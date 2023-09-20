Панчо Вилья – герой или злодей?

О жизни в горах и лесах парень знал мало. И уже почти умирал от голода и усталости, когда на него наткнулся отряд местных грабителей под руководством Франсиско Вильи. Парни жили просто: грабили богатых, тратили награбленное и наслаждались обычно короткой жизнью. Хосе почувствовал, что это то, что ему нужно. И примкнул к отряду. И после смерти Вильи возглавил его, продемонстрировав головорезам лидерские качества и неудержимый бунтарский дух.

Для начала он сгонял на асиенду и расправился с насильником. А потом начал строить активную политическую карьеру. А именно – влился в ряды поддерживающих кандидата в президенты Франсиско Мадеро. Тот вроде как был за народ, обещал работягам реформы и блага. А потом поднял восстание против действующей власти, в котором теперь уже Панчо Вилья принял активное участие. Но получил удар в спину от одного из генералов – обвинение в предательстве и вынужден был бежать в Штаты