Панчо Вилья – герой или злодей?

Любой народ нуждается в герое. Но настоящем, а не из книг или легенд. Для мексиканцев таковым является Панчо Вилья, время активности которого выпало на период Мексиканской революции 1910-1917.
Настоящее имя Робина Гуда в сомбреро – Хосе Доротео Аранго Арамбула. Родился он в семье простого батрака в 1878 году. Ранние годы парнишка провёл на асиенде, где ему приходилось настолько тяжело, что Хосе несколько раз пытался бежать. Беглеца возвращали. Но последней каплей стал печальный случай: сын владельца асиенды изнасиловал сестру Хосе. Юноша раздобыл револьвер, выписал хозяину билет в один конец и дал дёру. Позднее он расквитается и с самим сыночком. Но это будет потом.
О жизни в горах и лесах парень знал мало. И уже почти умирал от голода и усталости, когда на него наткнулся отряд местных грабителей под руководством Франсиско Вильи. Парни жили просто: грабили богатых, тратили награбленное и наслаждались обычно короткой жизнью. Хосе почувствовал, что это то, что ему нужно. И примкнул к отряду. И после смерти Вильи возглавил его, продемонстрировав головорезам лидерские качества и неудержимый бунтарский дух.
Для начала он сгонял на асиенду и расправился с насильником. А потом начал строить активную политическую карьеру. А именно – влился в ряды поддерживающих кандидата в президенты Франсиско Мадеро. Тот вроде как был за народ, обещал работягам реформы и блага. А потом поднял восстание против действующей власти, в котором теперь уже Панчо Вилья принял активное участие. Но получил удар в спину от одного из генералов – обвинение в предательстве и вынужден был бежать в Штаты
А коварный генерал по фамилии Уэрта сам занял место Мадеро. Вилья понял, что это шанс на месть, вернулся и окунулся в новый водоворот революционных событий. Результатом стало объединение с лидером другой группы повстанцев Венустиано Каррансой. Уэрту они свергли и поняли, что взгляды на жизнь расходятся: Вилья был радикалом и просто требовал посадить на кол всех связанных с властью. А Карранса придерживался более мягкой и мирной политики.
Результатом разногласий стала новая война 1913 года между бывшими соратниками. В ходе которой Карранса даже ухитрился стать официально избранным президентом страны. Правда, на посту он пробыл не особенно долго. Его соратник Альваро Обрегон сверг шефа и простил Панчо Вилью.
В жизни бунтаря, смутьяна и грабителя наступило относительное затишье. В котором Вилья ощущал себя рыбой, выброшенной на берег. И решил порезвиться, спровоцировав военный конфликт между Штатами и Мексикой.
Способ для этого он выбрал нетривиальный – вместе с подельниками седлал мотоцикл и совершал налёты на пограничные войска. Даже города ненадолго захватывал и поезда под откос пускал.
Американцы посыл в целом поняли. Но им было не до провокаций мексиканца – шла Первая мировая. Поэтому они отправили на поимку Вильи военных. Очень много, целых 8 тысяч. Можно предположить, что это был больше акт устрашения, и особой активности солдаты не развивали. Но Панчо тоже уловил суть предупреждения. И ушёл с границы.
Когда Альваро Обрегон официально помиловал Вилью, тот организовал на своём ранчо что-то типа коммуны и поселил всех своих верных соратников. Жизнь на ранчо текла в неспешных трудах, окутанная парами мескаля и дымом сигар. Вплоть до 1923 года, когда на машину Панчо было совершено нападение.
Народный герой Мексики был убит в возрасте 45 лет по приказу того же двуличного и предусмотрительного Обрегона. Убийцы – целая дюжина ходили гоголем. Но это днём. А ночью тряслись, ожидая мести со стороны соратников Вильи, которых по стране был очень и очень много.
Так простой батрак, доросший до лидера повстанческого движения и чуть не ставший президентом, сложил голову. Причём, буквально – она пропала во время эксгумации и, по слухам, осела в коллекции эксцентричного медиамагната Уильяма Херста, перешедшей к его наследникам.
А Вилья… Он живёт – в народной памяти. О Панчо сняли множество фильмов, написали массу книг, упоминали в песнях. Одну – всем известную «Кукарачу» так и вообще сочинили как оду подвигам Вильи. Словом, история Панчо – классический случай того, как простой человек может стать национальным героем только лишь благодаря личным качествам.
Источник:
- Ситуации с клиентами, после которых хоть стой, хоть падай
- "Зачем ему эта толстушка?": в соцсетях высмеивают пару, где муж "слишком горяч для жены"
- Отец показал, как его дочке в школе отбили желание учиться - и соцсети поддержали его
- "Зашла в туалет и не вышла": истории про то, как люди сбегали со свиданий
- 20 неприятных секретов разных профессий, которыми поделились в сети
За пост спасибо - очень интересно!