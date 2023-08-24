FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5892 поста • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет

13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет

Автор:
24 августа 2023 13:25
Сообщество : Истории
Метки: забавно   истории   оформление паспорта   смешные фото на паспорт   фото на документы   фото на паспорт   
1210
14

Красиво получиться на документах - это мечта многих, особенно девушек! Однако редко получаются действительно удачные фото. Мы собрали истории от пользователей, которые раскрыли все секреты.

×
×

А вам нравится ваша фотография на документах?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: забавно   истории   оформление паспорта   смешные фото на паспорт   фото на документы   фото на паспорт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Борис Карабанов 49 минут назад
Ах, как было бы здорово, если бы всегда, везде и у всех выпадали все зубы, когда они орут и ржут в общественных людных местах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DDM 6 минут назад
Делали фотографию на справку в медкомиссии. После ночного поезда - мятый, лохматый. - - Да, получились не очень! - Говорит фотограф, вынимая снимки.
- Как я выгляжу на справке для медкомиссии - это последние, что волнует меня в этой жизни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис 7 минут назад
Когда в Союзе в 70-х мы, подростки. стали получать первые паспорта, уже красненькие, то проводили "конкурс" - кто страшнее получился. Почему то тогда люди на фотографиях на паспорт всегда хреново получались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor Полчаса назад
Анекдот в тему:
На погранпосту.
- Какая-то странная у вас на паспорте фотография!
- Чёж тут странного - вот он я в третьем ряду, четвёртый слева.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Александр Ломовицкий 51 минуту назад
конечно нравится, я везде красавчик .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 53 минуты назад
К предпоследнему,типа все улыбаться,а в России открыто ржут?Или серьёзные что ппц.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55339



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Умер итальянский певец и композитор Тото Кутунью
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Набирающие популярность в сообществах
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
8 малоизвестных фактов о Warcraft 3
Нежелательные имена на Руси
Нежелательные имена на Руси
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#Автовсячина#авто аварии#знаменитости#позитив#люди#улыбнуло#в мире
#Юмор#машина#Прикол#аварии#история#факты#США#мигрант#Спорт#картинки
#автомобили#интересное#интересно#ДТП#забавно#подборка#шоу бизнес#Приколы#Россия#криминал
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей Детская логика с чудинкой, которая веселит родителей Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь Ситуации с таможенниками, которые люди запомнили на всю жизнь Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём Неприятные сюрпризы, которые шли вместе со съёмным жильём Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья "Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья

На что жалуетесь?

Вернуться