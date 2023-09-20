Дурацкие причины, из-за которых студентов отчислили из учебных заведений

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Причина может быть не только в неуспеваемости или прогулах. Мы собрали истории от пользователей про студенческие времена - и там много забавного.
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А вас когда-нибудь отчисляли?
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Платно. Его преподы как могли тянули к диплому. На пятом курсе все-таки отчислили. Он просто забил на учёбу.
я всегда сам уходил достойно :)
Когда просыпался в испарине, вспоминал, что выпустился в 93-м году.
или тупо не было ни трико, ни кроссовок. и он не ходил, обламываясь показать свою нищету.