отчисляли
я всегда сам уходил достойно :)
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16k
banzai7 19 минут назад
Мне пару раз снилось, что у меня куча хвостов и задолженностей. И я в полной панике. Понимаю, что всё завалю и меня отчислят. Жуткий страх и бессилие что-то изменить.
Когда просыпался в испарине, вспоминал, что выпустился в 93-м году.
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23k
hebpat 20 минут назад
За Гитлера правильно отчислили
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56k
dima423 51 минуту назад
Комментарий к фото
Ну это явная иллюстрация естественного отбора... это надо быть лохом в квадрате, чтобы из-за физры отчислиться))
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28
Алексей dima423 8 минут назад
Комментарий к фото
у человека мог быть какой-то физический комплекс.
или тупо не было ни трико, ни кроссовок. и он не ходил, обламываясь показать свою нищету.
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711
Шурман 59 минут назад
Здесь как бы фигня , пришел написал объяснительную и придумал другую причину и пересдавай . Меня чуть не отчислили когда я 3 месяца в больнице провалялся но мать за меня бегала и справки приносила и тд . Потом правда бегал все пересдавал где на лапу давал где сам , где вопросы уже через декана решали .
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81
ruslan d Час назад
Ну местами очень даже по делу ...
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