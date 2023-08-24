13 историй о том, как люди оформляли паспорт - и теперь понятно, почему удачных фото ни у кого нет

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Красиво получиться на документах - это мечта многих, особенно девушек! Однако редко получаются действительно удачные фото. Мы собрали истории от пользователей, которые раскрыли все секреты.
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А вам нравится ваша фотография на документах?
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